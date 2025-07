Liam y Noel Gallagher eligen hoteles separados tras el reencuentro de Oasis

A pesar de haber mostrado una gran fraternidad en su regreso, los Gallagher siguen manteniendo distancia para evitar conflictos Kevin Cummins cortesía Sony Music

Un Land Rover gris escoltado por cuatro agentes en moto abandonó el resort Celtic Manor a las 18:30, tras la histórica reunión de Oasis en Cardiff. Aunque los representantes de la banda evitaron revelar los alojamientos de Liam y Noel Gallagher, trascendió que ambos eligieron hoteles distintos, separados por media hora de trayecto, para relajarse tras el concierto inaugural de la gira. Esta decisión, según fuentes citadas por The Sun on Sunday, responde a la necesidad de mantener la armonía entre los hermanos, cuya relación se ha caracterizado por su fragilidad.

La noche del viernes marcó el regreso de Oasis después de dieciséis años, con un espectáculo en el Principality Stadium que reunió a 74.500 asistentes y atrajo a más de 1,3 millones de espectadores a través de transmisiones en directo: 750.000 en YouTube y 550.000 en TikTok e Instagram. El ambiente, descrito como “absolutamente eléctrico”, dejó a los Gallagher “encantados” y “algo atónitos” por la magnitud de la respuesta. “Fue mejor de lo que nadie podía imaginar”, afirmó una fuente cercana, subrayando la meticulosa preparación previa al evento para evitar tensiones entre los hermanos.

El concierto en Cardiff no sólo marcó el histórico regreso de Oasis, sino también el fin de las riñas entre los hermanos Gallagher (Captura: X)

La estrategia de mantener residencias separadas fuera de la ciudad permitió a cada uno descansar en su propio espacio. “No quieren exponerse demasiado el uno al otro”, explicó la fuente, añadiendo que “están felices con sus familias y quieren que siga así”.

La nueva rutina de Liam Gallagher

Liam, de 52 años, ha adoptado un estilo de vida sobrio, priorizando ocho horas de sueño y evitando el alcohol y las fiestas. “Su vida sana está dando resultados”, señalaron, y el entorno del grupo ha notado mejoras notables en su rendimiento vocal. La determinación de ambos por “mantener la magia en el escenario” se refleja en la disciplina que han impuesto en la gira.

Para la gira de regreso de Oasis, Liam Gallagher ha optado por abandonar los excesos y tener una mayor disciplina en su día a día con el fin de cuidar su voz (Créditos: X/Oasis)

El apoyo de Debbie Gwyther, pareja de Liam, ha sido fundamental para que el cantante mantenga el foco. “Debbie lo protege de la euforia para que no se deje llevar”, indicó la fuente. En el backstage, la cerveza Guinness ha sido reemplazada por opciones sin alcohol y el ambiente se mantiene relajado.

El círculo familiar también jugó un papel destacado en la velada: Anais, hija de Noel, asistió junto a su madre Meg Mathews, mientras que los hijos de Liam, Lennon y Gene, también estuvieron presentes. “Fue una noche especial y emotiva para sus hijos, que no creían que volverían a ver a sus padres juntos en Oasis tras años de disputas”, relató una fuente, quien destacó el papel de Anais como “fuerza impulsora” en la reconciliación de los Gallagher.

Fuentes aseguran que la hija de Noel Gallagher, Anais, fue clave para que la reunión de Oasis se pudiera llevar a cabo (Créditos: Instagram/Anais Gallagher)

El repertorio incluyó clásicos como “Stand by Me”, “Wonderwall”, “Live Forever” y “Half The World Away”, este último conocido por ser el tema de la serie The Royle Family.

La banda, completada por Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, el galés Andy Bell y el estadounidense Joey Waronker, se sumó al régimen saludable de los Gallagher durante la gira.

Mientras tanto, una fiesta secreta posterior al concierto congregó a celebridades como Danny Dyer, Louis Tomlinson, Cara Delevingne, Anya Taylor-Joy y el músico de Kasabian Sergio Pizzorno. También asistieron el rugbier galés Alun Wyn Jones y los actores Rob Brydon y Ruth Jones. Entre los asistentes al espectáculo se encontraba Emily Eavis, organizadora de Glastonbury, lo que desató especulaciones sobre una posible participación de Oasis en el festival de 2027.