El drama que sacude a David y Victoria Beckham: su hijo Brooklyn se habría alejado de la familia por “una figura divisoria”

Brookyln se distanció de sus padres, David y Victoria Beckham

La familia Beckham, famosa por su influencia en el mundo del deporte, la música y la moda, atraviesa uno de sus momentos más delicados. La relación entre Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria, y sus padres parece estar rota. Lejos de ser un conflicto privado, la situación ha salido a la luz pública, con múltiples declaraciones y versiones provenientes de ambas partes, aumentando aún más la controversia.

Según un informe de The Mail on Sunday, Brooklyn, de 26 años, ha cortado toda comunicación con sus padres. “No ha habido ninguna llamada, ningún contacto, nada”, le aseguró una fuente cercana a la familia. A pesar de los intentos de David y Victoria para acercarse a su hijo, no han tenido éxito. “Como padres, David y Victoria están preocupados por su hijo y han intentado ponerse en contacto, pero él no está interesado”, reveló otra fuente.

El reciente cumpleaños de David Beckham, quien celebró 50 años el pasado 2 de mayo, evidenció aún más el distanciamiento. La histórica estrella del fútbol organizó celebraciones que incluyeron una fiesta en Miami, un viaje de pesca en Escocia y una cena en un exclusivo restaurante en Londres, pero Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, no asistieron, incluso tras haber prometido su presencia. Según The Mail on Sunday, esto dejó a los Beckham “en shock”.

Muchos en el entorno de los Beckham señalaron a Nicola Peltz, actriz y heredera multimillonaria, como una de las principales causas del conflicto. “Nicola debe estar detrás de esto, lleva años creando esta discordia”, declaró una fuente. La relación entre Victoria Beckham y su nuera nunca ha sido fácil. Fuentes cercanas afirmaron que Victoria considera a Nicola “una narcisista” y que siempre la ha visto como una figura divisoria dentro de la familia.

Brookyn se muestra con su pareja en las redes

Además, se informó que Peltz podría haber desempeñado un rol activo en influenciar a Brooklyn para distanciarse aún más de su familia. Una conocida de Nicola declaró: “Hemos llegado a este punto porque Nicola, una persona externa que se une a la familia Beckham, ha podido ayudar a Brooklyn a ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico dentro de su familia, que no es saludable, no es normal y no está bien”, según informó The Mail. Este comentario provocó indignación entre los Beckham, quienes respondieron a través de fuentes cercanas. “No creo que nadie que haya visto a David y Victoria con sus hijos reconozca este ataque tan desagradable. Ni siquiera merece una respuesta, es tan ridículo y totalmente falso”, afirmó una voz del entorno familiar.

Para los Beckham, las actitudes de Nicola parecen tener un trasfondo oportunista. “Lo que hace que la situación actual sea aún más irritante es cómo Nicola parece disfrutar de la asociación con el nombre de la familia cuando le conviene”, comentó un amigo cercano a la familia.

El conflicto no solo afecta a David y Victoria, sino también al resto de los Beckham. Según The Mirror, Brooklyn no mantiene contacto con su hermano Romeo, de 22 años, y la relación con su hermana menor Harper, de 13 años, también se ha visto afectada. “Los hermanos siempre han tenido un vínculo muy fuerte”, afirmó una fuente cercana al medio en cuestión. “Brooklyn tenía 13 años cuando nació Harper, fue su hermano mayor más cariñoso desde el día en que nació”.

A pesar del conflicto, los Beckham aseguran seguir preocupados por el bienestar de su hijo mayor. “Si pudieran ir a buscarlo ahora y traerlo a casa, lo harían”, comentó un amigo de la familia. Sin embargo, también reconocen que Brooklyn es un adulto que toma sus propias decisiones.

El posteo de Beckham por el cumpleaños de su hijo

En lo que respecta a la relación entre David y Brooklyn, el propio ex futbolista dejó entrever el distanciamiento a través de un posteo que realizó en sus redes sociales el 4 de marzo, con motivo del cumpleaños número 26 de su hijo. El empresario publicó una foto vintage en la que aparece con su primogénito y debajo escribió: “Feliz cumpleaños. te amamos mucho que tengas el mejor día mucho pastel y salsa picante. Te extrañamos"

Desde la mediática boda de Brooklyn y Nicola, celebrada en abril de 2022 por un valor estimado de tres millones de dólares, las relaciones con los Beckham han sido tensas. Intentos previos de reconciliación, liderados por Victoria Beckham, fracasaron, y ahora la situación parece más difícil que nunca. “Victoria ya ha tenido suficiente”, aseguró una fuente familiar cercana. “Adora a su hijo y siempre lo hará, pero con Nicola es una historia completamente distinta. La desprecia”.

Mientras la familia atraviesa este episodio, el resto de los hijos Beckham continúan siendo el soporte emocional de David y Victoria. Amigos cercanos al clan afirman tener la esperanza de que Brooklyn regrese eventualmente. “Todos quieren mucho a Brooklyn y esperan que la situación se resuelva”, concluyó un allegado.

Una postal de la familia Beckham unida. ¿Qué sucederá en el futuro?