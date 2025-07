Black Sabbath tendrá a Jason Momoa como conductor en su concierto de despedida

Jason Momoa se convirtió en el conductor del último concierto de Black Sabbath, algo que no se esperaba (REUTERS/Tom Nicholson)

Black Sabbath, una de las bandas más populares de la historia del heavy metal, se despide de los escenarios en un épico evento titulado Back to the Begining, en el estadio Villa Park de Birmingham, este sábado 5 de julio.

Además de ser el adiós definitivo de Ozzy Osbourne de sus fans y contar con la participación de otras bandas legendarias, también tendrá entre sus filas a Jason Momoa como conductor oficial del evento.

El actor que saltó al estrellato por su personaje de Khal Drogo en Game of Thrones, es reconocido por su devoción por el metal. En una entrevista para la revista musical, Kerrang!, Momoa confesó que su participación en el espectáculo surgió por error.

Khal Drogo, personaje interpretado por Momoa en 'Game of Thrones' (HBO)

Momoa dijo que como fan se encontraba buscando boletos para el evento, así que llamó a sus amigos “Scott Ian, y a Kirk Hammett, básicamente les rogué por un boleto”, relató entre risas.

“Entonces Ross Halfin, el legendario fotógrafo de todas las bandas, me llamó y me preguntó si iba a estar ahí. Le dije que estaba intentando conseguir una entrada, y me dijo; ‘Sharon (esposa de Ozzy) quiere que seas el presentador’”, contó Momoa.

“Le dije ‘¿De qué carajos hablas hermano?’ Estaba aquí rogando por una entrada, ¡y ahora quieren que sea yo el presentador!. Nunca he conducido un concierto, ¡Pero ahora tengo que salir delante de toda esta gente! ¡Por mi madre!“, expresó con emoción el actor.

En Birmingham ya está todo listo para recibir a miles de personas de todo el mundo este fin de semana (REUTERS/Phil Noble)

“Voy a estar cagado de miedo, pero al mismo tiempo es el jodido concierto de metal más grande en la historia”, agregó Momoa.

También se refirió a la emoción de subir al escenario del Villa Park frente a más de 40 mil personas y además de que el evento será transmitido en pago por evento.

“Esto va a ser asombroso estoy muy feliz. Además hicieron que el evento se transmita en pago por evento, para que nadie se lo pierda. Ozzy es todo para mi. Sabbath es jodidamente todo. Recuerdo que la primer canción que les puse a mis hijos fue una de Sabbath”, continuó el actor.

James Hetfield dijo que no se perderá este concierto, ya fuera como fan o como parte del cartel él estaría ahí (Crédito: @metallica)

Momoa describió al espectáculo como el “jodido mejor show” con bandas como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice In Chains, y muchos más, reunidos para rendir homenaje al Príncipe de las Tinieblas y su banda de leyenda que ha inspirado toda un corte de bandas.

Aunque las entradas para el concierto están completamente agotadas, los fanáticos de todo el mundo podrán presenciar este espectáculo irrepetible a través del live stream oficial, donde también podrán ver a Momoa debutar como maestro de ceremonias en lo que promete ser una noche inolvidable en toda la historia del metal.

Jason Momoa dijo que a pesar de tener miedo, está listo para esta oportunidad única en su vida (REUTERS/Manon Cruz)

La despedida del Príncipe de las Tinieblas

Black Sabbath se formó hace 55 años en Birmingham, y ahora, sus miembros vuelven a casa para decir adiós definitivamente. Este sábado 5 de julio, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward subirán al escenario por última ocasión.

Ozzy Osbourne dijo quie después de este concierto 'se acabó' para él (Jordan Strauss/Invision/AP)

Además, el concierto será en beneficio de diferentes organizaciones, la investigación sobre el Parkinson (enfermedad que padece Ozzy) y para hospitales infantiles de Birmingham.

“No se trata de dinero, se trata de Ozzy. Todos los que están aquí lo hacen por amor y respeto hacia él”, señaló Sharon Osbourne.

“Este es el verdadero final. Después de esto, cerramos la puerta para siempre”, finalizó la esposa del legendario cantante.