¿Qué pasó en la familia Beckham? Una cronología de la disputa que ha separado a David y Victoria de su hijo mayor

La disputa entre los Beckham ha sacudido la imagen de unidad que la familia proyectó durante años (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Este 4 de julio, David y Victoria Beckham celebraron su 26 aniversario de bodas. Sin embargo, la celebración de la pareja no los encuentra en un buen momento familiar. Actualmente, el poderoso clan atraviesa un período de tensiones expuesto al ojo público.

Lo que comenzó como rumores aislados sobre una supuesta incomodidad entre Nicola Peltz y su suegra, Victoria Beckham, ha evolucionado en un distanciamiento notorio entre Brooklyn Beckham —el hijo mayor de David y Victoria— y el resto del núcleo familiar.

En los últimos meses, las ausencias de Brooklyn y Nicola en eventos clave, las publicaciones ambiguas en redes sociales y las revelaciones de fuentes cercanas al entorno Beckham han alimentado la narrativa de una fractura profunda.

Aquí, un repaso detallado de cómo se gestó esta disputa y por qué, a pesar de los intentos de reconciliación, aún no hay señales claras de una tregua definitiva.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tenían planeado un baile especial que fue arruinado por Victoria Beckham (Instagram/Nicola Peltz)

El vestido de la discordia

El conflicto entre Nicola Peltz y Victoria Beckham habría comenzado mucho antes de los titulares de tabloides. Según registró PEOPLE, todo se remonta a la planificación de la boda de Brooklyn y Nicola en abril de 2022, una ceremonia lujosa celebrada en Palm Beach, Florida.

Inicialmente, la ex Spice Girl se había ofrecido a diseñar el vestido de novia de Nicola, una propuesta que la actriz aceptó con entusiasmo.

Sin embargo, según una fuente citada por PEOPLE, Victoria se retractó más adelante y fue ella misma quien llamó a la madre de Nicola para comunicar que no lo haría.

Lo sucedido habría propiciado un malentendido a Nicola. Ella recibió comentarios de ser “una engreída por no querer vestir un diseño de su suegra”, a pesar de que luego la actriz asistió a múltiples eventos usando la marca Victoria Beckham, incluido el estreno de su película Lola.

Victoria Beckham y Nicola Peltz en la premiere de ''Lola'' (REUTERS/Aude Guerrucci)

En agosto de 2022, Nicola dijo a Variety que no existía tal conflicto en relación a la prenda. Al hablar del hecho, minimizó su importancia: “El atelier de Victoria no pudo hacer el vestido, así que tuve que elegir otro”

No obstante, tras el distanciamiento evidente, allegados a los Beckham sí relacionan el drama actual con situaciones incómodas en la boda de Nicola y Brooklyn.

Además del vestido, otro incidente que echó leña al fuego sucedió durante la fiesta nupcial.

Según PEOPLE, durante una actuación especial del cantante Marc Anthony —regalo para los recién casados—, el artista habría hecho un comentario desafortunado: “La mujer más hermosa en la sala esta noche, que suba... Victoria Beckham”.

Nicola se habría sentido desplazada en su propia boda cuando Marc Anthony llamó a Victoria "la mujer más hermosa de la sala". (REUTERS/Aude Guerrucci)

La reacción de Nicola, según una fuente presente en el evento, fue inmediata: “Todos vieron cómo Nicola salió corriendo de la sala llorando”. Otro informante describió el momento como “tan impactante que se podía escuchar caer un alfiler”.

Aunque otros asistentes aseguran que el episodio ocurrió más tarde, en un ambiente más relajado, y que la novia ya había compartido su primer baile con Brooklyn y con su padre, el daño ya estaba hecho.

“Nicola sintió que Victoria arruinó su boda, y no entendía por qué”, señaló una fuente a PEOPLE.

La aparición de Kim Turnbull y el efecto dominó

En diciembre de 2024, los rumores sobre un distanciamiento entre los hermanos Beckham cobraron fuerza cuando Romeo comenzó a salir con la DJ Kim Turnbull.

Romeo Beckham y Kim Turnbull terminaron su breve noviazgo en junio de 2025 (Instagram/Romeo Beckham)

Algunos tabloides, como TMZ, señalaron que Kim habría sido exnovia de Brooklyn, teoría que fue rápidamente desmentida por Cruz Beckham

“Brooklyn y Kim nunca salieron”, escribió él en Instagram.

Aparentemente, esa supuesta tensión fue utilizada como pretexto por Brooklyn y Nicola para ausentarse del cumpleaños número 50 de David Beckham, celebrado en Londres en mayo de 2025.

