Jamie Lee Curtis recordó su particular encuentro con la princesa Diana poco antes de su muerte

La actriz compartió detalles íntimos de su comunicación con la princesa Diana en los años 90

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Jamie Lee Curtis relató cómo
Jamie Lee Curtis relató cómo estuvo a punto de conocer a la princesa Diana en un set de rodaje poco antes de su muerte

Jamie Lee Curtis compartió recientemente un recuerdo significativo sobre la fallecida princesa Diana, a propósito del 28° aniversario de su muerte en 1997.

En una publicación difundida a través de Instagram, la actriz relató que casi tuvo la oportunidad de conocer a Diana ese año, durante el rodaje de la comedia Fierce Creatures en los estudios Pinewood, situados a unos 30 kilómetros de Londres.

Curtis explicó que la familia real tenía programada una visita al set de la película, secuela de A Fish Called Wanda.

Durante una pausa en las grabaciones, utilizó una carreta de golf para regresar al camerino, momento en el que, según describió, Diana llegó al estudio acompañada de sus hijos, William y Harry.

Al regresar, Curtis se encontró únicamente con la figura de la princesa alejándose. “La conductora empezó a golpear la puerta y me dijo que ella había llegado con sus hijos. Salí rápidamente, pero cuando volví, ella ya se marchaba”, precisó.

La actriz contó que envió
La actriz contó que envió una carta a Diana tras perder la oportunidad de saludarla personalmente durante una visita a los estudios Pinewood

Decidió entonces escribir una carta a Diana, enviada al palacio de Kensington. En la misiva, la estrella de cine explicó los motivos de su ausencia y manifestó su admiración hacia la princesa.

Al día siguiente, recibió una respuesta por escrito de la propia Lady Di. “[Diana me respondió] agradeciéndome por escribirle y comprendiendo, por supuesto, que a todos nos pasa necesitar ir al baño; dijo que esperaba que algún día nos conociéramos”, detalló.

Jamie Lee Curtis señaló que, dos meses después de ese intercambio, la princesa murió trágicamente en un accidente en París.

Al recordar la noticia, la artista relató que volvió a pensar en Diana al leer un libro de meditaciones sobre personas que buscan vivir con atención plena hasta el momento de su muerte.

“Todos recordamos la imagen de
"Todos recordamos la imagen de ella con los brazos abiertos después de estar separada de sus hijos mientras ellos corrían hacia ella", sostuvo la actriz sobre los príncipes William y Harry

“Pensé inmediatamente en Diana y en su esfuerzo por aprender a vivir sabiamente. Habló abiertamente de sus asuntos personales y demostró coraje y compasión…”, comentó la actriz.

Curtis también hizo alusión a una imagen emblemática de Diana junto a sus hijos. “Todos recordamos la imagen de ella con los brazos abiertos después de estar separada de sus hijos mientras ellos corrían hacia ella”, sostuvo la ganadora del Oscar, quien también confesó seguir conmovida por la “gracia y el coraje” de la princesa.

Diana de Gales falleció a los 36 años en un accidente de tráfico el 31 de agosto de 1997, junto a su pareja, Dodi Fayed, y el conductor del vehículo, Henri Paul.

El episodio marcó una de las tragedias más recordadas de la familia real británica y permanece presente en la memoria de figuras del mundo del espectáculo y el público.

La tragedia del accidente automovilístico
La tragedia del accidente automovilístico en París marcó una de las pérdidas más recordadas de la familia real británica y el espectáculo mundial

La directora de “Otro viernes de locos” evalúa una tercera entrega

La actriz Jamie Lee Curtis también está en el centro del interés cinematográfico con el reciente estreno de Otro viernes de locos, secuela de la exitosa comedia de 2003.

El filme ha despertado entusiasmo no solo entre el público, sino que la directora Nisha Ganatra manifestó su interés en ampliar la saga.

En una entrevista concedida a Screen Rant, la cineasta sugirió que una tercera parte no está descartada y bromeó sobre la posibilidad de llevar la premisa aún más lejos.

“¿Qué sería? Más intercambios, ¿no? Probablemente un intercambio de seis personas. Definitivamente tendríamos a Manny Jacinto y Chad Michael Murray cambiando de lugar. ¡Todos necesitamos ver eso!”, afirmó.

La historia recupera la fórmula original, donde Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan) intercambiaban cuerpos involuntariamente.

“Otro viernes de locos” estrenó
"Otro viernes de locos" estrenó en cines y su directora Nisha Ganatra manifestó interés en realizar una tercera película

La continuación incorpora a una nueva generación: Harper (Julia Butters), hija de Anna, y Lily (Sophia Hammons), futura hermanastra, quienes también experimentan los cambios corporales durante los preparativos de la boda de Anna con Eric (Manny Jacinto).

El elenco retoma al personaje de Jake Austin (Chad Michael Murray), exnovio de Anna, quien se suma a las nuevas situaciones planteadas en la película.

