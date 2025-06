Julián Gil se tatuó la firma de Messi tras conocerlo en Miami

El actor argentino conoció a Lionel Messi durante la cobertura del Mundial de Clubes y decidió tatuarse la firma del astro futbolístico (Instagram/@juliangil)

El actor y conductor argentino Julián Gil vivió uno de los momentos más significativos de su carrera profesional y vida personal durante la cobertura especial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el programa “La Jugada del Verano TUDN” de TelevisaUnivision.

El encuentro tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, previo al partido entre el Inter de Miami y el Palmeiras de Brasil, donde Gil logró conocer en persona a Lionel Messi y recibir su autógrafo directamente en el brazo.

El futbolista argentino accedió amablemente a firmarle el brazo al conductor, quien vestía una camiseta personalizada con su nombre.

Como muestra de admiración hacia el capitán de la selección argentina, Gil ha decidido tatuarse permanentemente la firma de Messi en su brazo.

Julián Gil cumplió su sueño de conocer a Messi en Miami y se tatuará su autógrafo como símbolo de admiración eterna (Dax Tamargo)

“Este no fue solo un autógrafo, fue un símbolo de lo que representa Messi en mi vida. Para los que amamos el fútbol y crecimos viendo su magia, es como tatuarse un pedazo de historia”, declaró el actor.

La pasión de Julián Gil por el fútbol es reconocida por sus seguidores y allegados. El conductor ha compartido públicamente su amor por el deporte y su admiración por Messi, siguiendo cada etapa de la carrera del futbolista.

Gil continuará en Miami como parte de la cobertura del programa especial “La Jugada del Verano TUDN”, que incluye transmisiones exclusivas, entrevistas y cobertura detrás de cámaras del Mundial de Clubes para los fanáticos del fútbol continental.

El actor argentino ha demostrado que los sueños pueden hacerse realidad cuando se persiguen con determinación, convirtiendo este momento en una experiencia que trasciende lo profesional para convertirse en un recuerdo personal invaluable.

El encuentro con el capitán argentino marcó un momento histórico para Gil, quien considera el autógrafo "un pedazo de historia" (Dax Tamargo)

La separación de Julián Gil y su denuncia por violencia doméstica

El conflicto entre Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa ha marcado los últimos ocho años con disputas legales y personales relacionadas con la custodia y manutención de su hijo en común, Matías.

Recientemente, reveló detalles sobre el inicio y final de su relación en el programa de telerrealidad Secretos de Parejas de Canela TV, incluyendo un episodio de violencia que habría ocurrido durante su romance en 2011.

“Aquí lo lamentable y lo que se me ha condenado, porque si van a redes sociales hay hate (odio) hacia mí, lo que se condena es que yo denuncié una agresión física por parte de la mamá de mi hijo solamente por ser un hombre”, declaró Gil en entrevista con Infobae México.

El actor argentino explicó que su relación con de Sousa careció de una base sólida de amor.

Gil reveló detalles sobre su separación conflictiva con Marjorie de Sousa y denunció haber sufrido violencia doméstica en 2011 (Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

“Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen. En mi caso, lo complicado, lo que pasó y sigue pasando tiene que ver mucho con el cimiento que tiene que haber en una relación, de amor, y en el caso de nosotros eso no existió, era una amistad”, expresó.

Según el testimonio de Gil, la relación culminó tras un altercado físico en 2011. “Cuando nos peleamos, ella me pegó, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”, relató.

El presentador también reveló que los problemas se intensificaron cuando la madre de Marjorie de Sousa comenzó a vivir con ellos.

Julián Gil explicó que no estaba dispuesto a convivir con una persona que sufría problemas de alcoholismo debido a su pasado familiar.

“Para mí el alcoholismo es algo muy duro. Tanto mami como papi sufrieron de esta terrible enfermedad, no solamente ellos, también nosotros como familia, y cada vez que tengo a alguien que toma cerca pues me lleva a esos momentos tan duros de mi infancia”, comentó.

Matías es el hijo en común de Julián y Marjorie, y centro de las disputas legales actuales (Instagram)

Pese a proponer que la madre de De Sousa viviera en una casa separada pero cercana, la actriz venezolana rechazó la propuesta. “Ella me dijo: ‘Yo te entiendo, pero si tu te vas yo voy a entender que tú nos estás abandonando’”, recordó él.

Gil defendió su derecho a denunciar la violencia doméstica independientemente del género. “Inconscientemente yo vuelvo a decirle a la gente ‘Mira, esa es la realidad’. Ojo, cuando se le maltrata al hombre también hay que escucharlo; hay que escuchar a la mujer, perfecto, pero a los hombres también”, expresó.