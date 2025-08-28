Este será el diseñador que hará el vestido de novia de Taylor Swift, según expertos

El posible vestido de Taylor Swift podría ser diseñado exclusivamente para ella. (Instagram/Elie Saab)

El martes 26 de agosto, Taylor Swift anunció oficialmente que se casará con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, en una tierna publicación de Instagram que no tardó en revolucionar las redes sociales.

Las imágenes, en las que la pareja posó rodeada de un arco de flores en tonos blancos y rosas, marcaron el inicio de lo que muchos ya llaman “la boda real americana”.

Asimismo, los fans se sorprendieron por la exclusiva joya que el deportista le dio a la famosa: un diamante ovalado engastado en oro amarillo con aire vintage, diseñado por Kindred Lubeck.

Algunos fanáticos aseguran que la joya incluye grabados en forma de “T” a los lados, en alusión a las iniciales de Taylor y Travis.

Travis Kelce le dio a Taylor Swift un anillo diseñado por Kindred Lubeck (Instagram)

Pese a qué no se han revelado los detalles de la boda como la fecha o la lista de invitados, algunos han especulado sobre el posible vestido que la artista de 35 años podría usar en su gran día.

Conocida por su estilo versátil y elegante, ha dejado huella en cada alfombra roja y durante su monumental Eras Tour, donde lució diseños de casas como Oscar de la Renta y Versace.

Para el anuncio de su compromiso, la cantante eligió un vestido de seda a rayas de Ralph Lauren con un costo de 400 dólares, mientras Travis Kelce se coordinó en un look igualmente clásico de la misma firma.

Sin embargo, los expertos coinciden en que su vestido de novia será una pieza única y profundamente simbólica.

Taylor Swift podría utilizar un diseño exclusivo para su vestido de novia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Liz Teich, asesora de estilo y fundadora de The New York Stylist, señaló que la cantante podría optar por Elie Saab, diseñador que ha sido recurrente en su guardarropa.

“Ha sido un pilar para ella en la alfombra roja durante la última década, incluso en los Grammy de 2015, y diseñó trajes para su Eras Tour”, comentó a Daily Mail.

No obstante, Teich cree que Taylor Swift también podría sorprender apoyando a diseñadores emergentes, como Nicole + Felicia Couture, que ya han creado para ella piezas con miles de cristales cosidos a mano.

Por su parte, Heather Campbell-Green, creadora del popular perfil @Celebstyleguide, también apuesta por Elie Saab, recordando que la cantante usó dos vestidos con inspiración nupcial del libanés en su gira.

Taylor Swift utilizó un vestido con estilo nupcial diseñado por Elie Saab en su reciente gira. (Instagram/Elie Saab)

Pero otras opciones suenan con fuerza: Vivienne Westwood, Versace, Zuhair Murad e incluso Oscar de la Renta, cuya conexión con Nueva York —una ciudad clave en la historia de Taylor— le añadiría un valor sentimental.

Según Campbell-Green, la estética actual de Swift se inclina hacia lo “clásico, femenino y un poco vintage”.

Es probable, señala, que su vestido de ceremonia tenga una silueta romántica, con falda amplia, delicado encaje o bordados, y tal vez mangas largas o un escote de hombros caídos. Además, predice que la artista optará por tonos marfil o champaña, que favorecen más que el blanco puro.

“Conociendo a Taylor, es posible que incorpore detalles ocultos —como bordados o pedrería— con referencias a su música o a su historia de amor con Travis”, añadió la experta.

Taylor Swift podría incluir elementos a su vestido de novia que hagan referencia a su relación con Travis Kelce. (Foto AP/Julio Cortez)

Y, al igual que en sus conciertos, nada impide imaginar varios cambios de vestuario a lo largo del evento. Liz Teich no descarta un look festivo con lentejuelas o diseños de firmas independientes ligadas a Nashville, como Any Old Iron.

Cabe recordar que Taylor Swift y Travis Kelce hicieron pública su relación en septiembre de 2023, cuando la cantante apareció junto a Donna, madre del jugador, en un partido de los Chiefs. Desde entonces, ella ha apoyado al equipo en dos Super Bowls, mientras él la ha acompañado durante su gira.