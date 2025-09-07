Entretenimiento

La cena que encendió los rumores de romance entre Austin Butler y Emily Ratajkowski

El actor y la modelo fueron vistos en un restaurante de Nueva York con gestos de cercanía y complicidad

Por Antonela Rabanal

Austin Butler y Emily Ratajkowski
Austin Butler y Emily Ratajkowski compartieron una noche de conversaciones prolongadas y gestos de complicidad en el Waverly Inn, West Village, Nueva York (REUTERS)

La reciente salida de Austin Butler y Emily Ratajkowski en un restaurante de Nueva York suscitó rumores sobre un posible vínculo sentimental entre el actor y la modelo, ambos de 34 años.

El viernes 5 de septiembre, ambos fueron vistos juntos en el Waverly Inn, en el West Village, donde permanecieron cerca de dos horas en un reservado, conversando y compartiendo bebidas.

Testigos presentes en el lugar describieron a TMZ que la pareja mantuvo una interacción “muy sonriente y cercana” durante toda la velada.

Las imágenes que circularon muestran a las celebridades luciendo estilos casuales, sentados uno junto al otro, cada uno con un coctel.

Según personas presentes, durante la cita, el actor habría pasado su brazo por los hombros de la modelo, gesto que fue interpretado como señal de cercanía.

Testigos reportaron que ambos se mantuvieron sonrientes y cómodos durante unas dos horas en un reservado del restaurante neoyorquino (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Durante la noche en el restaurante del West Village, Ratajkowski optó por un martini y Butler por un old fashioned.

Testigos afirmaron que la modelo recurrió varias veces a la cercanía física, inclinándose hacia el actor y mostrando comodidad.

No se registraron muestras públicas de afecto más evidentes, aunque sí hubo contacto físico reiterado y muestras de complicidad entre ambos.

Este encuentro se suma a una reciente coincidencia en el ámbito laboral. Días atrás, tanto Austin Butler como Emily Ratajkowski coincidieron en la fiesta privada tras el estreno en Nueva York de Caught Stealing, la última película protagonizada por el actor.

Durante ese evento, él apareció junto a miembros del elenco como Zoë Kravitz, Matt Smith, Bad Bunny y el director Darren Aronofsky. En una de las fotografías de la celebración, la modelo aparece dialogando con el protagonista.

Austin Butler y Zoë Kravitz
Austin Butler y Zoë Kravitz compartieron una velada relajada en un bar de París durante la promoción de la película (REUTERS/Katie Collins)

El trasfondo sentimental de ambos protagonistas ha estado en el foco mediático. Butler finalizó recientemente una relación de tres años con la modelo Kaia Gerber. Antes, sostuvo un vínculo de ocho años con Vanessa Hudgens, que culminó en 2020.

En el caso de Ratajkowski, su divorcio del productor Sebastian Bear-McClard se concretó en septiembre de 2022. Ambos tienen un hijo de cuatro años, Sylvester Apollo Bear.

Posteriormente, la modelo fue relacionada sentimentalmente con personalidades como Brad Pitt, Pete Davidson, Eric André, Harry Styles y el cantante Shaboozey, aunque ninguna relación fue confirmada.

En una entrevista de 2023, manifestó sentirse “orgullosa” de su etapa actual y abierta a nuevas conexiones personales.

Por otro lado, el protagonismo de Austin Butler en la promoción de Caught Stealing aumentó tras ciertos rumores que lo vinculaban a su compañera de reparto Zoë Kravitz.

"Caught Stealing", el nuevo thriller
"Caught Stealing", el nuevo thriller dirigido por Darren Aronofsky, reúne a figuras destacadas como Austin Butler, Zoë Kravitz y Bad Bunny en su reparto (Niko Tavernise/Sony Pictures Entertainment)

Ambos fueron fotografiados en actitud relajada en un bar de París durante la promoción de la película.

Aunque algunos allegados aseguraron que existía “química” entre ambos actores, fuentes cercanas desmintieron la existencia de un romance, señalando que solo existe una amistad.

Cabe destacar que, hace unos días, se confirmó que Kravitz está saliendo con Harry Styles, luego de que fueran captados tomados de la mano y abrazados por las calles de Londres, Reino Unido.

Aunque informantes cercanos descartan una relación seria, se dio a conocer que ambos están divirtiéndose y pasando el momento.

Son amigos con beneficios y no consideran su relación como algo serio”, aseguraron a TMZ. Por el momento, no se han hecho declaraciones oficiales a través de sus redes sociales o sus representantes.

Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz fueron fotografiados tomados de la mano y abrazados por las calles de Londres tras ser vinculados sentimentalmente recientes semanas (REUTERS/AP/X)

Además, se cree que es simplemente un romance pasajero para los dos luego de atravesar situaciones complicadas en el amor, pues Zoë Kravitz culminó recientemente una relación con Channing Tatum y Harry Styles se separó de Taylor Russell en 2024.

En cuanto a Austin Butler y Emily Ratajkowski, ninguno tampoco ha ofrecido declaraciones públicas sobre la naturaleza precisa de su relación, ni respondieron a los cuestionamientos de reporteros sobre este encuentro.

