La exhorbitante suma que llegó a pagar Charlie Sheen para que no se filtrara su diagnóstico de VIH

Charlie Sheen tuvo que pagar varios millones de dólares para que su diagnostico no se hiciera publico. (AP)

La vida de Charlie Sheen siempre ha estado bajo la lupa. Entre escándalos, excesos y una carrera marcada por contrastes, el actor de Two and a Half Men cumple 60 años y decide contar su versión.

El documental de dos partes, titulado aka Charlie Sheen, se estrenó el 10 de septiembre en Netflix y reúne testimonios de figuras cercanas como su exesposa Denise Richards, así como de colegas como Sean Penn, Chris Tucker y Jon Cryer.

Aunque buena parte de su historia ya ha ocupado titulares, el proyecto incluye confesiones que sorprenden incluso a sus seguidores más fieles.

Uno de esos momentos más sensibles de su vida llegó con el diagnóstico de VIH en 2011. El documental muestra que, mientras sufría síntomas como sudores y escalofríos, Denise Richards lo convenció de hacerse la prueba.

Charlie Sheen compartió que las personas lo extorsionaron para no revelar su diagnóstico de VIH. (AP)

Sheen recuerda con angustia la espera del resultado, aunque aseguró que nunca ocultó su condición a sus parejas. “Nadie lo contrajo por mí. Punto. Fin. Caso cerrado”, afirmó.

El actor también denunció que fue víctima de extorsión pues varias personas cercanas le exigieron millones de dólares a cambio de no revelar su estado de salud.

Pese a que se negó en varias ocasiones, el artista declaró que el mínimo que llegó a pagar por su silencio fueron 500 mil dólares y agregó que le pagó a una persona 4.1 millones de dólares para que no lo expusiera.

“Entraban en los cajones de mi baño, fotografiaban mis medicamentos. Tenían algo así como pólizas de seguro. Luego dejaba de verlos y eso era lo que salía, la amenaza de ‘vamos a exponer tu cosa’. Tenía que pagarles”, contó.

Charlie Sheen aseguró que debía pagarles a quienes lo extorsionaban para que su diagnóstico de VIH no fuera público. (Instagram)

Luego de estas extorsiones, la estrella de Hollywood decidió hacer pública su enfermedad y en 2015 declaró en una entrevista en el programa Today lo que estaba sufriendo.

“Estoy aquí para admitir que, de hecho, soy VIH positivo y necesito detener este aluvión de ataques y de historias falsas que sugieren que amenazo la salud de otros, lo cual está muy lejos de la verdad”, dijo el actor a Matt Lauer durante su entrevista.

Por si fuera poco, en una reciente entrevista en el el podcast Whine Down con Jana Kramer, Denise Richards confesó que se sintió herida con su exesposo cuando este reveló su diagnóstico de VIH sin advertírselo previamente. La decisión del actor la dejó sin la oportunidad de hablar con sus hijas antes de que se enteraran por los medios.

Denise Richard declaró que se molestó con Charlie Sheen por no avisarle que revelaría su diagnóstico de VIH. (Richard Young/Shutterstock)

Aunque ella aseguró que comprendió que su exmarido “tuvo que hacerlo porque la prensa sensacionalista se enteró”, lamentó que no le hubiera avisado con antelación: “Me hubiera gustado que me avisara, como: ‘Oye, lo hago hoy’. ¿Sabes? Porque estaba por todas partes”, aseguró.

Para evitar que sus hijas se enteraran a través de sus compañeros de escuela, la artista de 54 años tomó la decisión de recogerlas antes de tiempo y tener una conversación con ellas.

“Tuve que hablar de eso y fue un poco difícil explicarles de qué se trataba. Esa fue la única vez. He tenido que hablar de algunas cosas. Pero, en general, intento protegerlos de muchas cosas”, declaró.

Denise Richards confesó que tuvo que explicarles a sus hijas sobre el padecimiento de Charlie Sheen. (Instagram/Denise Richards)

Actualmente, Denise Richards y Charlie Sheen mantienen una relación cordial por el bien de sus hijas: Sami, de 21 años y Lola, de 20 años.