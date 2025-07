Las actrices que dejaron sin aliento a Brad Pitt al inicio de su carrera

Brad Pitt recordó el impacto que le provocó compartir escena con Geena Davis y Susan Sarandon al comenzar “Thelma y Louise” en 1991 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Brad Pitt nombró a Geena Davis y Susan Sarandon como las únicas actrices de la lista “A” (de alto perfil) que lograron sorprenderlo al inicio de su carrera.

El actor de 61 años hizo esta confesión durante su participación en el podcast New Heights con Jason y Travis Kelce, donde recordó su experiencia al trabajar con ambas en la película Thelma y Louise, estrenada en 1991.

“Cuando conocí por primera vez a Geena Davis y Susan Sarandon, sí me impresionaron”, afirmó. “Aunque lo superé rápido”, añadió al rememorar aquel encuentro.

Thelma y Louise fue la primera aparición destacada de Pitt en la gran pantalla, donde interpretó a J.D., un joven carismático que seduce al personaje de Davis y termina robando el dinero de las protagonistas.

Durante un podcast, el actor reveló que Davis y Sarandon son las únicas actrices de la lista "A" que lo dejaron asombrado (Erik Pendzich/Shutterstock)

Sobre la filmación de la recordada escena de sexo con Geena Davis, el artista volvió a referirse a la experiencia en una entrevista previa con W Magazine. “Geena fue muy dulce, amable y delicada”, sostuvo. “Esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje. Ella cuidó de mí”.

Susan Sarandon, en declaraciones para Extra en 2021, recalcó que el aporte de Brad Pitt fue más allá de su aspecto físico.

“Cuando vi la película, lo que realmente me impresionó, además de su buena apariencia y gran cuerpo, fue su sentido del humor porque hizo que ese personaje fuera más interesante, algo que ni siquiera estaba en el guion”, relató.

Y agregó: “Pensé: ‘Este tipo es interesante, no es solo una cara bonita’. Tomó el papel como un personaje en sí mismo y, como se ha visto en su carrera, ha seguido explorando nuevos caminos cuando no tendría por qué hacerlo considerando su apariencia”.

La película redefinió el retrato de la mujer en el cine estadounidense contemporáneo (Mgm/Pathe/Kobal/Shutterstock)

Por su parte, Geena Davis también elogió el desempeño de Brad, recordando la audición que llevó al actor a ese rol decisivo en su filmografía.

“Él simplemente tiene ‘eso’. Pude darme cuenta cuando audicionaba que era muy talentoso”, contó Davis en 2020 a la revista People, en ocasión del 30 aniversario de Thelma y Louise.

En ese sentido, recalcó que Brad Pitt ha hecho “cosas increíbles a lo largo de los años”, y por ese motivo, no le resulta extraño que haya alcanzado la fama: “Realmente es la estrella del momento y es maravilloso verlo”.

La producción, considerada un clásico contemporáneo, ha sido señalada como un hito feminista dentro del cine estadounidense, por el retrato de dos mujeres que asumen el control de sus vidas en circunstancias extremas.

“Thelma y Louise cambió mi vida“, afirmó recientemente Davis en un panel. ”Tras la película, la gente se me acercaba para hablar sobre ella, cuántas veces la vieron o con quién la compartieron y cómo los impactó”.

Brad Pitt expresó preocupación por cómo los jóvenes actores buscan franquicias y superhéroes, advirtiendo que esta tendencia puede agotar sus carreras (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Brad Pitt advirtió a los jóvenes actores sobre las franquicias de superhéroes

En el mismo podcast, Pitt expresó su admiración por el talento joven y la manera en que enfrentan las dinámicas de la industria actual, aunque manifestó preocupación por una tendencia que considera perjudicial: la presión de unirse a franquicias o interpretar superhéroes.

“Me gusta ver qué trae la nueva generación. Observar a qué se enfrentan y cómo lo negocian”, señaló.

Y continuó en su declaración: “Se divierten más. Nosotros estábamos más tensos y todo tenía que ser sobre la actuación… como que no podías rendirte, no podías venderte. Ahora sienten que pueden ser artistas en distintos ámbitos".

Sin embargo, advirtió que pueden quedar atrapados en cierto tipo de papeles de “franquicias” o “superhéroes”, pues consideran que atravesar esta faceta es necesaria para el crecimiento de sus carreras.

“Sigo diciendo: ‘¡No! ¡No lo hagan! Morirán’”, sostuvo el ganador del Oscar en relación a esto último.

El ganador del Oscar tuvo un breve cameo en "Deadpool 2", evitando sumarse de manera permanente al género de superhéroes y priorizando proyectos propios en su carrera (Marvel Studios)

Los anfitriones del podcast comentaron que involucrarse en películas de franquicias o cómics puede resultar agotador para los jóvenes actores. Brad Pitt coincidió y advirtió sobre el desgaste que implica, sustentando su postura con su propia experiencia.

Pese a un cameo en Deadpool 2, el actor evitó participar de forma permanente en el género de superhéroes y seleccionó con cautela las grandes producciones, como la trilogía de Ocean’s.

Actualmente, Brad Pitt es protagonista de la película F1, que logró el mayor fin de semana de estreno para Apple y tiene en marcha la posibilidad de iniciar una nueva franquicia.

Por otro lado, volverá a interpretar su papel de Once Upon a Time in Hollywood en una próxima secuela dirigida por David Fincher para Netflix.