Entretenimiento

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

La exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ recordó la difícil experiencia que atravesó en su etapa como reina y el peso de la corona de Miss Universo, que ganó en 1996 cuando Donald Trump era dueño del concurso

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Alicia Machado explicó por qué
Alicia Machado explicó por qué cayó en el consumo de anfetaminas y cómo afectó su vida el paso por Miss Universo - crédito @machadooficial/Instagram

Alicia Machado, exreina venezolana y exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia abrió su corazón y compartió dura etapa de su vida en la que los malos comentarios que recibía sobre su cuerpo le crearon varios conflictos, tanto físicos como mentales.

Según detalló la actriz, que protagonizó la serie La madame, su elección como Miss Universo en 1996 se le convirtió en un drama por el nivel de exigencia que tenía el concurso en esa época en la que Donald Trump era el dueño y presidente de la organización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Machado sorprendió al revelar que pasó del consumo de anfetaminas hasta el intento por quitarse la vida en dos ocasiones; sin embargo, la llegada de su hija marcó un antes y un después en su vida.

Alicia Machado se refirió a la dura batalla que libró por cuenta de las críticas que recibió por su aspecto físico luego de haber ganado Miss Universo cuando Donald Trump era el propietario del reinado

“Fui adicta a las anfetaminas”. Con esta declaración, Alicia Machado, ex Miss Universo y figura reconocida internacionalmente, expuso una de las etapas más difíciles de su vida.

La actriz venezolana, que alcanzó la fama mundial tras obtener la corona en 1996, reveló que durante seis años enfrentó una adicción a las anfetaminas, además de sufrir desórdenes alimenticios y emocionales que marcaron su juventud y los años posteriores a su reinado.

Durante una conversación en el pódcast de la presentadora Adriana Gallardo llamado Chingonamente, Machado compartió detalles sobre el impacto que tuvo en su salud mental y física la presión de mantener la imagen que se esperaba de una Miss Universo.

“Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y como se supone que yo me tengo que ver”, expuso la ex reina de belleza.

La exigencia mediática y social, especialmente en una época en la que Donald Trump era propietario del certamen, la llevó a experimentar una década de dificultades profundas.

Alicia Machado reveló que haber
Alicia Machado reveló que haber sido coronada como la mujer más bella del mundo en 1996 le trajo varios conflictos internos - crédito @machadooficial/Instagram

Tras su coronación, Machado fue objeto de escrutinio público por su aumento de peso y fue obligada a realizar ejercicio frente a las cámaras, un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva.

La presión por cumplir con los estándares físicos impuestos por la industria la condujo a extremos en sus hábitos alimenticios. Machado confesó que durante ese periodo su peso fluctuó entre los 48 y los 88 kilos.

“Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua”, explicó, ilustrando la severidad de los desórdenes alimenticios que padeció.

La adicción a las anfetaminas, que describió como “pastillas para adelgazar”, se extendió durante seis años.

“Nunca he consumido drogas para divertirme”, puntualizó, subrayando que su consumo respondía a la presión por perder peso y no a fines recreativos.

El costo emocional de esta etapa fue alto. Machado reconoció que los problemas alimenticios y emocionales se prolongaron casi siete años y que atravesó dos intentos de suicidio.

“Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”, relató, evidenciando la gravedad de las consecuencias que tuvo la presión mediática y personal sobre su bienestar.

Alicia Machado habló del papel que jugó su hija en su proceso de aceptación y sanación

El nacimiento de su hija Dinorah marcó un punto de inflexión en la vida de Machado, que actualmente es jueza de Miss Universe Latina, describió ese momento como el inicio de su proceso de sanación: “Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija, fue una década dura para mí”.

Alicia Machado, exconcursante de ‘Masterchef
Alicia Machado, exconcursante de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2021' habló de su proceso de aceptación - crédito Cortesía Canal RCN

Sobre su hija, expresó que “es mi luz, ella llegó para cambiarlo todo”, destacando el papel fundamental que tuvo en su recuperación y en el cambio de perspectiva sobre su propia historia.

A lo largo de los años, han circulado rumores sobre posibles intervenciones quirúrgicas para perder peso.

Machado desmintió estas especulaciones de manera categórica.

“No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción... ni me corté nada ni me puse ningún balón”, aclaró, insistiendo en que su lucha fue personal y no dependió de procedimientos médicos.

Hoy, tras un proceso de sanación, Machado observa su pasado con una mirada distinta.

Lo que alguna vez consideró una “corona de espinas” se ha transformado en un símbolo de fortaleza y empoderamiento, reflejando la evolución de su experiencia y la superación de los desafíos que enfrentó.

Temas Relacionados

Alicia MachadoMiss UniversoDonald TrumpAlicia Machado hijaAlicia Machado actualmenteMasterchef Celebrity ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

La cantante admitió que su matrimonio con Asghari sólo enmascaró una profunda herida personal

La confesión de Britney Spears

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

La actriz estadounidense, reconocida por su versatilidad en la industria cinematográfica, compartió cómo su experiencia personal y la influencia de sus hijos han transformado sus criterios al elegir proyectos

Kirsten Dunst reveló su nueva

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance

El recorrido de la actriz y el músico por la capital italiana generó un gran revuelo en redes

Zoë Kravitz y Harry Styles

Malcolm McDowell, de 82 años, dice que aún no tiene planes de retirarse de la actuación: “Todavía me encanta trabajar”

El legendario actor británico demuestra que la edad es solo un número al sumar nuevos proyectos cinematográficos, manteniendo intacta su pasión por la actuación y sorprendiendo con su energía en cada rodaje

Malcolm McDowell, de 82 años,

Arrestan a sospechoso tras intento de robo en la casa de Lionel Richie en Beverly Hills

El artista estadounidense permaneció en su hogar durante el intento de robo frustrado

Arrestan a sospechoso tras intento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dieta mediterránea reduce el

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Un triple choque en pleno centro porteño terminó con un herido y una camioneta incrustada dentro de un bar

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer no fue asesinada dentro del auto donde aparecieron los cuerpos

El Gobierno presentó un proyecto para para garantizar estabilidad fiscal por 20 años a las inversiones en energías renovables

El cerebro nunca deja de cambiar, por eso se puede aprender durante toda la vida

INFOBAE AMÉRICA
El lado oscuro de la

El lado oscuro de la curiosidad humana: cómo lo prohibido atrae a las personas, según un experto en comportamiento

Crecen las acusaciones en la izquierda boliviana: Evo Morales responsabilizó a Garcia Linera por haber “arruinado” a su antiguo delfín

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

A horas de reunirse con el presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

Computación cuántica modular: cómo funciona el sistema que promete crecer pieza por pieza

TELESHOW
Homo Argentum, un éxito desde

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”