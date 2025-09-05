Entretenimiento

La historia de la mujer de 81 años que se volvió Dj tras la muerte de su esposo

Madelein Mansson se ha convertido en un fenómeno en Estocolmo, llevando la música a mayores de 50 años.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Madelein Mansson encontró en la
Madelein Mansson encontró en la música una forma de salir adelante. (Instagram/Madelein Mansson)

A sus 81 años, Madelein Mansson, conocida artísticamente como DJ Gloria, se ha convertido en un fenómeno en Estocolmo, Suecia. Reconocida por su energía y carisma detrás de las tornamesas, esta veterana disc jockey se dedica a un público muy particular: los mayores de 50 años.

Su propuesta, Gloria’s 50+ Disco, ha transformado las noches de miles de adultos que buscan un espacio donde bailar, socializar y sentirse jóvenes nuevamente.

Sin embargo, en los planes de Madelein Mansson no siempre estuvo convertirse en DJ. A lo largo de su vida ha explorado distintos oficios: cantante de jazz, jardinera, diseñadora y hasta instructora de aeróbics.

Sin embargo, fue recién a los 62 años cuando decidió iniciar una nueva aventura profesional que, según ella misma reconoce, le salvó la vida.

Madelein Mansson decidió convertirse en
Madelein Mansson decidió convertirse en Dj a los 62 años para lidiar con su depresión. (Instagram/Madelein Mansson)

He estado mezclando música durante 16 años. Ahora creo que soy bastante buena. No hay una sola persona a la que no pueda sacar a bailar”, declaró a Le Figaro.

El camino hacia la cabina de DJ comenzó en un momento doloroso para la artista. Tras la muerte de su esposo, quien sufrió una larga enfermedad durante nueve años, Mansson cayó en una profunda depresión.

Estaba deprimida. Apática y triste”, recordó. Fue un joven DJ, hijo de una amiga, quien le dio tres clases privadas para introducirla al mundo de las mezclas.

Posteriormente, Madelein asistió a distintos clubes para observar de cerca a los profesionales, tomó notas y practicó hasta dominar la técnica. Pero pronto se topó con un obstáculo inesperado: los horarios.

Los shows de Madelein Mansson
Los shows de Madelein Mansson no suelen pasar de la media noche. (Instagram/Madelein Mansson)

Ningún club abría por la tarde. ¡Esto es indignante! Yo quiero estar en casa durmiendo antes de las 11 de la noche”, reclamó.

De esa inconformidad nació Gloria’s 50+ Disco, un concepto innovador que apuesta por realizar fiestas exclusivas para personas mayores de 50 años, con acceso restringido mediante identificación, que se celebran de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Cabe destacar que el estilo de DJ Gloria es fácilmente reconocible. En cada presentación aparece con audífonos brillantes adornados con su nombre artístico.

Sus dedos, ágiles y seguros, recorren los controles mientras interactúa con el público. Su repertorio incluye desde clásicos de los años 50 hasta éxitos recientes, siempre con la premisa de mantener la pista llena.

Madelein Mansson suele iniciar sus
Madelein Mansson suele iniciar sus shows con "I will survive". (Instagram/Madelein Mansson)

Hay rituales que ya forman parte de su sello personal. Cada noche arranca con “I Will Survive”, de Gloria Gaynor y suele cerrar con “At Last”, de Beyoncé.

Más allá de la música, la figura de DJ Gloria ha adquirido un significado especial para muchas mujeres suecas. Su energía y su capacidad para reinventarse en la tercera edad inspiran a quienes la ven brillar en la cabina para tomar su propio camino.

“Mansson es la mejor DJ que hemos conocido en Suecia. Ella empodera a todas las mujeres y las hace sentir fuertes. ¡Míralas, parecen rejuvenecidas! La amamos”, expresó Louise, una asistente de 69 años a Le Figaro.

Madelein Mansson es una
Madelein Mansson es una fuente de inspiración para otras mujeres. (Instagram/Madelein Mansson)

Su historia se ha convertido en un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para retomar pasiones o descubrir talentos ocultos.

Temas Relacionados

Madelein ManssonDj Gloria

Últimas Noticias

¿Qué pasó con el elenco de “Xena: La princesa guerrera”? Así lucen a 30 años de su estreno

La serie protagonizada por Lucy Lawless mostraba las aventuras de Xena se transmitió de 1995 a 2001.

¿Qué pasó con el elenco

Un ídolo del rock, un auto que nunca condujo y una experiencia inolvidable: Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin

El vehículo asociado a la mítica banda británica se ofrece en una venta especial, que suma entradas preferenciales para un show histórico que ya reúne a fanáticos y coleccionistas en todo el mundo

Un ídolo del rock, un

Se reveló la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de Annabelle

El investigador paranormal murió en Gettysburg a los 54 años mientras estaba de gira con la muñeca.

Se reveló la causa de

La exestrella de Disney Channel, Dan Benson defendió su decisión de tener OnlyFans: “El dinero es demasiado”

El ex actor aseguró que la plataforma le dio estabilidad financiera y una segunda oportunidad en su carrera.

La exestrella de Disney Channel,

Stephen King comparó a la pornografía con las películas de superhéroes: “Nunca se ve sangre”

El cineasta afirmó que las cintas carecen de violencia, mientras defiende la crudeza de la adaptación al cine de su libro “La larga marcha”.

Stephen King comparó a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la genética logró descifrar

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”