La razón por la que Taron Egerton rechazó la posibilidad de ser el nuevo James Bond

Tras años de especulación, Taron Egerton afirmó que no se siente una buena opción para ser el próximo James Bond en la saga (Amazon MGM Studios/REUTERS)

Taron Egerton, conocido por su papel Kingsman y Rocketman, rechazó públicamente cualquier posibilidad de interpretar a James Bond en la próxima etapa de la franquicia.

Aunque tiene experiencia en el género de espionaje y suele ser citado entre los candidatos por el público y la crítica, declaró en entrevista que no considera adecuada su incorporación al proyecto que prepara Amazon MGM.

“No. Y no creo que sea una buena elección para eso. Creo que soy demasiado desordenado para ese papel”, afirmó el actor galés de 35 años durante una conversación con el medio Collider.

Pese a su afinidad con el personaje, Egerton enfatizó: “Me encanta el personaje y, en particular, el período de Daniel Craig. Pero creo que no sería bueno para ello y pienso que hay actores más jóvenes y muy buenos que harían un gran trabajo. Creo que sería un desperdicio en mí, probablemente”.

El actor galés descartó interpretar a Bond, argumentando que el personaje implicaría un sacrificio personal y profesional difícil de asumir para él (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las expectativas en torno a un nuevo James Bond aumentaron luego de que Amazon MGM se hiciera con el control de la propiedad intelectual.

El primer film desde la adquisición está en fase de preproducción, bajo la dirección del realizador Denis Villeneuve, conocido por la saga Duna y películas aclamadas como La llegada.

El estreno de la película se proyecta para 2028. Según fuentes de la industria, Amazon busca un actor británico menor de 30 años.

Sin embargo, el nombre de Jacob Elordi, australiano, figura entre las opciones, ya que el origen no representaría un obstáculo.

Taron Egerton explicó el impacto del papel en la vida personal y profesional. “James Bond es un compromiso bastante importante y, hasta donde sé, nadie me lo ha pedido”, sostuvo.

Y añadió: “Pero también, puede que no sea lo que más feliz me haga. Pienso que es una labor enorme, te consume la vida un papel como ese”.

"Hay actores más jóvenes y muy buenos", insistió Egerton ante la futura elección del papel (REUTERS/Mike Blake)

En entrevistas previas, Egerton había señalado factores personales como su peso y la magnitud del compromiso que implica ser Bond.

“Siempre he tenido problemas con mi peso”, comentó al diario The Telegraph en 2023.

“Bond es casi como ser embajador de una marca, además de ser actor. Eso podría ser divertido en una escala pequeña, pero estoy seguro de que leí que Barbara Broccoli dijo que es un compromiso de 15 años”.

Aunque no descarta trabajos más comerciales en el futuro, el actor subrayó que su perfil actual corresponde a proyectos que lo inspiran en lo creativo.

“Creo que estoy en un período de mi vida en el que, como dices, probablemente he seguido cosas que me hablan a nivel creativo, pero seguro que no sentiré lo mismo para siempre”, dijo.

"Rocketman", la película biográfica de Elton John, consolidó la carrera de Taron Egerton (Paramount Pictures)

Tom Holland, Jacob Elordi y Harris Dickinson entre los favoritos

Mientras continúan las especulaciones sobre quién será el sucesor de Daniel Craig como James Bond, los nombres de Tom Holland, Jacob Elordi y Harris Dickinson aparecen como los principales candidatos, de acuerdo con reportes de la industria.

Amazon aún no ha confirmado ninguna decisión y no se han realizado pruebas formales de casting, aunque existen preferencias señaladas internamente.

El director Denis Villeneuve fue confirmado recientemente como el responsable de inaugurar la nueva era bajo el sello Amazon-MGM tras competir con otros cineastas como Edward Berger, Jonathan Nolan, Paul King y Edgar Wright.

En su primera declaración, el director expresó: “Soy un fanático incondicional de Bond. Para mí, es un territorio sagrado. Tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino para muchas nuevas misiones”.

Tom Holland fue considerado entre los posibles sucesores de Daniel Craig tras proponer una idea para reinventar el origen de James Bond en la franquicia (REUTERS/Aude Guerrucci)

Sobre los posibles intérpretes, Tom Holland, conocido por Spider-Man, reveló que llegó a presentar una idea para una película de origen de James Bond, que no prosperó.

“Tuve una reunión con Sony tras Spider-Man 2 para presentar esta idea de una película de Bond joven que había ideado. Era la historia de origen, pero no tenía mucho sentido”, relató en 2022.

Harris Dickinson, con una carrera ascendente tras participaciones en Triangle of Sadness y Babygirl, se refirió en 2023 a la magnitud del desafío.

“Sería una tontería no considerar ese papel. Me entusiasma ver cómo se desarrolla James Bond con el paso de los años. Creo que Daniel Craig fue tan buen Bond que incluso resulta intimidante intentar igualarlo”, expresó.

Amazon impulsará una nueva etapa para James Bond después de adquirir MGM, con una película dirigida por Denis Villeneuve proyectada para estrenarse en 2028 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Jacob Elordi, protagonista de Euphoria y Priscilla, recibirá especial atención a pesar de ser australiano. En 2023, calificó los rumores que lo vinculan con el personaje como “hermosos”.

“Me agrada que la gente quiera incluirme en sus películas. Eso me hace sentir bien”, dijo.