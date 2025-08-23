Entretenimiento

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Pathrycia Mendonça, integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, pasó de recorrer Venezuela para estudiar violín a cumplir su sueño en el estadio de Wembley, bajo la dirección de Gustavo Dudamel

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La violinista venezolana integra la
La violinista venezolana integra la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, que acompaña a Coldplay en Londres (Instagram: pdmcorreia99)

A los 12 años, Pathrycia Mendonça viajaba junto a su madre en colectivo durante ocho horas desde Barquisimeto hasta Caracas, Venezuela para acudir a sus clases de violín. Hoy, con 26 años, integra la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, que se sumó a la primera de las diez fechas programadas por Coldplay en el emblemático estadio de Wembley, Inglaterra. Este ciclo de conciertos, iniciado este viernes, incluye un recorrido por los clásicos de la banda británica.

“Salía de Barquisimeto a medianoche para llegar a Caracas al amanecer. Iba a mis clases y, al mediodía, regresaba a mi ciudad con mi mamá. Lo hacía cada semana. Para mí, esa fue la clave para estar en la orquesta ahora”, contó Mendonça a BBC, quien consideró que el cansancio nunca fue un obstáculo real.

Un sueño cumplido junto a Coldplay

La violinista, que también es profesora, madre y chef, llegó a Londres tras un vuelo de 12 horas, dejando a su hija de 10 meses al cuidado de su madre. Su entusiasmo por participar en los diez conciertos con Coldplay es evidente: “No sé si puedo decir esto, pero soy una fanática loca de Coldplay, así que cuando me preguntaron si quería venir a tocar, pensé: ‘¡No puede ser!’”.

Mendonça confesó que siempre soñó con interpretar Viva La Vida junto a la banda, una pieza que considera emblemática por la presencia constante de cuerdas. “Esto es un sueño hecho realidad. Totalmente un sueño”, afirmó.

El Sistema, programa musical fundado
El Sistema, programa musical fundado en Venezuela, permitió que Mendonça y millones de niños accedan a la formación musical (Instagram: pdmcorreia99)

El recorrido de Mendonça y sus compañeros de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar es resultado directo de El Sistema, el programa de educación musical gratuita fundado en 1975 por José Antonio Abreu, según publicó BBC.

Gustavo Dudamel, del barrio a las grandes orquestas

Entre los egresados más reconocidos de El Sistema destaca Gustavo Dudamel, actual director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y director artístico de la Orquesta Simón Bolívar.

Dudamel, ganador de siete premios Grammy, asumirá el próximo año la dirección de la Filarmónica de Nueva York, convirtiéndose en el primer latinoamericano en liderar la orquesta sinfónica más antigua de Estados Unidos.

Durante las próximas tres semanas, Dudamel también estará en Londres, invitado por Chris Martin para abrir cada noche la residencia de Coldplay en Wembley. “Cuando toca, su voluntad es ayudar, sanar y transformar, y eso conecta con nuestros valores. Creo que quiso darle algo a la orquesta. Un regalo, un regalo muy generoso, de tenernos a todos juntos, celebrando el poder de la música”, expresó el venezolano.

La violinista venezolana integra la
La violinista venezolana integra la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, que acompaña a Coldplay en Londres (Instagram: pdmcorreia99)

Durante la primera fecha, el cantante presentó a la orquesta con palabras de calidez frente al público. “Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó Martin desde el Wembley Stadium.

La relación entre Dudamel y Martin se remonta a 2007, cuando la Orquesta Simón Bolívar debutó en los “BBC Proms” con una interpretación vibrante de Mambo de Leonard Bernstein.

Poco después, Martin invitó a Dudamel a participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2016 junto a Coldplay, consolidando una amistad que impulsó colaboraciones innovadoras.

Este año, Dudamel llevó a la Filarmónica de Los Ángeles al festival Coachella, donde interpretaron obras de Wagner y Beethoven en un set de 50 minutos que incluyó invitados como Dave Grohl, Cynthia Erivo y LL Cool J.

“Pensas, ‘Quizá esto es una locura’, pero fue lo más natural. El público coreaba el inicio de la Quinta de Beethoven como si fuera el riff de Seven Nation Army”, recordó Dudamel a BBC.

Pathrycia Mendonça pasó de viajar
Pathrycia Mendonça pasó de viajar ocho horas en colectivo para estudiar violín a tocar con Coldplay en Wembley (Instagram: @pdmcorreia99)

Dudamel espera que los conciertos en Wembley, donde la orquesta interpretará nuevamente la Quinta de Beethoven, el tema de Star Wars de John Williams y la Primavera de Vivaldi, logren un efecto similar. “Quiero que el público se sienta abrazado por el amor”, afirmó.

Y agregó: “No es ingenuo decir que vivimos una crisis de empatía. La música no trata de eso. La música trata de crear armonía juntos. Es el mejor ejemplo de cómo comportarse como comunidad”.

Durante las próximas tres semanas, cerca de un millón de personas presenciarán en Wembley la presentación de Mendonça y los integrantes de la orquesta.

Es la mayor cantidad de gente para la que toqué. Es mucho. Es una forma de representar a mi país y, en mi caso, de dar esperanza a todos los niños a los que tuve la oportunidad de enseñar. A veces, cuando creces, no sabes por qué haces lo que haces... Pero cuando ves a alguien cercano lograr algo así, piensas: ‘Si ella puede, ¿por qué yo no?’”, concluyó.

Temas Relacionados

Pathrycia MendonçaColdplayGustavo DudamelOrquesta Sinfónica Simón BolívarWembleyVenezuelaMúsicaBBCNewsroom BUE

Últimas Noticias

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico

Jamie Lynn Spears, actriz de ‘Dulces Magnolias’, contó que fue diagnosticada hace poco con una molesta condición cutánea

La hermana menor de Britney

Tragedia en “Emily in Paris”: Diego Borella, asistente de dirección, murió repentinamente en pleno rodaje de la serie

El asistente, de 47 años, colapsó mientras se preparaba para completar la grabación de la serie en Venecia

Tragedia en “Emily in Paris”:

Sophie Turner habló sin filtros sobre su vida sexual y amorosa

La actriz de ‘Juego de Tronos’ confesó sus dinámicas en la intimidad ante la cámara de BuzzFeed

Sophie Turner habló sin filtros

Netflix suma la temporada 5 de ‘The Chosen’, con los momentos más decisivos antes de la pasión de Cristo

Los ocho episodios nuevos narran hitos memorables previos a la crucifixión

Netflix suma la temporada 5

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

Una salida nocturna, una mujer misteriosa y una decisión al límite. El actor revive en su libro de memorias “Sonny Boy”, los momentos de tensión extrema que marcaron su vida fuera de los reflectores

El día que una fanática
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Fiscalía del Paraguay dictaminó

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

Paro de controladores: en el primer día se cancelaron 70 vuelos, de los cuales 50 eran de Aerolíneas Argentinas

“Territorio minado”: el Presupuesto 2025 y nuevas comisiones agravan la crisis de LLA en el Congreso

La Plata: se entregó el hombre que le disparó con un arma tumbera en la cara a su pareja y la dejó en grave estado

INFOBAE AMÉRICA
Los familiares de los rehenes

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron marchar para pedir su liberación

Xi Jinping purga a sus fieles: la explicación la tienen Stalin y Mao

La vigencia de “La comunidad” a 25 años de su estreno: el espejo incómodo de una sociedad

Los 10 libros más esperados del otoño literario en Estados Unidos, de Stephen King a Kamala Harris

El CONICET desarrolla una plataforma con inteligencia artificial para detectar cáncer de mama de forma temprana

TELESHOW
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”