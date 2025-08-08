Entretenimiento

Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color: el origen de un mito visual

No fue una cuestión genética ni parte de su estética planificada. Detrás de la mirada más icónica del rock hay una historia poco conocida que empezó mucho antes de la fama

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El mito de los ojos
El mito de los ojos de diferente color de David Bowie nació tras una pelea adolescente y no por genética (davidbowie)

Una mentira adolescente, un enojo pasajero y un golpe mal calculado fueron suficientes para cambiar el rostro de una de las figuras más icónicas de la música del siglo XX. David Bowie no nació con heterocromía —como muchos creen—, sino que un episodio durante su juventud dejó una secuela que formaría parte de su enigmática imagen.

Antes de ser David Bowie, fue David Robert Jones. Nació en Brixton, al sur de Londres, y se mudó con su familia a Bromley cuando era niño. Allí conoció a George Underwood, quien se convirtió en su mejor amigo y, años después, en colaborador artístico. La amistad comenzó cuando ambos se unieron a los scouts, a los nueve años. “Empezamos a hablar de música, de lo que veíamos en la tele... todo lo que estaba de moda entonces”, recordó Underwood en una entrevista con la BBC. “Rápidamente nos hicimos inseparables”.

Juntos asistieron al Bromley Technical College, una institución donde también fue profesor Owen Frampton, padre del músico Peter Frampton. “Siempre estábamos haciendo tonterías y riéndonos mucho”, agregó Underwood. Solían pasear por la calle principal de Bromley vestidos con ropa llamativa, creyéndose estrellas antes de serlo. “Íbamos de una hamburguesería Wimpy a otra, en busca de chicas”, relató.

David Bowie y George Underwood
David Bowie y George Underwood forjaron una amistad clave en su infancia en Bromley, marcada por la música y el arte (Cortesía ACC Art Books)

Una pelea que dejó marca

Pero la amistad vivió un momento de tensión a los 15 años, cuando ambos se enamoraron de la misma chica: Carol. En el cumpleaños de Underwood, él le propuso a Carol encontrarse en un club juvenil el miércoles siguiente a las 19. Sin embargo, Bowie intervino.

“Antes de salir a verla, David me llamó por teléfono y me dijo que ella no quería encontrarse conmigo, que prefería verlo a él. Era mentira”, relató Underwood al medio The Tab. Cuando finalmente llegó al club, otra amiga le dijo que Carol lo había estado esperando durante más de una hora.

Un golpe en la juventud
Un golpe en la juventud dejó a Bowie con anisocoria, creando su icónica mirada de pupilas desiguales (Crédito: 1983 Rex Features)

La traición fue suficiente para que Underwood reaccionara. Al día siguiente, en el recreo, se acercó a Bowie y le dio un puñetazo en el ojo izquierdo. “Solo quería dejarle un ojo morado por lo que había hecho. No creí que iba a ser una marca duradera”, confesó más tarde.

Pero lo fue. El golpe dañó el músculo del iris izquierdo de Bowie y provocó una condición llamada anisocoria: su pupila quedó permanentemente dilatada. Aunque ambos ojos eran del mismo color (azules), la diferencia en el tamaño de las pupilas hacía que parecieran distintos. Así nació uno de los rasgos más distintivos de la imagen de Bowie.

Bowie consideró su aspecto enigmático
Bowie consideró su aspecto enigmático como un 'regalo' de su amigo, que definió su imagen en el rock (Crédito: www.davidbowie.com)

El arte y la reconciliación

A pesar del incidente, la amistad entre Bowie y Underwood no se rompió. Con los años, incluso colaboraron creativamente. Underwood —quien optó por una carrera en el arte visual tras abandonar la música— diseñó algunas de las portadas más emblemáticas de Bowie. Entre ellas se destacan Hunky Dory (1971) y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).

Bowie nunca le guardó rencor. Por el contrario, años después le dijo a Underwood que el golpe había sido un regalo. “Me diste ese aspecto enigmático, de otro mundo”, recordó el artista plástico en distintas entrevistas.

David Bowie fue un innovador
David Bowie fue un innovador musical y visual que desafió las convenciones de género y arte (AP Foto/Stephen Chernin, Archivo)

El vínculo entre ambos duró por décadas. Compartieron giras y proyectos. “Nos reíamos mucho. Lo extraño porque se fue demasiado pronto”, dijo Underwood tras la muerte del músico.

El legado de Bowie

David Bowie fue mucho más que una imagen. Fue cantautor, actor, multiinstrumentista, productor y diseñador. Su influencia dejó una marca indeleble en la cultura contemporánea. Rompió moldes, desafió las convenciones de género y sexualidad, y fusionó el rock con el arte conceptual como pocos artistas lo hicieron.

El 10 de enero de 2016, apenas dos días después de cumplir 69 años y del lanzamiento de su último álbum, Blackstar, Bowie murió de cáncer de hígado en su departamento de Nueva York. Había sido diagnosticado 18 meses antes, pero eligió mantener la enfermedad en privado.

David Bowie fue un innovador
David Bowie fue un innovador musical y visual que desafió las convenciones de género y arte (AP Photo/Bob Child)

Su muerte conmocionó al mundo. La noticia fue recibida con homenajes masivos y tributos de artistas de todo el planeta. Bowie dejó un legado musical, visual y conceptual que sigue influyendo a nuevas generaciones. Y aunque su carrera estuvo marcada por reinvenciones constantes, su mirada —esa que en parte le debe a un viejo amigo y una pelea adolescente— quedó inmortalizada como símbolo de su carácter único y visionario.

Temas Relacionados

David BowieHeterocromíaGeorge UnderwoodPeter FramptonLondresNueva YorkMúsicaCultura popAnisocoriaBBCNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿The Who se retirará de los escenarios? Esto respondió su vocalista Roger Daltrey

Tras seis décadas de carrera, el músico admitió que el desgaste físico y las secuelas de una enfermedad lo llevan a poner fin a las giras

¿The Who se retirará de

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Tras ser absuelto de los cargos más graves, el artista está pensando en su próximo paso

Sean “Diddy” Combs planea su

Liam Neeson besa a Pamela Anderson en una tierna promoción de “The Naked Gun”

Paramount Pictures aprovecha la relación de sus protagonistas para dar un guiño romántico en la campaña de su comedia

Liam Neeson besa a Pamela

Spider-Punk protagonizará su propia película animada: el universo arácnido suma un nuevo héroe

La producción centrada en Hobie Brown, personaje que desafía las reglas, promete revolucionar la franquicia con una visión fresca y rebelde

Spider-Punk protagonizará su propia película

Los 10 K-dramas que están atrapando al público en Corea que no te puedes perder este fin de semana

El crecimiento de las series coreanas en las plataformas de streaming han sido notorio en los últimos años con títulos de acción y comedia que alcanzaron el éxito internacional

Los 10 K-dramas que están
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el juicio por el

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

Explotó un tubo de oxígeno en una metalúrgica de Santa Fe y un hombre murió tras agonizar por dos días

Té de hojas de guayaba: cómo preparar la infusión que ayuda al sistema digestivo a controlar el azúcar en sangre

INFOBAE AMÉRICA
La ONU exigió detener de

La ONU exigió detener de inmediato el plan de ocupación militar de Gaza aprobado por el gobierno de Netanyahu

EEUU corregirá los aranceles aplicados a Japón tras detectar un error respecto al acuerdo firmado en julio

Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”