Justin Bieber aseguró ser “extremadamente egoísta” en medio de los supuestos problemas matrimoniales con Hailey

Justin Biebe se sinceró sobre su forma de ser en una publicación de Instagram . (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Bieber compartió una de sus reflexiones más personales en redes sociales al admitir que puede ser “extremadamente egoísta”, y agradeció la paciencia divina con la que —según sus palabras— ha sido tratado.

El mensaje fue publicado este martes en su cuenta de X (antes Twitter), y estuvo acompañado de una serie de fotografías donde se lo ve disfrutando del aire libre.

“Tengamos un buen día, salgamos. Salgamosa la naturaleza. Gracias a Jesús por su paciencia conmigo esta mañana. Puedo ser extremadamente egoísta e impaciente, pero Jesús siempre tiene sus brazos abiertos hacia mí”, escribió .

La publicación del cantante de 31 años fue recibida con una oleada de comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron la humildad del artista y celebraron su búsqueda de paz interior.

Justin Bieber admitió ser una persona "extremadamente egoísta". (Instagram/Justin Bieber)

“Este es el Justin Bieber que admiro”, escribió un usuario. Otro añadió: “¡Deja de ser tan duro contigo mismo, eres humano!”.

Las imágenes que acompañaban la publicación mostraban al intérprete de “Yummy” descendiendo por unas escaleras de madera rodeadas de árboles, con destino a un cuerpo de agua. Vestía camiseta, pantalones cortos, gafas de sol fucsias y botas de senderismo, dando la impresión de estar en una especie de retiro personal.

Esta reflexión de Justin Bieber llegó dos semanas después del lanzamiento de su nuevo álbum, Swag, en el que aborda, entre otras cosas, las tensiones que ha vivido en su matrimonio con Hailey Bieber.

En la canción “Walking Away”, por ejemplo, canta: “Chica, será mejor que paremos antes de decir algo que lamentemos / Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que es mejor si tomamos un descanso y recordamos qué es la gracia”.

Justin Bieber compartió algunos detalles de su matrimonio con Hailey en sus nuevas canciones. (Instagram/@lilbieber)

Sin embargo, también reitera su compromiso: “Bebé, no me estoy yendo. Tú eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa. Te dije que cambiaría / Es la naturaleza humana / Estos dolores de crecimiento / Pero no me estoy yendo”.

El álbum, lanzado por sorpresa, muestra una faceta introspectiva del artista, que parece estar en una etapa de autoconocimiento. Según fuentes cercanas citadas por Page Six, el artista sigue lidiando con las secuelas emocionales de haber crecido en el centro del ojo público.

“Imagina tener 14 años y ser famoso. O te aman sin razón o te odian. No hay un punto medio. Eso rompe a muchas personas. Me preocupa”, comentó un informante.

Otra fuente cercana afirmó que, aunque Justin proyecta estabilidad, “aún lidia con problemas internos”. Sin embargo, quienes lo rodean aseguran que cuenta con el apoyo constante de Hailey, con quien comparte a su hijo de 11 meses, Jack Blues.

Hailey Bieber le ha brindado todo su apoyo a Justin Bieber (Instagram/@lilbieber)

A pesar de los rumores sobre crisis marital, la pareja apareció unida y afectuosa durante la fiesta de lanzamiento de Swag en Los Ángeles, donde incluso compartieron un beso en una imagen que ambos publicaron en sus redes.

Hailey Bieber alimentó los rumores de divorcio con Justin Bieber tras aparecer sin su anillo de bodas

Hailey Bieber volvió a encender las especulaciones sobre una posible separación de Justin Bieber, luego de ser vista en dos ocasiones el jueves 19 de junio sin su anillo de bodas en Nueva York.

La modelo y empresaria fue fotografiada por paparazzis mientras salía por la mañana a desayunar en The Commerce Inn, en el West Village. Vestía una gabardina color caqui, gafas de sol y un atuendo casual que incluía camiseta negra y shorts de mezclilla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su outfit fue la notable ausencia de su costosa sortija de compromiso, valuada en más de 500 mil dólares.

Hailey Bieber fue vista en The Commerce Inn, en el West Village, con trench beige, top negro y shorts de denim, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia del anillo. Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

Horas más tarde, la famosa de 28 años fue vista nuevamente en Manhattan, esta vez acompañada por sus amigas y colegas modelos Camila Morrone y Suki Waterhouse durante una salida nocturna a Chez Fifi, en el Upper East Side.

Para esa ocasión, optó por un look elegante con abrigo de cuero negro, top de cuello alto y jeans de pierna ancha. De nuevo, ningún rastro del anillo.