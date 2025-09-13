Entretenimiento

Por qué Taylor Swift quedó fuera del proceso judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

El nombre de la intérprete de “Bad Blood” ha sido arrastrado al litigio en varias ocasiones

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Taylor Swift fue involucrada en la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni. (Creditos: Imagn Images/REUTERS/REUTERS)

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó en los últimos meses un ingrediente inesperado: el intento del actor y director de arrastrar a Taylor Swift al caso. Sin embargo, la jueza federal que supervisa el litigio en Nueva York rechazó finalmente esa posibilidad. Al menos por ahora, los esfuerzos de Baldoni por citar a la cantante han quedado en punto muerto.

El viernes 12 de septiembre, el juez Lewis J. Liman resolvió que los abogados de Baldoni actuaron demasiado tarde para intentar programar la declaración de Swift y que no habían justificado de manera adecuada una extensión de plazos.

La decisión significa que Swift no será interrogada en el marco de la etapa de descubrimiento de pruebas, cuyo plazo vence el 30 de septiembre. “La extensión requerida se ha denegado”, escribió Liman en su fallo.

Aunque el equipo de Lively había conseguido unos días extra —hasta el 10 de octubre— para obtener declaraciones bajo juramento de Baldoni y otros dos coacusados, el juez no extendió los tiempos para incluir a la estrella pop.

Baldoni intentó extender el plazo de pruebas para forzar la declaración de la cantante, pero el tribunal lo rechazó (Crédito: Columbia Pictures)

Dos versiones opuestas sobre la declaración de Swift

La controversia escaló porque los abogados de Baldoni aseguraron en documentos presentados ante el tribunal que la cantante sí había aceptado declarar.

Según la carta enviada el 11 de septiembre por Bryan Freedman, representante legal del actor, Swift “ha aceptado presentarse a una declaración, pero no podía hacerlo hasta el 20 de octubre debido a sus obligaciones profesionales preexistentes”.

Esa afirmación fue desmentida de inmediato por el propio equipo de Swift. En respuesta, su abogado Douglas Baldridge presentó una carta en la que aclaró que su clienta nunca había accedido a participar voluntariamente en el proceso.

Los abogados de Baldoni aseguraron que Swift aceptó declarar en octubre, versión que fue desmentida de inmediato ( REUTERS/Daniel Cole)

“Mi clienta no aceptó una declaración”, escribió Baldridge, agregando que solo, en caso de ser forzada a declarar, podría hacerlo en la semana del 20 de octubre por cuestiones de agenda profesional, ya que en los días previos se lanza su álbum de estudio.

En la misma comunicación, el abogado insistió en que la intérprete de Bad Blood no tenía ningún papel relevante en el litigio.

¿Por qué se mencionó a Swift en este caso?

El intento de Baldoni por involucrar a Taylor Swift no es nuevo. Desde diciembre pasado, cuando Lively presentó la demanda contra su coprotagonista y director de Romper el círculo, el nombre de la artista ha aparecido en varias instancias.

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, Baldoni sostuvo que había sido presionado para aceptar modificaciones del guion durante una reunión en el penthouse de Lively y su esposo Ryan Reynolds, a la que también asistió Swift.

Tras ese encuentro, Lively le habría enviado un mensaje en el que se refería a Swift y Reynolds como sus “dragones”, en alusión a la serie Game of Thrones.

Baldoni acusó a Lively de presionarlo usando la amistad que ella tenía con Swift (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Además, Baldoni llegó a presentar una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds, en la que nuevamente mencionaba a Swift. Esa acción legal fue desestimada en junio por el mismo juez Liman.

En mayo, el equipo del director incluso emitió una citación formal para obtener comunicaciones de la cantante, pero la medida fue retirada semanas después, luego de que los representantes de Swift la calificaran de injustificada.

En esa ocasión, un portavoz de la artista fue categórico al deslindar cualquier vínculo con el proyecto: “Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión de reparto ni creativa, no compuso la música del filme, nunca vio un montaje final, ni hizo anotaciones sobre la película, ni siquiera vio It Ends With Us hasta semanas después de su estreno público”.

El equipo legal de Lively insistió en que citar a la cantante solo buscaba retrasar el proceso (Sony Pictures)

El caso principal enfrenta a Blake Lively contra Baldoni y varios de sus colaboradores de Wayfarer Studios. La actriz lo acusa de acoso sexual y de haber impulsado, junto a su equipo de publicistas y asesores de crisis, una campaña de difamación en su contra tras denunciarlo.

El juicio, de alto perfil mediático, está programado para la primavera de 2026. Mientras tanto, ambas partes continúan en la fase de recopilación de pruebas y declaraciones. Lively ya dio su declaración bajo juramento, pero aún deben completarse los testimonios de Baldoni y otros codemandados.

Con el nuevo fallo del juez Liman, el papel de Taylor Swift en este mediático enfrentamiento parece desvanecerse. De momento, la cantautora puede concentrarse en el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl , previsto para el 3 de octubre, sin tener que preocuparse por una cita judicial en el corto plazo.

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano