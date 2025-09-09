‘Número desconocido’: Qué pasó con Kendra Licari tras el escándalo de cyberbullying a su hija

Kendra Licari, madre y exempleada universitaria, ocultó su identidad mientras hostigaba a su hija y al novio de la adolescente usando aplicaciones para anonimato (Netflix)

El documental de Netflix, Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, revisita la historia que sacudió a la pequeña comunidad de Beal City y generó preguntas sobre los límites del daño en el entorno familiar y digital.

La historia comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn Licari y su entonces novio, Owen McKenny, ambos estudiantes de secundaria, recibieron los primeros mensajes de texto de un número desconocido.

Al principio, los mensajes parecían bromas, por lo que los jóvenes los consideraron una travesura. Sin embargo, la situación escaló: los mensajes anónimos, que en ocasiones sumaban entre 40 y 50 en un solo día, evolucionaron hacia amenazas, acusaciones y comentarios de contenido sexual explícito, dirigidos especialmente a Lauryn.

El remitente utilizaba aplicaciones que generaban nuevos números en cada contacto, lo que volvió inútil cualquier intento de bloqueo y dificultó la investigación policial.

A pesar de que las autoridades locales comenzaron interrogando a compañeros de la escuela de los adolescentes y al entorno más cercano, el origen del acoso resultó difícil de rastrear.

Durante dos años, Lauryn Licari sufrió amenazas y acoso digital sin imaginar que la responsable sería su propia madre, una historia impactante en Michigan (Netflix)

Solo cuando el FBI intervino y obtuvo los registros de la aplicación utilizada para enviar los mensajes, fue posible vincular una dirección IP con el origen de los textos.

El resultado sorprendió a toda la comunidad: la responsable era Kendra Licari, la propia madre de Lauryn, quien fue arrestada en diciembre de 2022.

Antes de este hecho, Kendra llevaba una vida aparentemente normal en Beal City. Nació en agosto de 1980 y trabajaba en el departamento de tecnología informática de la Ferris State University.

Además, estaba casada con Shawn Licari y era entrenadora de su hija en varias disciplinas deportivas. Familiares y amigas la describían como “divertida, extrovertida y el alma de la fiesta”, según relata una prima cercana, Melissa Perry, en el documental de Netflix.

El cambio en la actitud de Kendra se manifestó en 2021, cuando renunció a su empleo en la universidad tras ser sometida a un plan de mejora de desempeño.

La investigación local no detectó la fuente del acoso hasta que el FBI rastreó la dirección IP de Kendra, desatando conmoción en la comunidad (Netflix)

En lugar de compartir esto con su familia, simulaba que continuaba trabajando desde su casa, incluyendo llamadas laborales ficticias, según la misma fuente. Su entorno notó una personalidad más “introvertida” y menos comunicativa.

En Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, Kendra Licari negó su implicación en los primeros mensajes, aunque admitió haber iniciado una campaña de hostigamiento once meses después con la intención, según sus palabras, de descubrir a la persona responsable de los ataques originales.

“Empecé a enviar mensajes con la esperanza de que respondieran preguntando ‘¿Eres tal persona?’ Comencé pensando: ‘Necesitamos respuestas.’ Y después simplemente siguió”, relató en el documental.

El hostigamiento se registró entre el 13 de septiembre de 2021 y el 20 de febrero de 2022, con decenas de mensajes diarios hacia los adolescentes.

La mujer justificó sus acciones argumentando que “traumas previos” influyeron en su comportamiento, señalando que fue víctima de una agresión sexual a los 17 años y que el crecimiento de su hija reactivó “miedos” que no supo manejar.

Con herramientas tecnológicas Kendra Licari envió decenas de textos diarios que incluyeron amenazas y contenido sexual explícito dirigidos contra su propia hija (Netflix)

“Quise controlar el desarrollo de su vida porque temía lo que podría sucederle”, expresó en la producción de Netflix.

Cuando, en agosto de 2022, las autoridades acudieron a la residencia de los Licari con una orden de registro, Kendra confesó casi de inmediato ser la autora de los mensajes.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar documenta la reacción de incredulidad de Lauryn y la furia de su padre en el momento de la confesión.

En marzo de 2023, Kendra Licari se declaró culpable de dos cargos de acecho y fue sentenciada a un periodo de prisión de entre 19 meses y cinco años en abril del mismo año.

Las consecuencias familiares fueron profundas. Shawn se divorció de Kendra y obtuvo la custodia total de Lauryn. “No puedo creer que le hiciera algo así a su propia hija, a quien supuestamente amaba”, dijo su exmarido. “Es un dolor indescriptible”.

Tras cumplir condena y quedar en libertad condicional, Kendra Licari sigue alejada de Lauryn, a la espera de una posible reconciliación en el futuro (Isabella County Jail)

Cuál es la situación legal de Kendra Licari

Kendra Licari fue liberada bajo libertad condicional el 8 de agosto de 2024 y continuará bajo supervisión hasta febrero de 2026, según datos del Departamento Correccional de Michigan.

Actualmente, madre e hija tienen prohibido el contacto. No obstante, en el documental, Kendra manifestó su esperanza de recuperar el vínculo con Lauryn.

“Las dos sabemos que estamos la una para la otra pase lo que pase. Creo que podemos tener una relación saludable. Siento que ese lazo aún permanece”, sostuvo.

Por su parte, Lauryn expresó su deseo de reencontrarse con su madre “cuando llegue el momento adecuado” y anhela que ella “reciba la ayuda que necesita”.

“Me duele no tener esa relación”, indicó en relación a su madre. ”Reconstruir nuestro vínculo puede ser positivo para ambas. La quiero más que a nada”, concluyó.