¿El primer concierto de Oasis se transmitirá en vivo? Esto se sabe

El reencuentro de Oasis marca un momento histórico para el britpop y la cultura popular británica (Créditos: Julian Makey/Shutterstock Images via Reuters/Andrew Boyers)

Después de 15 años separados, Liam y Noel Gallagher vuelven a compartir escenario este viernes 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff, dando inicio a la esperada gira de reencuentro de Oasis.

Más de 74 mil personas se congregarán esta noche en la capital galesa para presenciar el histórico regreso de una de las bandas más emblemáticas del britpop. Pero quienes no consiguieron entradas —o no pudieron viajar hasta Reino Unido— también podrán seguir parte del evento gracias a una transmisión especial de la BBC.

El canal público británico ha preparado una cobertura exclusiva del ambiente en Cardiff y del fervor de los fanáticos.

La cobertura de la BBC incluye entrevistas con seguidores y celebridades antes y después del recital (Captura de pantalla: iPlayer)

El especial, titulado simplemente como “Oasis: Live from Cardiff”, estará disponible únicamente a través de la plataforma BBC iPlayer, y comenzó a la 1:00 p.m. (hora local del Reino Unido). .

La cobertura está conducida por Jason Mohammad y Tina Daheley, quienes se encargarán de entrevistar a fanáticos en distintos puntos de la ciudad y conversar con invitados especiales.

Sin embargo, la BBC ha confirmado que el concierto no será transmitido en vivo. Según informó el tabloide The Mirror, “el livestream no incluirá ninguna imagen del show en sí. Mostrará el ambiente previo en el estadio y luego continuará con reacciones de los fanáticos después del recital”.

También se debe precisar que solo los usuarios en el Reino Unido pueden acceder a IPlayer.

Más de mil personas que acamparon durante la noche recibieron pulseras especiales para ubicarse frente al escenario (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Esto significa que los millones de seguidores que esperaban ver la actuación de Oasis desde casa deberán conformarse, por ahora, con el clima del evento y los testimonios posteriores.

De todas formas, se espera que fragmentos del show puedan ser publicados en tiempo real en las redes sociales de los fanáticos.

A qué hora inica el concierto de Oasis

El show en Cardiff comenzará oficialmente a las 5:00 p.m. (hora local) con la apertura de puertas.

La programación inicia con dos actos de apertura: Cast tocará a las 6:00 p.m., seguido por Richard Ashcroft a las 7:00 p.m.

Oasis subirá al escenario a las 8:15 p.m.. El espectáculo tiene previsto concluir a las 10:30 p.m. hora máxima para el uso del estadio.

El reencuentro de los hermanos Gallagher generó un frenesí global que agotó entradas en minutos (AFP)

Ashcroft, exlíder de The Verve, expresó su emoción en pleno escenario al decir: “Me siento tan orgulloso de ser parte de esta noche histórica con la banda más grande del rock and roll”.

El reencuentro no solo es significativo por la presencia de Liam y Noel. También se espera que los acompañen músicos históricos de la banda como Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker, según informó la Associated Press.

La gira “Oasis Live ‘25” fue anunciada en agosto del año pasado, lo que generó una verdadera histeria colectiva.

Las entradas se agotaron en minutos y hubo reportes de aumentos de precios inesperados en el sistema de Ticketmaster, que vendió cerca de 900 mil entradas para todo el tour. Algunas personas pagaron hasta 485 dólares por boletos que originalmente costaban poco más de 200.

La gira marca la primera vez que los Gallagher comparten escenario desde su abrupta separación en 2009 (AP Photo/Lo Sai Hung)

El show es todo un hito en la historia de la música. La banda marcó a una generación con himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Live Forever” y “Champagne Supernova”.

Desde su separación en 2009, tras una pelea entre los hermanos Gallagher en el backstage del festival Rock en Seine en París, los fanáticos habían soñado con una reconciliación.

Hubo casi 16 años de espera para que los hermanos limaran asperezas y se animaran a tocar juntos otra vez. Sin embargo, por ahora no hay noticias de nuevo material discográfico.