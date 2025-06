La verdad detrás de la pastora brasileña que ha causado revuelo en las redes por su figura

Kevin Costner volvió a defenderse tras acusaciones de presunto abuso en el rodaje de “Horizon” La demandante era una de las dobles de acción de la actriz Ella Hunt y acusa a la producción de someterla a una escena sexual que no estaba en el guion

Maroon 5 regresa con un nuevo álbum y anunció gira por estadios en Estados Unidos Según adelantó The Hollywood Reporter, el grupo liderado por Adam Levine presentará Love Is Like el 15 de agosto, con nuevas canciones, presentaciones especiales y numerosos conciertos