Entretenimiento

Charlie Hunnam sorprende con su impactante transformación para “Monstruo: La historia de Ed Gein” en Netflix

Con 45 años, el actor británico, conocido por su papel en “Sons of Anarchy”, deja atrás su imagen de motociclista rebelde para meterse en la piel de uno de los criminales más temidos

Por Nazareno Rosen

Guardar
Charlie Hunnam sorprende con una
Charlie Hunnam sorprende con una transformación física radical para protagonizar la serie de Ryan Murphy en Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)

A los 45 años, Charlie Hunnam vuelve a acaparar miradas con una impactante transformación física y un giro total en su carrera actoral, asumiendo uno de los retos interpretativos más exigentes de su trayectoria. El actor, conocido mundialmente por su papel de Jax Teller en la exitosa serie “Sons of Anarchy”, da un paso más allá y se pone en la piel de Ed Gein, uno de los criminales más temidos y enigmáticos de la historia estadounidense, para la tercera entrega de la exitosa antología de Ryan Murphy e Ian Brennan en Netflix: “Monstruo: La historia de Ed Gein”.

El cambio de registro resulta evidente y notable. Si hace más de una década forjó su reputación dando vida a un antihéroe motociclista, en esta nueva serie Hunnam muestra una faceta completamente diferente, encarnando la compleja mente de un asesino en serie. Esta metamorfosis va mucho más allá de lo físico; implica también un viaje hacia los lugares más oscuros de la psique humana. La serie —que se estrenará el 3 de octubre de 2025 en Netflix— se adentra en un terreno pantanoso, explorando los límites del horror, el aislamiento y las obsesiones enfermizas, y sitúa a su protagonista ante un desafío interpretativo nunca antes experimentado en su carrera.

Un recorrido ascendente: de ‘Sons of Anarchy’ a roles de peso en Hollywood

Charlie Hunnam ganó protagonismo por
Charlie Hunnam ganó protagonismo por su papel en "Sons of Anarchy" (Captura de video)

Charlie Hunnam ha cultivado una carrera que combina versatilidad y meticulosidad. Su camino, desde sus raíces en la clase trabajadora británica hasta la élite de Hollywood, está salpicado de personajes intensos y transformaciones radicales. Tras el reconocimiento que le otorgó “Sons of Anarchy”, el actor ha elegido con cautela sus siguientes proyectos, optando por papeles que exigieran tanto física como emocionalmente.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su interpretación en la epopeya medieval “El Rey Arturo: la leyenda de Excalibur”, dirigida por Guy Ritchie. Fue en ese rodaje donde Hunnam desplegó su conocido compromiso con la preparación física, entrenando durante meses en el gimnasio y practicando boxeo para afrontar exigentes escenas de combate.

El antes y el después
El antes y el después del actor Charlie Hunnam (Instagram)

A pesar de que por ahora el protagonista ha dado pocos detalles de cómo ha sido dar vida a este personaje tan despiadado, sabemos a la perfección que Charlie es un actor muy comprometido. Ya para dar vida al rey Arturo estuvo muchos meses haciendo deporte sin parar: “Pasé mucho tiempo en el gimnasio preparándome para las peleas, no fue tanto por el efecto físico, sino por el efecto emocional y la confianza que te da lanzar mil puñetazos al día“, relató en Men’s Health, añadiendo que el boxeo fue uno de los entrenamientos en los que se centro mayoritariamente.

En otras entrevistas también ha reconocido que el entrenamiento militar que siguió para este filme fue “uno de los más duros de su vida” porque se preparó con un especialista que lo llevó al extremo gracias a las disciplinas de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Esta tradición de compromiso intenso con cada papel ha marcado su evolución artística y diferencia a Hunnam dentro de la industria, permitiéndole explorar desde el drama criminal hasta la fantasía épica y, ahora, el thriller psicológico más descarnado.

‘Monstruo: La historia de Ed Gein’: la ficción que desvela la pesadilla americana

El actor británico asume el
El actor británico asume el reto de interpretar a Ed Gein, el infame asesino en serie estadounidense, en 'Monstruo: La historia de Ed Gein'

La nueva serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, conocida ya por abordar los casos más perturbadores de la crónica negra estadounidense en antologías previas, propone esta vez una reconstrucción del universo de Ed Gein. Ambientada en los campos helados del Wisconsin de los años 50, la ficción retrata la vida de un hombre aparentemente afable y reservado que, bajo la superficie de una rutina solitaria, ocultaba horrores capaces de redefinir el imaginario colectivo acerca del mal contemporáneo.

