El amor de Robert Smith y Mary Poole, que inspiró una de las grandes canciones de The Cure

En el aula de teatro, un ejercicio casual derivó en una historia de amor que desafió el paso del tiempo y transformó la vida y la obra de uno de los músicos más reconocidos del rock británico. Robert Smith y Mary Poole tenían tan solo catorce años cuando, a pedido de su profesor, formaron pareja para una actividad escolar. Lo que en principio no pasó de ser una consigna, pronto se convirtió en una relación profunda y duradera; nadie en esa clase podía anticipar que estaban presenciando el inicio de una de las historias más singulares y estables del mundo de la música.

A medida que los años transcurrieron, la relación entre Smith y Poole se fortaleció. La pareja atravesó la adolescencia, la juventud y los inicios de la fama de Smith al frente de The Cure. Quince años después de aquel primer encuentro, en agosto de 1988 y justo después de cumplir treinta años, decidieron casarse en una ceremonia sencilla que marcó un hito no solo en su historia personal, sino también en la carrera artística del músico.

El vínculo entre Smith y Poole dio origen a 'Lovesong', uno de los grandes éxitos de la banda (Facebook)

El día de la boda, Smith entregó a su esposa un obsequio muy particular: una canción compuesta especialmente para ella. Ese tema, titulado Lovesong, pasaría a formar parte del emblemático álbum Disintegration, considerado uno de los discos más influyentes de The Cure. Según declaraciones reproducidas por Rock & Pop, Smith escribió la canción como un regalo de casamiento para su esposa. “La puse en el disco para ser una especie de romántico”, explicó el líder de la banda. A pesar de ese gesto de amor, Smith confesó con franqueza que no sentía un aprecio especial por el tema.

El artista declaró que, en su visión, “era la canción más débil del disco”. Sin embargo, los hechos demostraron otra cosa: Lovesong llegó al segundo puesto del ranking de sencillos más populares de Estados Unidos. “De todas las canciones que escribí, esa fue la que lo logró. Fue algo decepcionante”, expresó Smith con ironía, sorprendido por la recepción masiva de una composición que él mismo veía como menor dentro de su repertorio.

La pareja se conoció a los 14 años y nunca se separó, manteniendo una relación estable y discreta (Facebook)

El vínculo entre Smith y Poole no solo sirvió de inspiración para varios de los grandes éxitos de The Cure, sino que también se mantuvo inalterable en sus pilares fundamentales. A diferencia de lo que podría esperarse de una pareja unida por más de tres décadas, ambos optaron por no tener hijos. En entrevistas recogidas por Rock & Pop, Smith reflexionó sobre la decisión: “Sé lo que los dos nos estamos perdiendo, pero creo que está compensado con la posibilidad de seguir siendo con ella como la primera vez que nos conocimos”, aseguró el músico.

Con el paso del tiempo y los altibajos propios de una carrera exigente, el matrimonio de Smith y Poole se consolidó como un ejemplo de estabilidad dentro de la industria del entretenimiento, un ámbito donde las relaciones de largo aliento suelen ser poco frecuentes. Después de más de 37 años juntos, la dupla continúa unida, apoyándose mutuamente en cada proyecto personal y artístico.

La relación de Smith y Poole se mantuvo alejada del foco mediático y sin hijos por decisión propia (Facebook)

La influencia de Mary Poole en la vida y la obra de Robert Smith trasciende el plano íntimo. Además de haber sido la musa detrás de uno de los hits más importantes de The Cure, estuvo presente en numerosos momentos decisivos de la banda. Incluso acompañó a Smith durante la última presentación de la banda en Argentina, en el Primavera Sound, en 2023.

La historia de Smith y Poole es, además, una respuesta a los mitos del rock: la pareja supo mantener la discreción y proteger su intimidad, lejos de los flashes y de los escándalos mediáticos. Esta reserva contribuyó a que su vínculo se mantuviera intacto durante los años más complejos y a que los rumores nunca opacaran el afecto genuino que caracteriza su relación.

Robert Smith se presentó junto a The Cure en el Primavera Sound 2023 (Primavera Sound)

En definitiva, la unión entre Robert Smith y Mary Poole trasciende las letras y melodías de las canciones. Es una prueba concreta de que el amor y el respeto pueden crecer y sostenerse en paralelo a una carrera artística intensa y exigente. La pareja aún construye su propia historia, lejos de los convencionalismos, priorizando el compromiso y la complicidad que nació hace más de cuarenta años en un aula de teatro.