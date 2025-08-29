Entretenimiento

El día en que Slash desobedeció a Michael Jackson en pleno concierto

El músico de Guns N’ Roses fue acusado de sabotear el show debido a su interminable solo de guitarra

Por Ester Palomino

Una presentación especial en el Tokyo Dome terminó convertida en una anécdota recordada por los fanáticos del Rey del pop

Cada 29 de agosto, el mundo recuerda el nacimiento de Michael Jackson, el “Rey del Pop”, una de las figuras más influyentes y revolucionarias de la música del siglo XX.

A 66 años de su natalicio, su legado artístico sigue vigente: vendió más de 500 millones de discos, fue pionero en el videoclip como arte visual, popularizó pasos de baile icónicos como el moonwalk y obtuvo 13 premios Grammy, entre múltiples reconocimientos internacionales.

Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Jackson cambió la manera en que la música pop se concebía y consumía, integrando espectáculo, moda, danza y producción visual como nunca antes.

Pero entre las innumerables anécdotas que rodean su vida y su carrera, hay una en particular que protagonizó al compartir el escenario con Slash, el legendario guitarrista de Guns N’ Roses.

El Rey del Pop encontró en la guitarra de Slash la energía cruda que potenció sus presentaciones en vivo (EFE/EFE)

Un encuentro inesperado

En 1991, cuando Jackson preparaba el lanzamiento de Dangerous, buscó al guitarrista de sombrero de copa más famoso del rock. Slash, que estaba en plena grabación de los discos Use Your Illusion con Guns N’ Roses, aceptó la invitación.

“Michael Jackson fue alguien a quien admiro y respeto mucho. Pero cuando se trató de grabar, las sesiones fueron muy desorganizadas”, declaró Slash a Rolling Stone en enero de 1991.

El guitarrista explicó que la dinámica del estudio de Jackson era distinta: “Es al mismo tiempo el proceso más estéril y creativo en el que he estado involucrado. Todo se arma a partir de samples; usas el mismo ritmo y acordes, y luego agregas cosas para hacerlo diferente en algunos lugares. Michael contrata el estudio por diez años y aparece una vez al mes. Probablemente nunca lo conoceré”, dijo en 1991.

Slash siempre mostró respeto y admiración por la ética de trabajo de Michael Jackson (Reuters)

La colaboración, sin embargo, resultó fructífera. Slash grabó la balada oscura “Give in to Me” y participó en la introducción del videoclip de “Black or White”, protagonizado por Macaulay Culkin.

Aunque durante años se le atribuyó el riff principal de la canción, él mismo lo negó en 2010: “La canción grabada ‘Black or White’, yo no toqué en ella. Si escuchas el [gancho], eso es gay. Yo nunca tocaría eso”.

La alianza continuó durante los años noventa y dos mil, con Slash participando en temas como “D.S.” (HIStory, 1995), “Morphine” (Blood on the Dance Floor, 1997) y “Privacy” (Invincible, 2001).

Cuando Slash “no quiso” dejar de tocar

Lo más recordado, sin embargo, no fue la música de estudio, sino sus explosivos encuentros en vivo.

Durante el 10º aniversario de MTV en 1991, Slash acompañó a Jackson en “Black or White” con un solo extendido que terminó con el guitarrista rompiendo su instrumento contra un parabrisas en el escenario.

Durante un concierto en el Tokyo Dome, Slash extendió su solo y pareció ignorar las indicaciones de Jackson (Captura de video)

La anécdota más famosa ocurrió en los años siguientes. En medio de una presentación de la gira del Rey del Pop en Japón, Slash parecía negarse a dejar de tocar, mientras Jackson intentaba continuar con el show.

Michael, indignado, siguió bailando y hasta le gritó que se detuviera, pero el guitarrista no cedía. Finalmente, miembros de seguridad aparecieron para sacarlo del escenario.

El público, ajeno a lo que ocurría detrás de escena, pensó que asistía a una pelea real entre ambos artistas.

Aunque los rumores apuntaron a que Slash había intentado arruinar el concierto, la verdad es que todo estaba planificado.

“Para ser justos, esto era parte coreografiada del show en vivo de Michael Jackson”, explicó Loudwire. La extensión del solo daba tiempo a Jackson para cambiar de vestuario y preparar la transición hacia “Billie Jean”, uno de los momentos más esperados de la velada.

La colaboración entre ambos artistas se prolongó en temas como “Give in to Me”, “D.S.” y “Morphine” (Shutterstock)

A pesar del caos aparente en escena, Slash sentía respeto y empatía por Jackson. En 2021, recordó en entrevista con Kerrang!: “Sobre el escenario, toda su faceta profesional era realmente donde encajaba. Cuando no estaba trabajando, o en producción, podías ver que estaba a merced de su propio éxito. Toda la gente que tenía alrededor, los que tiraban de él, y los aduladores... podías notar que sabía que el 90 por ciento eran pura basura”.

La amistad y complicidad entre ambos mostraban que, aunque venían de mundos distintos —el pop y el hard rock—, compartían la misma necesidad de expresarse en el escenario y un refugio en la música frente a la presión de la fama.

