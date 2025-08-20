La razón por la que Mark Hamill estuvo a punto de abandonar Estados Unidos

Mark Hamill estuvo a punto de irse a vivir a Inglaterra. (REUTERS/Steve Marcus)

Mark Hamill, legendario intérprete de Luke Skywalker en la saga de Star Wars, estuvo a punto de dejar Estados Unidos luego de la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024.

En una reciente entrevista con The Times of London, el actor reveló que le comentó a su esposa la decisión de mudarse a Londres o a Irlanda. Hamill es conocido por su crítica abierta al actual presidente, ya fuera parodiándolo como el Joker o participando en videos políticos en su contra.

El famoso estaba listo para seguir el camino de celebridades como Rosie O’Donnell o Ellen DeGeneres, quienes abandonaron el país por motivos similares. Sin embargo, su esposa lo hizo cambiar de opinión.

“Es muy lista. No respondió de inmediato, pero una semana después me dijo: ‘Me sorprende que permitas que Trump te expulse de tu propio país’. De inmediato pensé, ‘Ese hijo de puta’. No me voy”, contó.

Pese a todo, el actor admitió que la situación política actual lo mantiene alerta y crítico ante el futuro.

“El acoso, la incompetencia, la gente en el poder… La única manera de lidiar con esto sin enloquecer es verlo como una novela política densa y extensa. Es entretenido porque esto podría ser realmente el fin", comentó.

Y añadió: "Nuestra posición en el mundo ha quedado debilitada y eso repercutirá durante décadas. Canadá como estado 51? ¿Tomar Groenlandia y renombrar el Golfo de México? Las distracciones son hilarantes”.

Cabe destacar que anteriormente Mark Hamill ya había hecho declaraciones sobre el desanimo que lo invade, como cuando se presentó en la Comic-Con de San Diego, donde confesó que estuvo a punto de retirarse de la actuación.

De acuerdo con el artista, en ese momento le comentó a su agente que ya no estaba “motivado”. Mark dijo que pensó que cuando estuviera en esa etapa de su carrera, se encontraría pasando el tiempo en la playa, jugando con sus perros o practicando jardinería.

“Le dije a mi agente: ‘¿Sabes qué? Ya no me motiva actuar. Creo que me voy a retirar, y me voy a dedicar a la locución’. Los únicos que lo rechazaron fueron mi esposa y mi agente, porque, bueno, es bueno tenerme fuera de casa", dijo.

Actualmente, Mark Hamil se encuentra en medio de la gira de promoción de su última cinta, The Long Walk. La película se basa en la novela homónima de Stephen King de 1979, escrita cuando el autor tenía apenas 19 años.

La historia transcurre en un Estados Unidos autoritario en la que 50 jóvenes adultos participan en un concurso televisado: deben caminar sin detenerse a un ritmo mínimo de tres millas por hora o enfrentar la muerte. Según la sinopsis de la cinta.

Hamill interpreta al Mayor, el comandante militar que supervisa la caminata y da órdenes literales a los participantes.

Durante el panel en la Comic-Con, el artista compartió que cuando el director Francis Lawrence lo contactó para este papel, la idea le recordó sus años adolescentes en Japón, donde estudió junto a una base militar estadounidense.

“Dije: ‘Sé quién es este tipo: lo he visto de primera mano’”, relató Hamill. Caminaba por el estacionamiento, veía a los oficiales poniendo a estos chicos a prueba bajo el sol ardiente, y eran brutales. Si vomitabas, te obligaban a comerlo. Era horrible”.

La película está programada para estrenarse en cines el próximo 12 de septiembre.