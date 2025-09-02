Entretenimiento

Actriz infantil de ‘Si yo tuviera 30′ reveló que cayó en una secta que casi la lleva a la ruina

Christa B. Allen habló en TikTok de su vida actual, luego de que un falso líder espiritual la engañara en una relación

Por Ester Palomino

La actriz asegura que hoy se siente más fuerte y con mayor claridad sobre lo que quiere para su futuro (Captura de video/Instagram)

La actriz estadounidense Christa B. Allen, quien encarnó a la versión adolescente de Jennifer Garner en la comedia romántica Si yo tuviera 30 (13 Going on 30), reapareció en redes sociales y reveló que vivió “manipulación y engaño” dentro de lo que describe como una “secta”.

La intérprete de 33 años contó vía TikTok que cayó bajo la influencia de un hombre carismático y adinerado, a quien llegó a considerar el amor de su vida, pero que terminó por arruinarla emocional y económicamente.

El inicio de la pesadilla

Allen explicó que conoció a este hombre a través de redes sociales, un encuentro que atribuyó al algoritmo por su interés común en la espiritualidad. “Nos mudamos juntos tres días después de conocernos, lo cual, en retrospectiva, no fue una gran idea”, admitió en uno de sus videos en TikTok.

El supuesto líder espiritual, asegura Allen, le pidió que dejara su trabajo con la promesa de que él se encargaría de sus necesidades económicas. Sin embargo, poco después la dejó sin ingresos y, al mismo tiempo, le fue infiel con múltiples mujeres, incluidas celebridades.

La actriz de Si yo tuviera 30 contó que dejó su trabajo porque su pareja le prometió mantenerla (Capturas: TikTok)

La actriz lo describió como alguien que “pintaba cuentos de hadas” envueltos en lujos como jets privados y penthouses. “El hecho es que yo ingenuamente le creí”, confesó en TikTok.

Allen se refirió a la relación como una experiencia que la llevó a involucrarse en una secta sin darse cuenta. Aseguró que su expareja estaba relacionado con “actividades que ponen en riesgo la salud de todos” y sugirió que mantenía encuentros con “mucha gente” y “especialmente chicas famosas”.

La actriz relató que en medio de esa dinámica perdió autonomía y calló sus propias intuiciones: “Me senté con las preguntas más difíciles: ¿por qué confié en él? ¿por qué le entregué mi poder? ¿por qué silencié mi propio saber interior?”, escribió en una de sus publicaciones.

“Lo que aprendí es que, incluso si pasas cada momento despierto con alguien —estudiando, comiendo, viajando, trabajando, construyendo, soñando— puede que aún no lo CONOZCAS. Especialmente cuando estás lidiando con alguien que miente tan fácil como respirar”, resaltó en la descripción de su video.

La joven no reveló el nombre de su expareja ni dio detalles concretos de la organización.

Según su testimonio, el supuesto líder espiritual la engañaba con múltiples mujeres, incluso celebridades (Instagram)

“Darme cuenta de eso me destrozó, pero también me obligó a reconstruirme desde cero. Y el fuego también es purificador”, concluyó.

El recuerdo de ‘Si yo tuviera 30′

El público recuerda a Christa B. Allen principalmente por su papel en Si yo tuviera 30, donde encarnó a la joven Jenna Rink, personaje que luego interpretaba Jennifer Garner en su versión adulta.

En 2024, con motivo del vigésimo aniversario de la película, Allen le dijo a PEOPLE que la comedia “vivirá por siempre como un clásico de las comedias románticas y una carta de amor cinematográfica al poder de la manifestación”.

También rememoró su experiencia junto a Garner: “Ella me trató siempre con tanta amabilidad y cuidado… La persona que ves en la prensa es consistente con quien es en la vida real, y eso lo encuentro genial”.

Christa B. Allen, actriz de 'Si yo tuviera 30', en la serie "Meet Me In Rome" estrenada en 2024 (Roku)

Tras ese debut, Allen volvió a trabajar junto a Garner en Los fantasmas de mis ex (Ghosts of Girlfriends Past, 2009) e hizo apariciones en series como Grey’s Anatomy, CSI, ER, Wizards of Waverly Place y Cold Case. No obstante, su personaje más importante en televisión llegó con Revenge (2011–2015), donde interpretó a Charlotte Grayson, papel que le dio notoriedad.

Después de residir en Miami durante tres años, la actriz anunció en marzo de 2025 que regresaba a Los Ángeles. Allen no ha estado en una relación pública desde 2022, cuando fue vinculada brevemente con el rapero The Game, aunque ambos desmintieron los rumores.

