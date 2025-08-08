Entretenimiento

El ‘Stan’ original del video de Eminem hace declaraciones sobre cómo era el cantante hace 25 años

Devon Sawa se mostró asombrado por la relevancia de ‘Stan’ incluso más de 20 años de su grabación, incluso el título fue elegido para entrar a los diccionarios lo cual es bastante raro, dijo.

Por Marco Antonio González Aguilera

El actor Devon Sawa dijo que antes de la transformación, no pensó que pudiera parecerse tanto a Eminem (Foto: YouTube/Eminem)

Devon Sawa, el actor que interpretó al fan obsesionado con Eminem en el video clásico Stan del 2000, dio una entrevista donde describió a Marshall Mathers, verdadero nombre de Eminem, como un personaje rodeado de “misterio”.

El actor ofreció una entrevista el 6 de agosto, durante la presentación del documental Stans en Nueva York, en la que habló sobre los días en los que trabajó junto a Eminem y Dr. Dre.

The Daily Mail publicó la entrevista con el actor canadiense Sawa, de 46 años, donde recordó que en el video de Stan, se encontró fugazmente con Eminem, cuando el rapero se presentó para hacer la escena en donde sale de un concierto, seguido de la escena cuando se sienta a escribir la carta de resentimiento.

Escena en la que Eminem responde finalmente a Stan (Foto: YouTube/@Eminem)

“Fueron dos escenas por separado, así que no pasamos mucho tiempo juntos”, dijo el actor que recuerda ver a Eminem concentrado en su trabajo.

Estaba allí para trabajar eso es lo que más recuerdo”, Devon volvió a encontrarse con Eminem en el estudio de grabación, tiempo después de que hiciera algunas escenas como el “fanático” enloquecido.

También dijo que no sabía por qué le ofrecieron el papel, ya que inicialmente tenían contemplado a Macaulay Culkin.

El actor Devon Sawa dijo que nunca acabó de entender por qué lo eligieron a él para el papel (Foto: Instagram/@d.sawa, YouTube/Eminem)

“Nunca supe realmente la respuesta a eso, pero lo que escuché es que Dr. Dre, el productor de Eminem, era un gran fan de Destino Final, entonces le sugirió al equipo que me consiguieran, y de alguna forma un amigo de un amigo conocía a alguien que me llamó. Entonces fue así de, ‘¿Quieres estar en un video musical?’“, contó Devon que por eso él cree que llegó a participar en el videoclip.

Después recordó cuando conoció a Dr. Dre, una tarde durante el almuerzo, hablaron un poco y recuerda que lo envió al estudio donde “Em” se encontraba grabando algo que no le pudieron revelar. Entonces dos semanas después estaba en el set para filmar Stan.

Devon dijo que quizá lo eligieron para ser Stan porque Dr. Dre era fan de la cinta Destino Final del 2000 (Warner Bros.)

También recordó el proceso al que lo sometieron para parecerse a Eminem, la estilista del set le cortó y le decoloró el cabello. Recordó que al final de la transformación, el equipo tuvo dificultades para identificarlos, especialmente durante la escena en la que están frente a frente en un espejo.

“Éramos muy unidos en ese entonces”, dijo Sawa.

Stan uno de los mejores videos

El actor recordado además por su papel de Alex Browning en Destino Final, dijo que le sorprendió la fama que adquirió el videoclip. Por otro lado, la trascendencia de la palabra “Stan” a los diccionarios, como la definición para un fanático obsesionado, es algo que le parece raro.

El actor dijo que no podía creer la relevancia que ha cobrado 'Stan' (Foto: Instagram/@d.sawa)

Luego del video no mantuvo contacto con Eminem durante muchos años, la principal razón es porque resulta difícil contactar con Eminem. Dijo Sawa que cuando volvió a la actuación después de una pausa descubrió que pocas personas pueden acercarse al rapero, ni tampoco llamarlo, “todo eso forma parte de la mística de Eminem”.

Por eso el actor no contuvo su emoción luego de que pudo reencontrarse con Eminem en Nueva York después de tantos años.

“Hace 25 años trabajé con uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Hoy él conoció a mi hijo. Qué viaje”.

