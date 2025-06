Matthew Perry se negó a grabar una escena que habría destruido la historia de Chandler y Monica

La historia original, planeada para el episodio 23 de la quinta temporada, que contemplaba un momento de crisis entre Chandler y Monica.

El destino de Chandler Bing y Monica Geller en Friends pudo haber sido radicalmente distinto si Matthew Perry no hubiera intervenido a tiempo.

Según reveló la actriz invitada Lisa Cash en una entrevista con NBC News, Perry se negó a grabar una escena en la que su personaje engañaba a Monica, convenciendo a los guionistas de eliminar esa trama.

Esta decisión, que nunca llegó a la pantalla, no solo preservó la integridad de uno de los romances más queridos de la televisión, sino que también demostró la influencia de Perry en el desarrollo de la serie.

La relación entre Chandler y Monica estuvo al borde de un escándalo cuando se escribió un guion donde él la traicionaba tras una pelea por un almuerzo con Richard

La escena eliminada: un giro que nunca vio la luz

La historia original, planeada para el episodio 23 de la quinta temporada, que contemplaba un momento de crisis entre Chandler y Monica. Según detalló a NBC, Lisa Cash, que habia sido convocada para actuar en ese capítulo, el guion inicial mostraba a la pareja discutiendo en Las Vegas porque Monica iba a almorzar con su exnovio Richard.

En ese contexto, Chandler, herido y molesto, subía a su habitación de hotel y pedía servicio de habitaciones. Cash, quien iba a interpretar a una empleada del hotel, relató que la escena avanzaba con ambos personajes charlando, riendo y conectando, hasta que Chandler terminaba engañando a Monica con su personaje.

La actriz explicó que ensayó durante dos días para el papel y que todo estaba listo para grabar la escena frente a una audiencia en vivo. Sin embargo, la noche anterior a la filmación, recibió la noticia de que la trama había sido descartada.

“En el guion inicial, Chandler subía a su habitación del hotel, pedía servicio de habitaciones y yo aparecía como una trabajadora del hotel. Acabábamos charlando, riéndonos y conectando, y Chandler engañaba a Monica con mi personaje”, añadió la actriz.

La intervención de Matthew Perry y sus motivos

Matthew Perry fue uno de los actores más queridos de la serie (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)

La decisión de eliminar la escena no fue casual. Matthew Perry, al conocer el rumbo que tomaría la historia, expresó su preocupación ante los guionistas.

Según relató Lisa Cash a NBC News, Perry argumentó que la audiencia “nunca perdonaría” a Chandler si cometía una infidelidad.

El actor consideró que ese giro argumental podría dañar irreversiblemente la percepción del público sobre su personaje y la relación central de la serie.

Finalmente, Cash sí apareció en "Friends“, aunque en un rol menor. Interpretó a una azafata en una escena con Ross Geller, encarnado por David Schwimmer, y Rachel Green, el personaje de Jennifer Aniston, en el mismo episodio ambientado en Las Vegas. Su testimonio aporta una visión interna sobre el proceso creativo de la serie y la importancia de las decisiones tomadas detrás de cámaras.

Otras escenas rechazadas por Matthew Perry

Matthew Perry se caracterizaba por ser un personaje muy carismático, pero leal (HBO Max)

La influencia de Matthew Perry en el desarrollo de “Friends” no se limitó a la trama de la infidelidad. En 2017, durante una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, el actor reveló que también se opuso a otra historia que consideraba inapropiada para su personaje.

Según relató Perry, existía un guion en el que Chandler acudía a un club de striptease masculino porque le gustaban los bocadillos que servían allí.

El actor contactó a los guionistas y pidió que no se incluyera esa trama, logrando que la idea fuera descartada.

A lo largo de las diez temporadas de la serie, Chandler visitó clubes de striptease en otras ocasiones, pero siempre en contextos distintos y sin que la motivación fuera tan extravagante como la propuesta rechazada.

Estas intervenciones de Perry reflejan su compromiso con la coherencia y el desarrollo de su personaje, así como su capacidad para influir en el rumbo de la serie.