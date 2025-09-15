Entretenimiento

Foo Fighters estrena baterista en un show sorpresa

La banda integró a un nuevo baterista para acompañarlos en una gira internacional que comenzará en otoño

Por Marco Antonio González Aguilera

Dave Grohl presentó al nuevo baterista en un concierto sospresa (Foto: Reuters, Instagram/ilanrubin)

Los Foo Fighters dieron oficialmente la bienvenida a su nuevo baterista, Ilan Rubin, esto ocurrió en un concierto sorpresa que encendió a los fanáticos y marcó el inicio de una nueva etapa para la banda.

La presentación sorpresa tuvo lugar el domingo 14 de septiembre en el Fremont Theater de San Luis Obispo, California, con capacidad para apenas 900 personas, y se convirtió en el primer show del grupo en 2025.

Una larga historia de bateristas

Esa misma semana la revista Rolling Stone reportó que el líder de la agrupación, Dave Grohl, de 56 años, presentó a Rubin de 37 años durante la aparición sorpresa.

Dave Grohl presentó al nuevo baterista y ofrecieron un cocierto sorpresa para ir calentando motores (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

“Finalmente tengo la oportunidad de decirlo: ‘Damas y caballeros, den la bienvenida ¡al más impresionante de todos, Ilan Rubin, que estará tocando la batería con Foo Fighters esta noche! Es oficial. Pueden sellarle el pasaporte’”, citó la revista Rolling Stone.

En cuanto a Ilan Rubin, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de su primer tocada con los Foo donde agradeció a todos los asistentes: “Me ha sorprendido todo el apoyo y positividad, ¡y solo quería dar las gracias! Emocionado por todo el volumen y el sudor que nos espera", escribió el baterista.

El nuevo baterista agradeció el recibimiento con una publicación (Foto: Instagram/@ilanrubin)

Rubin es reconocido por su trabajo previo con Nine Inch Nails. Llega por invitación de Dave Grohl para ocupar el lugar de Josh Freese, quien fue parte de la banda entre 2023 y mayo de 2025.

Anteriormente, Freese explicó la razón por la que salió de la banda en una publicación de Instagram. El baterista escribió que el equipo de Foo Fighters le comunicó que decidieron “tomar un camino diferente con su baterista”. Aún así, expresó que disfrutó los últimos dos años con ellos y les deseó lo mejor.

Los Foo Fighters decidieron dejar ir a Josh Freese, le explicaron que querían tomar un camino diferente, lo que "tomó por sorpresa" a Freese (Foto: Instagram/@joshfreese)

Freese fue el primer baterista que llegó para cubrir el lugar del difunto Taylor Hawkins luego de que este fuera hallado sin vida en su habitación de hotel en Bogotá, Colombia, en marzo del 2022.

Tras la muerte de Hawkins los Foo Foghters emitieron un comunicado en el cual enviaron su sentido pésame a la familia de músico:

“El espíritu y la risa contagiosa de Taylor vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia”. publicaron.

Como parte de una larga lista de bateristas, Hawkins, se unió al grupo en 1997 tras la salida de William Goldsmith posterior a que Goldsmith dejó a los Foo Fighters por diferencias creativas durante la grabación de “The Colour and the Shape”.

Con la publicación de "!Foo Fighters Unidos¡" la banda dio las primeras pistas de su concierto sorpresa (Foto: Instagram/@foofighters)

Inicia una nueva gira

La banda había encendido las sospechas de los fans el pasado 4 de septiembre, cuando publicó en Instagram un mensaje que decía: “¡Foo Fighters Unidos! Asegúrense de suscribirse al boletín para información que no querrán perderse… solo digo”. Esa misteriosa publicación resultó ser la antesala del show en San Luis Obispo.

En julio, los Foo Fighters ya habían dado un paso clave al invitar a Rubin a unirse oficialmente. Ahora, su presentación en vivo sólo fue un precalentamiento para su regreso a los escenarios.

Con el concierto del 15 de septiembre en el Observatory de Santa Ana, California, darán el banderazo para emprender una serie de conciertos en Singapur, Japón y México.

