La vez que Brad Pitt hizo huir a todo un set de filmación: “Desde entonces me lo tomo con calma”

Brad Pitt admitió que llevó una escena demasiado lejos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Brad Pitt, además de ser uno de los actores más carismáticos y reconocidos de Hollywood, también se ha ganado una fama peculiar por comer en pantalla de manera constante.

Desde mordisquear bolsas de papas fritas en Se7en, hasta devorar piernas de pavo en Troya o incluso probar un ratón en Entrevista con el vampiro, su hábito de masticar frente a las cámaras se ha vuelto una especie de sello distintivo.

Pero según ha revelado recientemente, una escena en particular lo llevó al límite y al resto del equipo también.

Durante una aparición en el popular podcast New Heights, conducido por los hermanos Jason y Travis Kelce, el protagonista de Había una vez en Hollywood compartió una anécdota algo embarazosa de sus primeros años en el cine.

Brad Pitt admitió que tiene una embarazosa anécdota durante un rodaje. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Aunque no especificó el título de la película, se cree que podría tratarse de Johnny Suede (1991), ya que en esa cinta su personaje aparece comiendo frijoles horneados, el platillo clave de la historia que relató.

Todo comenzó en el rodaje de una escena ambientada en una pequeña cafetería, con aproximadamente 60 personas del equipo técnico presentes.

El personaje de Pitt, que no había comido en días según la trama, debía lanzarse de lleno sobre un plato de frijoles con tocino. Y fiel a su enfoque metódico, el actor decidió hacer honor al realismo.

“Me comí todo el plato de frijoles. Toma dos, hice lo mismo. Toma tres, lo mismo. Toma cuatro... también. Y de pronto, algo me golpeó. No había nada que pudiera hacer. Estaba atrapado en esa silla, y la naturaleza siguió su curso”, contó.

El resultado fue tan potente como incontrolable, pues aunque el artista creyó que inicialmente que había logrado disimular su malestar, pronto se dio cuenta de lo contrario.

Brad Pitt hizo que todo el equipo saliera del set tras comerse un plato entero de frijoles. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“Pensé que me había salido con la mía. Pero de repente, todo el equipo desapareció. ¡Huyeron de la cafetería como si algo diabólico hubiese descendido sobre ellos!”, relató.

La escena, que bien podría haberse salido de una comedia de enredos, dejó al actor con una valiosa lección: “Desde entonces, me lo tomo con calma”.

Aunque la situación se prestó para las carcajadas, también reveló algo del compromiso de Brad Pitt con su oficio incluso en sus primeros papeles.

El artista, entonces en pleno ascenso, ya estaba dispuesto a ir más allá por el bien de una escena, incluso si eso significaba arriesgar su sistema digestivo.

El episodio en el podcast llega en medio de la promoción de su nueva película F1: The Movie, un ambicioso proyecto ambientado en el mundo de la Fórmula 1.

Actualmente, Brad Pitt está promocionando su cinta "F1". (EFE/ Mario Guzmán)

En esta producción, Brad Pitt comparte créditos con Damson Idris y Javier Bardem. Idris, en entrevista con NME, describió la experiencia como inspiradora y destacó cómo Pitt y Bardem no solo lo apoyaron en lo actoral, sino en su actitud hacia la vida y el trabajo.

“Siempre me dicen: ‘Tú sabes cómo divertirte’. Y creo que eso es muy importante”, comentó.

Brad Pitt, de 61 años, sigue demostrando que su carrera no solo se sostiene sobre su talento interpretativo, sino también sobre su capacidad para reírse de sí mismo y compartir sin filtros las anécdotas que humanizan a las grandes figuras del cine.