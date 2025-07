El histórico primer encuentro de Ozzy Osbourne y Axl Rose: “A mi edad no se conocen muchas leyendas”

Axl Rose compartió uno de los momentos más emotivos que ocurrió tras bambalinas del concierto "Back to the Beginning" (Fotos: AP,EFE)

El choque de estrellas que ocurrió en el festival “Back to the Beginning” quedó capturado en las redes sociales de algunos artistas que compartieron el momento.

Uno de los encuentros nunca antes visto fue el que compartió Axl Rose, vocalista de la banda Guns N’Roses, después de su presentación en el show de despedida de Black Sabbath.

Axl subió al escenario para interpretar seis canciones, su reperatorio consistió en una mezcla de covers de Black Sabbath y canciones propias. Abrieron con una parte del piano de “It’s Alright” como preludio de “November Rain”, seguido de “Never Say Die”, Junior’s Eyes" y “Sabbath Bloody Sabbath”.

Axl Rose admiró la voluntad de Ozzy y agradeció la hospitalidad de todas las personas que lo recibieron (X: @axlrose)

Cerraron el set con la interpretación del clásico “Welcome to the Jungle” seguido de “Paradise City”.

Al día siguiente de su presentación, Rose compartió un emotivo mensaje vía X, en el cual reveló que nunca había tenido la oportunidad de saludar a Ozzy Osbourne en persona.

“¡Wow! Que concierto tan extraordinario, extremadamente abrumador, un publico excepcional. Fue tan emocionante para todos conocer a Ozzy. Es una locura que no lo conociéramos. Fue grandioso que nos lo presentaran. ¡Sabbath!" escribió Axl.

“Fue difícil, para todos ver las dificultades de salud que tiene mientras todos lo apoyaban y expresaban su respeto. Enfrentó enormes retos ¡Y lo logró! Fue genial conocer a Ozzy, y ver a amigos y familia y conocidos de todas las bandas. Muchas gracias de nuevo Ozzy, Sharon, Black Sabbath y a todos los fans por invitarnos“, finalizó Rose con un mensaje lleno de emoción.

Ozzy se mostró encantado de conocer a Axl Rose a quien eligió (X/@OzzyOsbourne)

Ozzy Osbourne también escribió un mensaje sobre la experiencia de conocer al legendario Axl Rose al que calificó de ser un “absoluto caballero”.

“La primera vez que me encuentro con Axl Rose, a mi edad no se conocen muchas leyendas, en serio, es un completo caballero”, dijo Ozzy sorprendido de conocer a Axl.

Metallica destacó por la curación de su repertorio

El estadio Villa Park en Birmingham, Inglaterra presentó por última vez a Black Sabbath y Ozzy Osbourne junto a varias bandas invitadas como Metallica quienes interpretaron seis canciones entre covers y canciones originales.

Las leyendas del thrash metal fueron de los más esperados en el concierto. Cuando subieron al escenario abrieron su presentación con los temas “Hole in the Sky” del álbum Sabotage de 1975 y “Johnny Blade” del álbum Never Say Die! de 1978, ambos temas, originales de Black Sabbath, son considerados raros y poco conocidos por el público más “meanstream”, por lo que Hetfield y compañía fueron aclamados en redes en agradecimiento a la curación del setlist.

James Hetfield compartió un momento íntimo de reflexión antes de su presentación (X)

El homenaje de Metallica también incluyó clásicos propios como “Creeping Death”, “For Whom the Bell Tolls”, “Battery” y la canción que nunca puede faltar “Master of Puppets”, con lo que cerraron uno de sus sets más importantes.

Metallica fue una de las bandas más esperadas del concierto, pero el evento fue un desfile maratónico sin precedentes, en el que se presentaron una serie de superbandas, armadas especialmente para la ocasión, en la que interpretaron covers de varias bandas y de Black Sabbath.

Steve tyler, Tom Morello, Andrew Watt y Chad Smith en una de las superabundas que interpretaron covers en el concierto de despedida de Ozzy Osbourne (Crédito X: @CarlosOnoro)

Por ejemplo, la aparición del supergrupo 12, llamó la atención con una alineación de lujo que desató la euforia del público con una potente versión del clásico “Train Kept A Rollin” de Aerosmith. Encabezado por Steven Tyler, junto a Ronnie Wood de los Rolling Stones, Nuno Bettencourt y Tom Morello en las guitarras y el productor y guitarrista Andrew Watt, junto al legendario bajista Rudy Sarzo y al explosivo baterista Travis Barker.

La superbanda 7 también hizo mucho ruido con un cover de Judas Priest, “Breaking the Law”, encabezados por Billy Corgan, vocalista de los Smashing Pumpkins, junto a Tom Morello de Rage Againts the Machine y el guitarrita original de Judas Priest, KK Downing.