Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Alicia Machado explicó por qué cayó en el consumo de anfetaminas y cómo afectó su vida el paso por Miss Universo - crédito @machadooficial/Instagram

Alicia Machado, exreina venezolana y exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia abrió su corazón y compartió dura etapa de su vida en la que los malos comentarios que recibía sobre su cuerpo le crearon varios conflictos, tanto físicos como mentales.

Según detalló la actriz, que protagonizó la serie La madame, su elección como Miss Universo en 1996 se le convirtió en un drama por el nivel de exigencia que tenía el concurso en esa época en la que Donald Trump era el dueño y presidente de la organización.

Machado sorprendió al revelar que pasó del consumo de anfetaminas hasta el intento por quitarse la vida en dos ocasiones; sin embargo, la llegada de su hija marcó un antes y un después en su vida.

Alicia Machado se refirió a la dura batalla que libró por cuenta de las críticas que recibió por su aspecto físico luego de haber ganado Miss Universo cuando Donald Trump era el propietario del reinado

“Fui adicta a las anfetaminas”. Con esta declaración, Alicia Machado, ex Miss Universo y figura reconocida internacionalmente, expuso una de las etapas más difíciles de su vida.

La actriz venezolana, que alcanzó la fama mundial tras obtener la corona en 1996, reveló que durante seis años enfrentó una adicción a las anfetaminas, además de sufrir desórdenes alimenticios y emocionales que marcaron su juventud y los años posteriores a su reinado.

Durante una conversación en el pódcast de la presentadora Adriana Gallardo llamado Chingonamente, Machado compartió detalles sobre el impacto que tuvo en su salud mental y física la presión de mantener la imagen que se esperaba de una Miss Universo.

“Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y como se supone que yo me tengo que ver”, expuso la ex reina de belleza.

La exigencia mediática y social, especialmente en una época en la que Donald Trump era propietario del certamen, la llevó a experimentar una década de dificultades profundas.

Alicia Machado reveló que haber sido coronada como la mujer más bella del mundo en 1996 le trajo varios conflictos internos - crédito @machadooficial/Instagram

Tras su coronación, Machado fue objeto de escrutinio público por su aumento de peso y fue obligada a realizar ejercicio frente a las cámaras, un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva.

La presión por cumplir con los estándares físicos impuestos por la industria la condujo a extremos en sus hábitos alimenticios. Machado confesó que durante ese periodo su peso fluctuó entre los 48 y los 88 kilos.

“Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua”, explicó, ilustrando la severidad de los desórdenes alimenticios que padeció.

La adicción a las anfetaminas, que describió como “pastillas para adelgazar”, se extendió durante seis años.

“Nunca he consumido drogas para divertirme”, puntualizó, subrayando que su consumo respondía a la presión por perder peso y no a fines recreativos.

El costo emocional de esta etapa fue alto. Machado reconoció que los problemas alimenticios y emocionales se prolongaron casi siete años y que atravesó dos intentos de suicidio.

“Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”, relató, evidenciando la gravedad de las consecuencias que tuvo la presión mediática y personal sobre su bienestar.

Alicia Machado habló del papel que jugó su hija en su proceso de aceptación y sanación

El nacimiento de su hija Dinorah marcó un punto de inflexión en la vida de Machado, que actualmente es jueza de Miss Universe Latina, describió ese momento como el inicio de su proceso de sanación: “Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija, fue una década dura para mí”.

Alicia Machado, exconcursante de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2021' habló de su proceso de aceptación - crédito Cortesía Canal RCN

Sobre su hija, expresó que “es mi luz, ella llegó para cambiarlo todo”, destacando el papel fundamental que tuvo en su recuperación y en el cambio de perspectiva sobre su propia historia.

A lo largo de los años, han circulado rumores sobre posibles intervenciones quirúrgicas para perder peso.

Machado desmintió estas especulaciones de manera categórica.

“No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción... ni me corté nada ni me puse ningún balón”, aclaró, insistiendo en que su lucha fue personal y no dependió de procedimientos médicos.

Hoy, tras un proceso de sanación, Machado observa su pasado con una mirada distinta.

Lo que alguna vez consideró una “corona de espinas” se ha transformado en un símbolo de fortaleza y empoderamiento, reflejando la evolución de su experiencia y la superación de los desafíos que enfrentó.