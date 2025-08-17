Emma Stone sorprendió al hablar de Andrew Garfield y sus recuerdos de “Spider-Man”

Emma Stone compartió recuerdos sobre el rodaje de "El sorprendente Hombre Araña" y su vínculo con Andrew Garfield (REUTERS/Sony Pictures)

Emma Stone realizó un inusual comentario sobre su expareja Andrew Garfield en una reciente entrevista. Ambos actores estuvieron en una relación tras enamorarse mientras filmaban El sorprendente Hombre Araña.

La entrevista tuvo lugar durante la serie Life in Looks de Vogue, publicada el jueves 14 de agosto, donde la ganadora de dos premios Oscar repasó episodios relevantes de su trayectoria artística.

La actriz fue consultada sobre el vestido amarillo de Versace que lució en la premiere londinense de The Amazing Spider-Man 2 en 2014.

Ese recuerdo llevó a Stone a reflexionar sobre su trabajo dentro de la franquicia y el ambiente que se generó en el set.

“Realmente disfruté hacer Spider-Man. Adoré a todos con quienes trabajé. Ahí conocí a Andrew, conocí a Sally Field y Marc Webb fue maravilloso. Fue realmente un momento especial en mi vida”, afirmó.

Los actores se enamoraron mientras filmaban juntos, una relación que trascendió la pantalla y fue celebrada por sus seguidores (Sony Pictures)

La estrella de 36 años enfatizó que el factor humano tuvo mayor peso en su experiencia que los logros cinematográficos en sí mismo.

“El tema recurrente es la gente, más que la propia película, eso es lo que permanece por tanto tiempo conmigo. Solo tengo los recuerdos más agradables de toda esa experiencia”, señaló.

Emma Stone insistió en que fueron los lazos creados durante la filmación de las dos películas sobre Spider-Man lo que más la marcó, por encima de cualquier otra consideración profesional.

En las dos entregas de la saga, Andrew Garfield interpretó al superhéroe Peter Parker, mientras que Emma Stone encarnó a Gwen Stacy.

Los dos mantuvieron una relación sentimental fuera de los estudios durante cuatro años tras conocerse en pleno rodaje, unión que se desarrolló bajo la atención del público y los medios especializados.

La ganadora del Oscar enfatizó que, por encima de los éxitos de taquilla, el ambiente y la convivencia marcaron su paso por la franquicia de "Spider-Man" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor también ha hablado en otras ocasiones de esta etapa. En una declaración recogida en 2021, el actor describió el trabajo junto a Stone como “hermoso”, resaltando que por entonces pudo conocerla y colaborar estrechamente con ella y Sally Field.

A pesar del tono cálido con que recuerda esa época, Emma Stone identificó un aspecto menos favorable: las exigentes giras de prensa que acompañaron cada estreno mundial.

“No sé cómo lo hace la gente. Recuerdo que fueron como nueve países en unas dos semanas, y funcionas con un tipo de desfase horario nunca antes experimentado. Me sentí realmente fuera de mí todo el tiempo”, relató para Vogue.

Y agregó: “Así que en esta foto estoy medio muerta, pero amo el look”, bromeó sobre una de las imágenes repasadas.

La oscarizada artista destacó que esa experiencia la llevó a comprender las dificultades que implica la promoción de grandes producciones a escala global.

Gwen Stacy, el interés amoroso de Peter Parker, tuvo un trágico final en pantalla (Sony Pictures)

Gwen Stacy, interpretada por Stone, tuvo un rol protagónico en ambas películas, siendo la pareja sentimental de Peter Parker.

En la segunda entrega, el arco del personaje concluye en una escena dramática en la que cae desde lo alto de un reloj durante la lucha entre Spider-Man y el villano Green Goblin, y muere en los brazos de Peter.

Por su parte, Andrew Garfield fue consultado el año pasado sobre la posibilidad de regresar al universo de Spider-Man tras su aparición en la taquillera Spider-Man: No Way Home (2021), junto a Tobey Maguire y Tom Holland.

Ante la prensa de People en octubre de 2024, el actor señaló: “Creo que lo que haría falta es una gran idea, un concepto original, algo sorprendente, extraño y divertido. Debe valer la pena”, sin descartar completamente un eventual regreso al papel.

Andrew Garfield expresó que solo consideraría volver a interpretar a Spider-Man si surge una propuesta original y divertida que realmente valga la pena (Sony Pictures)

“Bugonia”, la próxima película de Emma Stone

En una nueva colaboración con Yorgos Lanthimos, la actriz protagoniza Bugonia, su más reciente proyecto cinematográfico.

La producción corresponde a una adaptación de la comedia surcoreana Save The Green Planet!, centrada en dos amigos convencidos de que una influyente ejecutiva de empresa es en realidad un ser de otro planeta con intenciones de destruir la Tierra.

El film, que contará además con las actuaciones de Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone, consiste en la cuarta colaboración de Emma Stone y el cineasta griego.

El propio Lanthimos impulsa el largometraje como productor junto a Stone y sus respectivas compañías.

El próximo proyecto de Stone, "Bugonia", es una historia inspirada en una comedia surcoreana, programada para estrenarse en octubre de 2025 (Universal Pictures)

El debut del largometraje está previsto para un estreno limitado en salas seleccionadas a partir del 24 de octubre, para luego expandirse a nivel internacional desde el 31 de octubre de 2025.