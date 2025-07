Ozzy Osbourne y las secuelas de sus adicciones en su vida familiar: “Fui un mal padre”

Ozzy Osbourne reconoció que las adicciones marcaron su vínculo con sus hijos y esposas, generando heridas que solo logró dimensionar con el paso del tiempo (REUTERS/Paul Hackett)

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y figura icónica del heavy metal, reconoció en varias ocasiones los efectos negativos que sus problemas de adicción tuvieron en su vida familiar.

En una entrevista con The Daily Mail en 2014, confesó que sus mayores remordimientos estaban relacionados con el trato dado a su familia.

“Fui un mal padre, un esposo abusivo y tuve un ego del tamaño de la India”, declaró Osbourne.

Admitió que durante décadas vivió alejado de su familia y que, pese a los intentos de disculpa, ninguna palabra alcanzaba para reparar los daños.

“Es inútil siquiera decir lo siento. No podría decirlo suficientes veces. Todo lo que puedo hacer es mantenerme sobrio”, agregó el músico.

El cantante explicó que su adicción no solo trastocó la vida de sus hijos y esposas, sino que también lo mantuvo distante emocionalmente.

El líder de Black Sabbath insistió en que la abstinencia fue clave para intentar reparar parte del daño causado a su entorno más cercano (Jordan Strauss/Invision/AP)

Durante una conversación con Variety en 2021, Osbourne recalcó: “No me importaba nada porque estaba drogado. Es una enfermedad muy egoísta. No piensas en nadie más porque estás en un estado alterado”.

La distancia y la incapacidad de estar presente establecieron buena parte de su dinámica familiar y eso generó conflictos que solo años más tarde pudo reconocer.

Ozzy Osbourne fue padre de seis hijos, fruto de tres matrimonios. Compartió tres hijos, Jessica, Louis y Elliot, con su primera esposa, Thelma Riley. Con su esposa Sharon Osbourne tuvo a Aimee, Kelly y Jack.

Si bien durante mucho tiempo la imagen pública del artista estuvo asociada a su turbulento estilo de vida, con los años fue mostrando una faceta más doméstica, sobre todo a partir de la serie The Osbournes, que se emitió desde 2002 y expuso su vida cotidiana ante cámaras.

La serie "The Osbournes" mostró una nueva faceta del músico, alejándolo de los estereotipos y acercándolo a la audiencia como hombre de familia (MTV)

La relación de Ozzy con su padre

La figura paterna marcó profundamente a Ozzy Osbourne. En 1978, declaró a Record Mirror que la muerte de su padre, ocurrida a los 64 años, lo apartó de la música y le generó un dolor difícil de procesar.

“Hay una canción en el nuevo álbum, Junior’s Eyes, que es una despedida a mi padre, sobre mi duelo. Éramos como hermanos”, compartió. Su padre falleció el día en que su hija cumplió seis años, en el mismo hospital donde ella nació.

El intérprete no supo afrontar la pérdida y admitió que por mucho tiempo le resultó imposible hablar sobre el tema.

“Fue horrible. Creí que solo estaba enfermo, no tenía idea de que iba a morir. No pude soportarlo”, reveló. Esta experiencia afectó su manera de entender la paternidad y fue un factor más en las dificultades que luego señalaría en su rol como padre.

La muerte de su padre fue un evento determinante para Ozzy, quien durante años no pudo conversar sobre la pérdida ni sobre su efecto personal (EFE/A&E)

La discusión con su hijo Jack

El momento decisivo para Ozzy Osbourne como figura paternal ocurrió tras una discusión con su hijo Jack. Mientras intentaban resolver un asunto familiar, Ozzy preguntó a su hijo qué necesitaba, a lo que Jack respondió: “¿Qué tal un padre?”.

El músico interpretó esas palabras como un golpe decisivo y asumió que había estado ausente en los momentos clave. “Ofrecía lo material, pero la persona más importante no estaba”, reconoció al reflexionar sobre el episodio.

La confrontación lo llevó a reconsiderar su relación con los hijos y a buscar una mayor presencia en la vida familiar. El incidente fue uno de los motivos por los que Osbourne buscó mantenerse sobrio y priorizar el vínculo con sus seres queridos sobre otros aspectos de su vida pública.

Las palabras de Jack, su hijo menor, llevaron a Ozzy Osbourne a replantearse su presencia en la vida familiar y a buscar un cambio (AP)

El embarazo de Kelly Osbourne

La dinámica familiar de los Osbourne mostró transformaciones notables en los últimos años, especialmente durante el embarazo de Kelly Osbourne.

En mayo de 2022, Kelly anunció que esperaba su primer hijo junto a Sid Wilson. Durante la gestación, Kelly se mudó de vuelta con sus padres porque su pareja se encontraba de gira.

Según relató, convivió con ellos durante todo el proceso. “Hice todo con él durante nueve meses. Fue una experiencia increíble”, señaló Kelly en referencia a su padre.

Antes del nacimiento, Ozzy reveló el sexo del bebé, lo que generó una breve discusión con su hija, aunque Kelly posteriormente atribuyó el incidente a la emoción de Osbourne: “Estaba tan emocionado”.

Osbourne también expresó abiertamente su felicidad por la llegada de su nieto y anticipó que lo primero que quería regalarle era un micrófono.

El nacimiento del hijo de Kelly Osbourne fue uno de los momentos que fortalecieron la unidad familiar y la relación con su padre (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ozzy Osbourne estaba feliz de ser abuelo

Con el tiempo, Ozzy Osbourne abrazó sin reparos su rol de abuelo. En una entrevista en The Howard Stern Show en 2010 aseguró que no le incomodaba el apodo “Grandpa Ozzy”.

El cantante fue abuelo de los hijos de Louis —Elijah y Maia— y de Jessica —Isabelle, Harry y Kitty—, así como de los hijos de Jack y su exesposa Lisa Stelly —Pearl Clementine, Andy Rose y Minnie Theodora—, junto a Maple Artemis, hija de Jack y Aree Gearhart, y Sidney, hijo de Kelly y Sid Wilson.

Jack Osbourne relató en 2023 que el músico imponía algunos límites en su faceta de abuelo, como negarse a cambiar pañales o a compartir cama con sus nietas para ver televisión.

Convertirse en abuelo marcó otra etapa para Ozzy, quien aceptó con humor los desafíos de la paternidad y el trato con las nuevas generaciones (Instagram/@jackosbourne)

“No quiere que vayan a la escuela diciendo que durmieron con su abuelo”, comentó Jack, mostrando el respeto de Ozzy por ciertos límites familiares pero también su involucramiento en la vida de sus nietos.