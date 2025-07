La ex esposa de Noel Gallagher explicó por qué se retiró antes del final en el concierto de Oasis

Meg Mathews confirmó que se retiró antes del final del show de Oasis en Cardiff para evitar el caos habitual al salir del estadio (Instagram/@oasis/@megmathewsofficial_)

Meg Mathews, ex esposa de Noel Gallagher, estuvo presente en el primer concierto de reunión de la banda británica Oasis en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, el 4 de julio, pero su salida antes del final del espectáculo generó especulaciones en los medios.

En ese sentido, Mathews decidió explicar públicamente los motivos de su retirada anticipada, descartando rumores y aportando su testimonio personal sobre el evento.

Mathews, quien estuvo casada con Noel Gallagher entre 1997 y 2001 y comparte con él una hija, Anaïs, acudió al esperado reencuentro con la banda junto a su hija.

Durante el concierto, que reunió a 74.500 asistentes y a más de 1,3 millones de espectadores online, fue vista dejando el recinto antes del cierre, mientras sonaba el tema “Wonderwall”.

A través de redes sociales, explicó que escuchó “Wonderwall” camino a su auto, desmintiendo especulaciones sobre su salida y asegurando haber disfrutado el espectáculo (Instagram/@megmathewsofficial_)

Muchos atribuyeron una carga simbólica a su ausencia en ese momento, ya que la canción fue durante mucho tiempo vinculada a su historia con Gallagher.

A través de un mensaje publicado en Instagram junto a videos del concierto, Meg Mathews expresó su satisfacción con el evento.

“5 estrellas, amé cada minuto, gracias Oasis. Fue genial ver a todas las caras conocidas… valió la espera”, escribió.

Para aclarar su salida antes del final, añadió: “Y para todos los malditos periódicos, me fui antes del bis, como me he ido de muchos estadios al final y eso es un caos”, en referencia a la aglomeración normalmente generada luego de un recital.

La propia Mathews subrayó que pudo escuchar “Wonderwall” mientras caminaba hacia su automóvil y cerró su comentario afirmando: “¿Felices ahora…?”.

La ex esposa de Noel Gallagher reveló que su salida anticipada fue una medida para evitar aglomeraciones, no un gesto hacia la banda (Instagram/@megmathewsofficial_)

La hija de la expareja, Anaïs Gallagher, también compartió impresiones del espectáculo citando letras del tema “Hello” de Oasis en su cuenta de Instagram: “es bueno estar de vuelta”.

La noche del viernes marcó no solo el reencuentro de la banda tras dieciséis años, sino también una ocasión relevante para la familia Gallagher, que tuvo una presencia destacada durante la velada.

Junto a Mathews y Anaïs, estuvieron presentes Lennon y Gene, hijos de Liam Gallagher.

Aunque durante años se rumoreó que “Wonderwall” fue escrita por Noel Gallagher para su esposa en ese entonces, el propio músico desmintió esa versión en una entrevista con BBC Radio 2 en 2002.

“El significado de esa canción me fue arrebatado por los medios que lo difundieron. ¿Cómo le dices a tu esposa que no es sobre ella cuando ya lo ha leído? Es una canción sobre un amigo imaginario que va a venir a salvarte de ti mismo", afirmó.

El concierto de Oasis en Cardiff significó el primer reencuentro en el escenario entre Noel y Liam Gallagher desde 2009.

Anaïs Gallagher acompañó a su madre en el concierto, mientras ambos hermanos Gallagher volvían a tocar juntos en un escenario tras más de una década (Instagram/@megmathewsofficial_)

Ambos abrieron el espectáculo tomados de la mano y ofrecieron un repertorio compuesto por clásicos como “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova”, “Stand by Me”, “Live Forever” y “Half The World Away”.

La banda se completa actualmente con Paul Bonehead Arthurs, Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker. La gira de regreso continuará por Europa, Norteamérica, Asia, Oceanía y Sudamérica hasta noviembre.

El evento también contó con una audiencia destacada, incluidos artistas y celebridades como Danny Dyer, Louis Tomlinson, Cara Delevingne, Anya Taylor-Joy, Sergio Pizzorno, Alun Wyn Jones, Rob Brydon y Ruth Jones.

Emily Eavis, organizadora de Glastonbury, asistió al concierto, lo que impulsó rumores sobre una posible participación de Oasis en la edición 2027 del festival.

Noel Gallagher y Meg Mathews estuvieron casados entre 1997 y 2001. Ambos son padres de Anaïs (Instagram/@megmathewsofficial_)

Liam y Noel Gallagher eligieron hoteles separados

Pese al éxito y la emoción del reencuentro, la relación entre los hermanos Gallagher mantiene ciertas distancias. Tras el concierto de Cardiff, Liam y Noel optaron por alojamientos distintos, separados por media hora de trayecto.

Un Land Rover gris escoltado por agentes de policía salió del Celtic Manor Resort a las 18:30, reforzando la reserva en torno a los movimientos de los hermanos.

Fuentes cercanas a la banda señalan que esta medida busca resguardar la armonía tras años de tensión. Según estas fuentes, la estrategia de hoteles separados “permite a cada uno descansar en su espacio” y evita una convivencia que podría tensar la relación.

La estrategia de hoteles separados busca evitar tensiones entre los hermanos Gallagher y asegurar la continuidad de la gira sin inconvenientes internos (AP Photo)

“No quieren exponerse demasiado el uno al otro, están felices con sus familias y quieren que siga así”, explicaron.

El entorno de Liam Gallagher destacó el cambio de hábitos del cantante, quien prioriza una vida sobria, descansa ocho horas diarias y se ha alejado del alcohol y las fiestas.

“Su vida sana está dando resultados”, señalaron fuentes del círculo de la banda, resaltando una mejora evidente en su voz. El apoyo de su pareja, Debbie Gwyther, se menciona como crucial para mantener la disciplina en la gira.