El hijo de Norman Reedus se declaró inocente tras su reciente arresto por una presunta agresión a una mujer

Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus se declaró inocente de todos los cargos en su contra. (Instagram/Helena Christensen)

Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus, quien es reconocido internacionalmente por su papel en la serie The Walking Dead y de la supermodelo danesa Helena Christensen, fue formalmente acusado luego de haber sido arrestado por su presunta participación en un altercado violento en Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, una mujer de 33 años estaba presente en la escena con lesiones en el cuello y la pierna.

Según registros judiciales a los que accedió el medio estadounidense TMZ, el joven de 25 años enfrenta tres cargos: lesión física imprudente, acoso agravado y acoso en segundo grado.

Sin embargo, Reedus se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado sin necesidad de pagar fianza ni estar bajo vigilancia, una decisión judicial que su abogada considera contundente.

Mingus Reedus fue liberado sin necesidad de pagar fianza tras su arresto. (Instagram)

La abogada de Mingus, Priya Chaudhry, declaró este domingo 24 de agosto a TMZ que los cargos presentados “son delitos menores que dicen mucho, y hablan mucho más fuerte que los comentarios sin fundamento del fiscal en la audiencia”.

Además, destacó la importancia de que el juez decidiera liberar al joven bajo su propia responsabilidad

“Esa decisión judicial significativa amplifica el mensaje. Mingus es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se ha declarado no culpable. A medida que los hechos salgan a la luz, su inocencia quedará clara”, señaló.

La próxima comparecencia judicial de Mingus está prevista para el martes 26 de agosto, donde se espera que la fiscalía presente más detalles del caso. Por ahora, la defensa se mantiene firme en su postura de que los hechos demostrarán la inocencia del acusado.

Mingus Reedus tendrá una audiencia para aclarar su situación el próximo 26 de agosto. (Instagram)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Mingus Reedus enfrenta un proceso judicial por un incidente similar.

En septiembre de 2021, fue arrestado tras ser acusado de agredir a una mujer durante un evento en Manhattan. Según el testimonio de la presunta víctima, el modelo la golpeó en el rostro, aunque él sostuvo que actuó en defensa propia.

“Fue instinto. Estaba reaccionando a que nos estaban rodeando y temía por la seguridad de mi grupo. No pensamos que fuera algo importante, pero estas cinco chicas nos siguieron por dos cuadras, arrojándonos comida y gritando”, dijo en ese entonces al New York Daily News.

Y añadió: “Les pedimos que nos dejaran en paz, pero siguieron amenazando con hacerle daño a mi novia y a su amiga”.

Mingus Reedus ya había sido arrestado por agresión. (Instagram)

Como resultado de aquel incidente, Mingus se declaró culpable de alteración del orden público y fue sentenciado a asistir a cinco sesiones de consejería.

Hasta el momento, ni Norman Reedus, de 56 años, ni Helena Christensen, también de 56 años, han hecho comentarios públicos sobre el más reciente arresto de su hijo.

La ex pareja, que tuvo a Mingus en 1999 y se separó cuatro años después, ha mantenido una relación de crianza compartida marcada por el respeto y la cordialidad.

En 2021, Christensen habló abiertamente sobre el fuerte vínculo que mantiene con su hijo.

Helena Christensen aseveró que tiene un gran vinculo con su hijo Mingus Reedus (Instagram/Helena Christensen)

“Mi hijo significa muchas cosas para mí. Puedes enseñarle muchas cosas a tus hijos mientras crecen, pero de repente esa dinámica cambia y lo siguiente que ocurre es que los escuchas a ellos, y te ves a ti misma a través de sus ojos. Es una experiencia realmente increíble”, dijo en una entrevista con L’Officiel.

Por su parte, Reedus ha mantenido una vida familiar con su actual pareja, la actriz Diane Kruger, con quien comparte una hija de seis años, Nova.