La sinopsis oficial anticipa una historia en la que la soledad extrema, el deterioro mental y la relación obsesiva con la figura materna se combinan para dar paso a crímenes escalofriantes. Ed Gein, interpretado por Hunnam, aparece así como el germen de un nuevo tipo de monstruo, cuya influencia reverberó durante décadas en la cultura estadounidense y en el propio Hollywood, inspirando personajes emblemáticos del cine de terror.

Un reparto coral y fecha de estreno confirmada

La serie cuenta con un elenco de primer nivel. Junto a Hunnam, se destacan nombres como Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, así como figuras reconocidas como Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert. Este reparto coral aporta sustancia y variedad interpretativa, asegurando la solidez narrativa a la que Murphy y Brennan han acostumbrado a su público.

La expectativa que genera esta producción no es menor, considerando los precedentes de “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” y “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”, que establecieron una altísima vara tanto en impacto social como en calidad dramática.

El compromiso de Hunnam con
El compromiso de Hunnam con la preparación física y emocional marca su evolución artística y lo diferencia en Hollywood (Grosby)

Compromiso sin reservas: Hunnam, un actor de método

El cambio radical de Hunnam para este papel no se limita a la caracterización externa. Fiel a su estilo, ha enfrentado un proceso de preparación exhaustivo, aunque hasta el momento los detalles sobre su experiencia interpretando a Gein se mantienen bajo reserva. Los antecedentes del actor, no obstante, hablan por sí solos: para “El Rey Arturo”, Hunnam entrenó bajo estricta disciplina militar y con rutinas propias de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, llevándose al límite físico y mental.

Este historial de entregarse en cuerpo y alma a los personajes augura una interpretación de alto voltaje dramático. La llegada de “Monstruo: La historia de Ed Gein” promete no solo redefinir la trayectoria de Hunnam, sino también contribuir a la evolución de las ficciones criminales, ofreciendo al público una mirada tan perturbadora como fascinante sobre el lado más oscuro de la condición humana.

Temas Relacionados

EntretenimientoNetflixCharlie HunnamMonstruo: La historia de Ed GeinSons of AnarchyNewsroom BUE

Últimas Noticias

Julia Fox compartió detalles sobre su etapa más compleja: “Mis mecanismos para afrontar la realidad eran las drogas, el sexo y las compras”

Durante una conversación para el pódcast “Reclaiming”, la actriz de Hollywood reveló la importancia de su proceso de sobriedad para dejar atrás viejos hábitos, evitar los estigmas de la industria y priorizar la crianza de su hijo

Julia Fox compartió detalles sobre

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Tras cancelar su compromiso con Jonathan Davino, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el productor musical.

Sydney Sweeney y Scooter Braun

Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

La rapera celebró su triunfo judicial, pero un tenso cruce con la prensa opacó el momento.

Cardi B protagonizó un enfrentamiento

La razón por la que Jennifer Aniston todavía siente ansiedad al hablar ante las cámaras

La actriz aseguró que pese a llevar varios años en la industria del entretenimiento, las cámaras la siguen poniendo nerviosa.

La razón por la que

‘Cabo de miedo’: este es el elenco que protagonizará la nueva adaptación del clásico de Martin Scorsese

La nueva serie rescata la novela The Executioners y promete un giro contemporáneo a un clásico del suspenso.

‘Cabo de miedo’: este es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof cuestionó a Javier

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por el acto en Moreno: “Lo podrían haber hecho en un gimnasio, dada la concurrencia”

Golpeó salvajemente a su abuela de 85 años y fue detenido por la Bonaerense

Para qué sirve licuar cáscara de banana y vinagre

Femicidio de Yésica Duarte en Berisso: el acusado permanecerá detenido bajo prisión preventiva

Dictaron prisión preventiva para los detenidos por el doble crimen de los adolescentes en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Presionado por EEUU, el dictador

Presionado por EEUU, el dictador Nicolás Maduro dijo que no cederá ante el despliegue militar en el Caribe

Kingda Ka se despide y deja el trono de las montañas rusas más altas a nuevos gigantes

La “Casa de los Muertos”: un asombroso hallazgo arqueológico da nuevas pistas sobre las prácticas funerarias de hace 7.500 años

Bokty, la impactante montaña de colores que esconde secretos de un océano milenario

Líderes europeos definen en París las garantías de seguridad para Ucrania ante la negativa de Rusia de frenar su ofensiva

TELESHOW
Flavio Azzaro: “Mi abuelo se

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte