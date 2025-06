Qué fue de la vida de los actores principales de Los Goonies

En este aniversario, repasamos cómo los actores han mantenido viva la esencia de la película, con carreras transformadas y continuos vínculos con su legado en el cine

Hace cuatro décadas, en 1985, un grupo de jóvenes aventureros embarcó a millones de espectadores en una de las búsquedas más emocionantes del cine: encontrar el tesoro perdido de Willy el Tuerto ante la amenaza de perder sus hogares en el barrio de Goon Docks, en Astoria, Oregón.

La cinta dirigida por Richard Donner sigue siendo un hito cultural, no solo por su trama sino también por la huella que dejó en los actores que la protagonizaron, quienes siguen siendo una parte esencial del legado de la película

Los Goonies, aquella película que combinó risas, emoción y una dosis de pura nostalgia, sigue siendo un fenómeno cultural que trasciende generaciones.

Producida por Steven Spielberg y dirigida por Richard Donner, la película logró capturar el espíritu de aventura, camaradería y rebeldía adolescente asociado con la Generación X.

Su argumento permitió que millones de jóvenes se identificaran con los personajes y sus desafíos, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió su época.

El filme mantuvo una base de seguidores fieles durante 40 años, lo que motivó a Warner Bros. a reestrenarla en 2023 como parte de la celebración de su centenario. La vigencia de “Los Goonies” se refleja en la demanda continua de productos relacionados, la organización de convenciones temáticas y la presencia constante de referencias en la cultura popular.

Los actores de "Los Goonies" Josh Brolin, Joe Pantoliano, Kerri Green y Corey Feldman, y el guionista Chris Columbus posan con el actor Ke Huy Quan el día que coloca las huellas de sus manos en cemento durante una ceremonia en el Teatro Chino TCL, en Hollywood, Los Ángeles, EE.UU., 3 de febrero de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Elenco principal: trayectorias y transformaciones

Sean Astin

Sean Astin, quien interpretó a Mikey Walsh, el líder del grupo, mantuvo una carrera estable en Hollywood desde su debut en “Los Goonies”. Participó en producciones como Encino Man y Rudy, y alcanzó fama internacional por su papel de Sam en la trilogía de El Señor de los Anillos.

También trabajó en televisión, en títulos como Stranger Things, The Conners e Investigadores de mascotas, y prestó su voz en series animadas. Se casó con Christine Harrell en 1992 y es padre de tres hijas.

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan, quien interpretó a Data, se alejó de la actuación durante años ante la escasez de oportunidades para actores asiáticos en Hollywood. Tras su participación en Los Primeros de la Clase y El Hombre de Encino, abandonó los sets durante más de dos décadas. “Fue duro. Esperaba a que sonara el teléfono, y casi nunca sonaba”, declaró a PEOPLE.

Su regreso se consolidó en 2022 con Everything Everywhere All at Once, por la cual obtuvo el Óscar, el Globo de Oro y el Premio SAG al Mejor Actor de Reparto en 2023.

Más recientemente, prestó su voz en The White Lotus y The Electric State y manifestó su disposición a retomar el personaje de Data en caso de que se concrete una secuela. “No había ningún guion que me pareciera capaz de estar a la altura del original... pero estaría dispuesto a revivir a ese personaje si se diera la oportunidad”, dijo en 2023.

Josh Brolin

Josh Brolin, quien encarnó a Brand, el hermano mayor de Mikey, construyó una de las trayectorias más exitosas del elenco, detalla PEOPLE. Luego de su debut en “Los Goonies”, participó en películas como Sin lugar para los débiles, Milk (por la que fue nominado al Óscar), W. Bush, Sicario y Hail, Caesar!.

Su interpretación de Thanos en el universo Marvel y de Gurney Halleck en Dune lo consolidaron como una figura destacada de la industria. En 2024, publicó sus memorias From Under the Truck, donde rememora su experiencia en “Los Goonies”. Es padre de cuatro hijos, fruto de dos matrimonios.

Corey Feldman

Corey Feldman, conocido por su papel de Mouth, ya tenía una carrera sólida antes de “Los Goonies”, con papeles en Gremlins y Viernes 13. Luego protagonizó títulos como Los muchachos perdidos y Cuenta conmigo. En 2013, publicó la autobiografía Coreyography: A Memoir, en la que denunció abusos sufridos durante su infancia en la industria del entretenimiento.

“Hay gente que nos hizo esto a Corey y a mí que sigue trabajando, sigue ahí fuera y son algunas de las personas más ricas y poderosas de este negocio. Y no quieren lo que estoy diciendo ahora mismo. Me quieren muerto”, afirmó en entrevista con PEOPLE. En años recientes, continuó su carrera musical y actoral con proyectos como el video Without U y películas independientes.

Jeff Cohen

Jeff Cohen, recordado por su interpretación de Chunk y su célebre “Truffle Shuffle”, abandonó la actuación a principios de los noventa. Obtuvo su doctorado en jurisprudencia en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y se convirtió en un abogado de entretenimiento en Los Ángeles.

Según los medios locales, fue quien negoció el contrato de Ke Huy Quan para Everything Everywhere All at Once, cerrando así un inesperado círculo profesional entre antiguos compañeros de reparto.

Kerri Green

Kerri Green, quien dio vida a Andy, se alejó de la actuación tras participar en Los Goonies, Lucas y Tres en la carretera. Trabajó en la producción audiovisual y es madre de dos hijos. Según reseñó Hollywood Reporter, aparece ocasionalmente en convenciones de fanáticos y en la plataforma Cameo, manteniendo un perfil más reservado que el resto del elenco.

Martha Plimpton

Martha Plimpton, debutante en cine como Stef, desarrolló una carrera sólida en televisión y teatro. Protagonizó series como Urgencias, The Good Wife (por la que ganó un Emmy) y Raising Hope. En 2024, participó en la miniserie The Regime, junto a Kate Winslet.

Es cofundadora de la organización A is For, enfocada en erradicar el estigma asociado a la atención del aborto, y participó activamente en causas vinculadas a los derechos reproductivos.

Antagonistas y personajes secundarios: trayectorias diversas

John Matuszak, quien interpretó a Sloth, tuvo una destacada carrera como jugador de la NFL antes de dedicarse al cine. Tras “Los Goonies”, escribió su autobiografía Cruisin’ with the Tooz y falleció en 1989, a los 38 años, por una sobredosis accidental de medicamentos recetados.

Joe Pantoliano, encargado de interpretar a Francis Fratelli, mantuvo una carrera sostenida como actor de reparto, con roles en Midnight Run, El fugitivo, Matrix y Los Soprano, serie por la que recibió un Emmy.

En 2024, volvió a encarnar al Capitán Howard en Bad Boys: Ride or Die y continúa activo en televisión y cine.

Robert Davi, quien dio vida a Jake Fratelli, se especializó o en personajes de villano, con participaciones en Licencia para matar, Duro de matar y Depredador 2. Más recientemente, trabajo en Inside Man, The Lurking Fear y la serie Paper Empire.