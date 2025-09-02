La fórmula de Gigi Hadid y Bradley Cooper para alcanzar un amor duradero en Hollywood

Gigi Hadid y Bradley Cooper consolidan su relación priorizando la integración familiar y la privacidad (Backgrid/The Grosby Group)

La relación entre Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzó discretamente a finales de 2023 y sorprendió a los seguidores de ambos por la cautela con la que decidieron manejar su vínculo.

Según Vanity Fair, evitaron apariciones públicas conjuntas y eventos sociales, eligiendo deliberadamente la privacidad frente a la exposición, a diferencia de lo que suele ocurrir en el ambiente del espectáculo. Solo de manera esporádica, imágenes captadas por distintos paparazzi confirmaron lo que, hasta entonces, había sido apenas un rumor.

Esta decisión de resguardo tiene un fundamento sólido: tanto Hadid como Cooper comprendieron que el escrutinio mediático podía entorpecer la construcción de una relación genuina y estable.

El apoyo familiar y la madurez marcan la evolución de la relación entre Gigi Hadid y Bradley Cooper (The Image Direct/The Grosby Group)

Hadid, de 30 años, y Cooper, de 50, encontraron puntos en común más allá de la diferencia generacional. Ambos ya habían formado familias y traían consigo la experiencia de la paternidad como eje central de sus vidas. Más que un desafío, este aspecto se transformó en una prioridad compartida, impactando directamente en la evolución del vínculo.

La integración de sus hijas, clave en la convivencia

Uno de los factores fundamentales en la consolidación de la pareja fue la integración exitosa de sus hijas: Lea, de ocho años, fruto de la relación de Cooper con Irina Shayk, y Khai, de cuatro años, hija de Hadid y Zayn Malik. La habilidad para ensamblar estas nuevas dinámicas familiares marcó la diferencia.

Una fuente cercana a la pareja señaló a Vanity Fair que ambos hicieron un esfuerzo especial para adaptar sus agendas profesionales y personales: “Tienen la agenda llena, pero encontraron un ritmo que les funciona a ellos y a las niñas. Khai y Lea se ven constantemente y se llevan de maravilla, lo que facilitó mucho todo”.

La armonía entre las hijas de Gigi Hadid y Bradley Cooper fortalece el vínculo de la pareja (Instagram/gigihadid)

La convivencia armoniosa creada en torno a las niñas contribuyó al fortalecimiento de la confianza y la sensibilidad dentro de la relación. Esta integración natural fue celebrada por el círculo íntimo de la pareja, y por sus familias extendidas.

Apoyo familiar y clima de armonía

El respaldo familiar fue decisivo en la evolución del vínculo. Para Hadid, la opinión y el acompañamiento de sus seres queridos tienen un peso fundamental en cada decisión importante. Según Vanity Fair, la familia de la modelo se mostró satisfecha desde el comienzo con la presencia de Cooper.

“La familia de Gigi está muy feliz por ella y todos adoran a Bradley. Es todo un caballero y se integra a la perfección en la familia. Gigi y Bradley tienen mucho en común, y su hija, Lea, es muy dulce y cariñosa con Khai”, mencionó una persona conocida por ambos.

La familia de Gigi Hadid celebra la integración de Bradley Cooper y su hija Lea en la vida de la modelo (@gigihadid)

Este entorno favorable se vio fortalecido por la actitud de Cooper, quien, además de apoyar a Hadid en su vida cotidiana, demostró compromiso e interés genuino por Khai y se adaptó con facilidad a las costumbres familiares.

Madurez y bienestar por encima de todo

Con relación a su expareja, Zayn Malik, Hadid optó por la madurez y el entendimiento. En entrevistas con Vogue, subrayó la importancia de priorizar el bienestar de Khai, dejando de lado el interés por dar detalles públicos: “No nos interesa contarle a todo el mundo nuestra historia completa. Lo que nos importa es criar a nuestra hija juntos, con mucho respeto mutuo”.

De esta manera, la modelo y el cantante consiguieron mantener la armonía y la colaboración en la crianza de su hija.

Plenitud y perspectivas de futuro

Gigi Hadid y Bradley Cooper disfrutan de una etapa de plenitud y equilibrio en su vida en pareja (The Image Direct/The Grosby Group)

A medida que pasaron los meses, Hadid y Cooper afianzaron aún más su vínculo, priorizando el disfrute de su presente. Hadid expresó, en declaraciones a Vanity Fair, que atraviesa una etapa de plenitud junto a Cooper, a quien describe como creativo, atento y generoso.

La modelo considera que ambos trabajan individualmente para aportar lo mejor a la pareja y sostener un vínculo equilibrado. La complicidad, la comunicación constante y la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos familiares fueron fundamentales para dar solidez a la relación.

Hoy, la pareja demuestra que es posible consolidar una familia moderna y funcional en un contexto de armonía, respeto y discreción, desmarcándose de los patrones tradicionales y del ruido mediático.