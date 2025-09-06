El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

Su físico se volvió más robusto y poderoso gracias a la combinación de pesas y boxeo (REUTERS/Eddy Chen/Instagram)

Sydney Sweeney se propuso uno de los retos más exigentes de su carrera al transformarse en la legendaria boxeadora Christy Martin para el biopic Christy.

La actriz de Euphoria y The White Lotus cambió drásticamente su físico y se sometió a un riguroso entrenamiento de boxeo que incluyó combates reales frente a la cámara.

La película dirigida por David Michôd tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el 5 de septiembre y fue recibida con una ovación que ya genera rumores de nominación al Oscar para la actriz de 27 años.

Una preparación física extrema

Para dar vida a Christy Martin, considerada una de las boxeadoras más exitosas de los años 90, Sweeney decidió transformar por completo su cuerpo.

La actriz Sydney Sweeney en una imagen compartida en el rodaje de su nueva película

En entrevista con Vanity Fair, publicada el 4 de septiembre, la intérprete confesó que la experiencia fue satisfactoria: “Me sentí muy fuerte y poderosa. Lo amé. Poder perderme y convertirme en un vehículo para alguien más es mi sueño”.

El cambio no fue menor: ganó entre 14 y 16 kilos en cuestión de meses.

Su rutina de entrenamiento incluyó ejercicios con pesas durante una hora por la mañana, dos horas de kickboxing al mediodía y una segunda sesión de pesas por la noche.

En todo ese proceso, la acompañó un nutricionista, un entrenador de boxeo y un preparador físico.

Además, como le contó este viernes a Variety durante el TIFF, adoptó una dieta de alto consumo calórico.

Sydney afirmó que se sintió más fuerte que nunca durante la preparación del papel (REUTERS/Mark Blinch)

“Aumentamos mi ingesta de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas, suplementos y a comer de todo. Comía mucho Smucker’s, muchos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, malteadas… siempre estaba comiendo porque era tan activa que lo quemaba todo”, explicó.

La ingesta de alimentos y su trabajo en el gimnasio le dieron los resultados que quería, aunque verse en el espejo sí la sorprendía.

“No entraba en ninguna de mis prendas. Normalmente soy talla 23 en jeans y llegué a usar una 27. Mis pechos crecieron. Y mi trasero se hizo enorme. ¡Fue una locura! Estaba como: ‘¡Oh, Dios mío!’ Fue increíble, me sentía tan fuerte, con una fuerza descomunal”, destacó también en diálogo con W Magazine.

Aprender a boxear de verdad

Aunque Sweeney practicó artes marciales en su adolescencia —como jiu-jitsu, grappling y kickboxing—, el boxeo le presentó un reto completamente nuevo.

“Mis posturas y gran parte de mi técnica son diferentes al boxeo”, explicó en Vanity Fair. “Te posicionas distinto y, por supuesto, no te llevan al suelo: todo sucede de pie”.

La transformación fue tan radical que su ropa habitual dejó de quedarle (Cortesía: TIFF)

Durante tres meses se entrenó intensamente en la técnica, y finalmente se animó a subir al ring para combatir de verdad frente a la cámara.

“Durante cada pelea que ves en Christy, realmente nos estamos golpeando. Lo damos todo. Siempre creí que no se podría sentir real si era un doble o si fingíamos los golpes”, precisó la joven.

El director del filme la aplaudió por su entrega, pero ello implicaba que Sweenney saliese con moretones del rodaje.

“Me estaban apaleando. Me ponían compresas de hielo en la cara entre tomas. Tenía hematomas terribles después de eso”, relató a Variety.

La historia de ‘Christy’

Christy Martin posa en la alfombra roja del Festival Internacional de Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

El biopic retrata la vida de Christy Martin, una figura clave del boxeo femenino en Estados Unidos. Su carrera comenzó en 1989 y alcanzó un punto culminante en 2009, cuando se coronó campeona mundial de peso superwélter. También fue la primera mujer boxeadora en aparecer en la portada de Sports Illustrated.

Sin embargo, fuera del ring, su vida estuvo marcada por la violencia doméstica. El largometraje de Michôd muestra la compleja relación con su esposo y entrenador, James Martin, quien en 2010 intentó asesinarla. Christy sobrevivió al ataque y su expareja fue condenado a 25 años de prisión por intento de homicidio.

Otro tema en la película es el dilema de su identidad. “Christy era una joven gay en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en los años 90. Venía de una familia conservadora y no podía ser quien era, así que usó el boxeo como vehículo para expresarse y liberar su ira”, dijo el cineasta a Deadline.

El filme se estrenará en Estados Unidos el 7 de noviembre.