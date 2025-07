Jamie Lee Curtis planea su retiro de Hollywood desde hace 30 años

Jamie Lee Curtis desea jubilarse antes de quedarse sin personajes. (REUTERS/Mike Blake)

A sus 66 años, Jamie Lee Curtis no quiere esperar a que Hollywood decida cuándo es hora de decir adiós. La actriz, que cuenta con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha revelado que desde hace 30 años se prepara para su retiro.

No por falta de pasión por su trabajo, sino por una decisión consciente de evitar el destino que vivieron sus padres, las leyendas del cine Janet Leigh y Tony Curtis.

“Vi a mis padres perder lo que les dio fama, vida y sustento cuando la industria los rechazó a cierta edad. Los vi alcanzar un éxito increíble y luego cómo se desvanecía poco a poco hasta desaparecer. Y eso es muy doloroso”, contó en una entrevista reciente con The Guardian.

La ganadora del Óscar debutó en la gran pantalla a los 19 años, y desde entonces ha sido una presencia constante tanto en películas como en televisión.

Jamie Lee Curtis afirmó que planea retirarse con dignidad de Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, nunca ha olvidado lo que significa envejecer en una industria que, históricamente, tiende a abandonar a sus figuras cuando dejan de ser comercialmente “útiles”. “Me he estado preparando para salir, para no sufrir lo mismo que mi familia. Quiero irme de la fiesta antes de que me dejen de invitar”, confesó.

Lejos de retirarse por completo, la actriz vive actualmente uno de los momentos más estimulantes de su carrera. Próximamente estrenará Freakier Friday, la esperada secuela del éxito de 2003 que protagonizó junto a Lindsay Lohan.

También ha sido elogiada por su papel en The Bear, donde interpretó a una madre alcohólica, un rol que, según dijo, le permitió acceder a una dimensión artística que Hollywood le había negado durante décadas.

“Esto es lo traumático: no poder expresar tu alcance como artista. Eso es traumático. Pasar toda tu vida pública reprimiendo el alcance. Y la profundidad. Y la complejidad. Y la contradicción. Y la rabia. Y el dolor. Y la tristeza”, explicó.

Jamie Lee Curtis dijo que se sintió libre con su interpretación en 'The Bear' (Disney+)

Y añadió: “Para mí, fue liberar 50 años de ser una artista a la que nunca se le consideró con alcance”.

Por si fuera poco, la famosa agradeció especialmente al creador de la serie, Chris Storer, por confiar en su capacidad interpretativa y ofrecerle un guion que la llevó a explorar territorios emocionales intensos.

“La libertad y la confianza que me dio Chris, y la escritura, que te lleva a donde necesitas ir, fue emocionante. No me pasó factura. El precio han sido 40 años de contener algo que sé que está aquí”, señaló.

Jamie Lee Curtis no le tiene miedo a seguir explorando con nuevos personajes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El papel de Jamie Lee Curtis que su madre habría odiado

Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar por su papel en Everything Everywhere All At Once, reflexionó en una entrevista con la revista People sobre cómo su madre, la actriz Janet Leigh, habría reaccionado ante su transformación física y estética en la película.

Según la propia la artista, su madre —quien alcanzó fama mundial con Psicosis (1960)— probablemente detestado la representación de su hija en pantalla.

“Mi madre se habría sentido increíblemente molesta por Everything Everywhere All At Once y por cómo me veía. Ella lo habría odiado”, declaró.

Jamie Lee Curtis afirmó que su interpretación como Deirdre Beaubeirdre habría molestado a su madre. (Captura de video)

Jamie Lee Curtis explicó que, desde su punto de vista, su madre pertenecía a una generación en la que la imagen lo era todo, por lo que su personaje con una estética desalineada iba en contra de lo que creía.

“Su vida era la belleza. Eso era lo que definía su mundo. Mi madre era, literalmente, deslumbrante. Pero creo que le habría costado mucho trabajo verme con la panza afuera, o en el camerino de Last Showgirl a los 66 años. Eso realmente la habría alterado”, dijo.