“Brooklyn no quería estar en el mismo lugar que Kim y se lo dijo a su padre”, relató una fuente a PEOPLE.

David decidió mantener la invitación para la pareja de Romeo, lo que habría motivado la decisión de Brooklyn y Nicola de no asistir, a pesar de que incluso habían cancelado su presencia en la Met Gala para asistir a la fiesta.

En ese entonces, David mencionó a Brooklyn diciendo que “lo extrañaban”, cuando compartió una foto de un día de pesca junto a sus otros hijos.

Victoria Beckham celebró sus 51 años junto a su familia. Brooklyn no se presentó al festejo (Foto: Instagram/@victoriabeckham)

Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla pasivo-agresivo del conflicto.

Mientras que Cruz y Romeo comparten con frecuencia fotos con sus padres y mensajes afectuosos sobre la familia, Brooklyn ha evitado reconocer públicamente fechas importantes, como el cumpleaños de Victoria o el Día del Padre.

En cambio, sí felicitó en redes a su suegro, Nelson Peltz, el pasado 2 de junio.

Brooklyn elige a Nicola

El distanciamiento con sus padres no ha sido negado por Brooklyn, quien reafirma constantemente su amor por Nicola en redes sociales.

El 9 de abril, en su tercer aniversario de bodas, escribió: “Feliz aniversario, cariño. Te amo tanto y sigo enamorándome más de ti cada segundo. Me haces un mejor hombre”.

Semanas después, compartió un video con Nicola en motocicleta y lo acompañó con el mensaje: “Eres todo mi mundo. Te amaré por siempre. Te elijo siempre a tí, bebé. Eres la persona más increíble que conozco. Tú y yo para siempre”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz posan en el show de Burberry, en la Semana de la moda de Londres (REUTERS/Temilade Adelaja)

Mientras ellos celebraban su relación, una publicación de Cruz Beckham llamó la atención en redes. El hijo menor del clan subió una foto en respaldo a sus padres y añadió un largo mensaje sobre lealtad filial.

“Amo a mi familia. Los amo más que a nada, mamá y papá. Ustedes nos dieron la vida y nos cuidaron sin importar nada. No puedo explicar cuán bendecidos somos de tenerlos en nuestras vidas”.

Ingresa otro personaje al drama

Un dato curioso reciente es que Brooklyn y Nicola habrían contratado a la abogada Jenny Afia, del bufete Schillings, especialista en gestión de reputación.

Afia es conocida por haber trabajado con Meghan Markle y el príncipe Harry en temas similares.

Brooklyn se ha mostrado firme en su decisión de priorizar a su esposa y su independencia familiar (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Según el Daily Mail, Brooklyn y su esposa habrían buscado consejo con los duques de Sussex. La fuente afirmó que “Harry fue muy empático con Brooklyn, le ofreció su apoyo incondicional como alguien que ha pasado por un drama parecido”.

¿Hay esperanza de reconciliación?

En mayo, fuentes de PEOPLE señalaban que la disputa tenía solución.

“La relación puede repararse todavía. Ellos lo aman y siempre han estan ahí para él”, dijo una fuente cercana a los Beckham. “Solo están heridos y decepcionados de que ahora no juegue ningún papel en la vida familiar”.

Según The Sun, Victoria estaría especialmente interesada en propiciar una reconciliación y habría considerado el próximo cumpleaños de Harper como posible excusa para reunir a todos nuevamente.

Pero otra fuente fue clara: “No parece probable en este momento”.

En el Día del Padre, David Beckham mencionó a todos sus hijos; sin embargo, Brooklyn no le respondió el saludo (Instagram/@davidbeckham)

Reportes recientes de Page Six coinciden en que los intentos de David por recuperar el diálogo con su hijo no han dado frutos. “Le ha dicho a su familia que no quiere hablar, y no está respondiendo a quienes intentan contactarlo”, dijo un insider al tabloide.

Por ello tampoco se le vió reacción alguna al nombramiento de su padre como caballero por parte del Rey Carlos III.

Mientras tanto, continúan las señales de distanciamiento.

En junio se reveló que Brooklyn y Nicola había acordado la compra de una mansión en Los Ángeles. Asimismo, este 1 de julio, el joven de 26 años reapareció en redes en otra reunión familiar: se le vio muy feliz con los parientes de su esposa, por el cumpleaños de su suegro Nelson Peltz.

Brooklyn Beckham junto a la familia de su esposa Nicola Peltz (Instagram/Brooklyn Beckham)