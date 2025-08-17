Murió Terence Stamp, actor que interpretó al villano de “Superman”

El actor británico fue reconocido internacionalmente por su papel como General Zod en "Superman" (REUTERS/Paul Hackett)

Terence Stamp, actor británico reconocido por su versatilidad y presencia en el cine internacional durante más de seis décadas, murió a los 87 años, informaron el domingo sus familiares.

“Deja una extraordinaria obra, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años”, señalaron en un comunicado citado por la agencia Reuters. No se precisó la causa de su muerte.

Nacido en Londres el 22 de julio de 1938, Stamp creció en Stepney, en el East End. Hijo mayor de un capitán de remolcador, vivió la Segunda Guerra Mundial antes de dejar la escuela para trabajar en publicidad.

Posteriormente ganó una beca en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, donde inició su formación como actor. Compartió vivienda con Michael Caine al inicio de sus carreras en Londres.

El debut cinematográfico de la estrella ocurrió en 1962 con Billy Budd, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov. Por su interpretación del tripulante de la HMS Avenger, obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor secundario y un Globo de Oro como actor revelación.

A lo largo de su vida, Terence Stamp colaboró con directores de renombre como Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini y Richard Donner (REUTERS/Jean Blondin)

El filme, incluido en la lista de los diez mejores del año por la National Board of Review, marcó el inicio de una carrera variada tanto en el Reino Unido como internacionalmente.

En 1965 fue reconocido en el Festival de Cannes por su papel de secuestrador en The Collector, dirigida por William Wyler. Dos años después compartió cartel con Julie Christie en Far From the Madding Crowd, dirigida por John Schlesinger.

La relación sentimental entre ambos actores contribuyó a la imagen pública de Terence Stamp como uno de los rostros más destacados de la escena británica de los años 60. También tuvo una relación con la modelo Jean Shrimpton.

En 1968, Pier Paolo Pasolini lo eligió para protagonizar Teorema, filme en el que su presencia sirve como elemento disruptor en la historia de una familia burguesa italiana.

Durante estos años trabajó además con Federico Fellini y otros directores europeos. Ante la frustración de no obtener el papel de James Bond tras la salida de Sean Connery, se trasladó a la India, donde estudió yoga.

El papel de General Zod consolidó a Stamp como uno de los grandes villanos del cine (Warner Bros.)

El papel que consolidó su fama global llegó en 1978, cuando encarnó al villano General Zod en Superman y posteriormente en Superman II (1980).

Bajo la dirección de Richard Donner, compartió escenas con Marlon Brando, quien interpretó a Jor-El, el padre de Superman.

Sobre esa experiencia, el actor relató una decepción profesional por la forma de trabajo de Brando, que prefería leer los diálogos de carteles tras las cámaras.

La filmografía de Stamp incluye títulos como Legal Eagles (1986), Wall Street (1988), la comedia Bowfinger (1999) y el thriller The Limey (1999), este último dirigido por Steven Soderbergh, donde recibió elogios por su interpretación de un gánster inglés en Estados Unidos.

En 1999 también participó en el universo de Star Wars como el Canciller Valorum en La amenaza fantasma.

Su interpretación del Canciller Valorum en "Star Wars: La amenaza fantasma" sumó a Stamp a una de las sagas más emblemáticas de la ciencia ficción (Lucasfilm/Disney)

Uno de los desafíos más notables de su carrera llegó en 1994, cuando interpretó a Bernadette, una mujer transgénero, en la comedia australiana The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

La película, dirigida por Stephan Elliott, obtuvo el Oscar a mejor vestuario y éxito de taquilla en Australia. Terence Stamp admitió sus reservas iniciales ante el rol, pero luego lo describió como una de las grandes experiencias de su vida profesional.

En años posteriores, amplió su trabajo en cine y televisión. Participó en Valkyrie (2008) junto a Tom Cruise, The Adjustment Bureau (2011) con Matt Damon, y trabajos bajo la dirección de Tim Burton.

En televisión, prestó su voz para el personaje de Jor-El en la serie Smallville y condujo la primera temporada de la antología de terror The Hunger.

En "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert", la estrella dio vida a Bernadette, personaje que desafió estereotipos y recibió elogios internacionales (Amazon MGM)

Stamp publicó varias memorias y textos, como The Ocean Fell Into the Drop (2017), Stamp Album (1987), Coming Attractions (1988), Double Feature (1989) y Rare Stamps: Reflections on Living, Breathing and Acting (2011).

También incursionó en la ficción con The Night (1993) y coescribió un recetario para personas con intolerancia al trigo y la lactosa junto a Elizabeth Buxton.

En 2002 se casó con Elizabeth O’Rourke, farmacóloga australiana, matrimonio que terminó en divorcio en 2008.