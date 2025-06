La canción de The Beach Boys que se convirtió en un éxito atemporal y que Brian Wilson escribió en tan solo 45 minutos

(EFE/Disney+)

Brian Wilson, líder creativo de The Beach Boys, creó en 1966 una de las canciones más influyentes de la música popular en apenas 45 minutos. “God Only Knows”, incluida en el álbum Pet Sounds, se ha consolidado como un hito musical que trasciende generaciones y géneros.

“Escribí ‘God Only Knows’ en 45 minutos. Yo y Tony Asher“, declaró el músico a The Guardian cuando le preguntaron sobre la canción que menos esfuerzo le tomó escribir. Asher, publicista y letrista, colaboró con Wilson en varias composiciones del mencionado disco y fue quien propuso el título de la canción.

La creación de esta pieza musical fue singular, pues se alejó de sus temas habituales sobre chicas, autos y surf. “Vino de Dios a través de mí”, explicó Wilson en el libro Anthems We Love de Steve Baltin.

Y agregó: “Tenía 24 años cuando escribí ‘God Only Knows’ y el resto de Pet Sounds. Todo lo que sé es que escribí lo que estaba en mi corazón. Y la letra y la música simplemente conectan con la gente”.

Mr. Wilson in 1976. MUST CREDIT: James Parcell/The Washington Post

El proceso de grabación incluyó una decisión crucial sobre la voz principal. Aunque Brian Wilson inicialmente planeaba cantar él mismo, decidió que su hermano Carl Wilson era más adecuado para la interpretación.

“Buscaba una ternura y una dulzura que sabía que Carl tenía en sí mismo así como en su voz", explicó Brian.

La instrumentación de la canción contó con músicos de sesión de Los Ángeles, con Carl Wilson como el único Beach Boy que tocó un instrumento en la grabación, añadiendo guitarra.

El icónico solo de trompa francesa fue interpretado por Alan Robinson, quien había trabajado en las bandas sonoras de películas como La novicia rebelde y The Ten Commandments.

El álbum "Pet Sounds" que incluyó "God Only Knows" marcó el alejamiento de The Beach Boys de sus temas sobre surf y autos (Capitol Records)

Robinson ejecutó la parte sin partitura escrita, interpretando de oído la melodía que Wilson le cantó, utilizando una técnica de glissando sugerida por el compositor.

La recepción inicial de “God Only Knows” fue desigual. En Estados Unidos, la canción enfrentó resistencia debido a su título, ya que las estaciones de radio temían programar una canción con la palabra “Dios”.

Lanzada inicialmente como lado B de “Wouldn’t It Be Nice” en julio de 1966, solo alcanzó el puesto 39 en las listas estadounidenses. Sin embargo, en Reino Unido logró el segundo lugar, siendo superada únicamente por “Yellow Submarine” de The Beatles.

Tony Asher reflexionó sobre los riesgos creativos de la composición en las notas del álbum Pet Sounds reeditado.

“Realmente pensé que iba a ser todo lo que fue, y sin embargo estábamos tomando algunos riesgos reales con ella. Primero, la letra abre diciendo ‘Puede que no siempre te ame’, que es una forma muy inusual de comenzar una canción de amor”, destacó.

"Vino de Dios a través de mí", declaró Wilson sobre la composición que escribió a los 24 años (REUTERS/Lucas Jackson)

El impacto de la canción en otros músicos ha sido extraordinario. Paul McCartney la describió como “la canción más grande jamás escrita” y afirmó que inspiró “Here, There And Everywhere” de The Beatles.

“Es una de las pocas canciones que me reduce a lágrimas cada vez que la escucho. Es realmente solo una canción de amor, pero está brillantemente hecha”, declaró McCartney a BBC Radio 1 en 2007.

Otros músicos destacados han expresado su admiración. Pete Townshend comentó que la canción “es simple y elegante y tan impresionante como cuando apareció por primera vez. Todavía suena perfecta”.

Barry Gibb confesó: “Me voló la cabeza. Mi primer pensamiento fue: ‘Oh, Dios, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo puedo competir con eso?’”.

La canción de The Beach Boys que Paul McCartney considera "la más grande jamás escrita" nació de una sesión creativa de menos de una hora (Scott Garfitt/Invision/AP)

La canción ha sido versionada por artistas como Elton John, Neil Diamond, David Bowie, Taylor Swift y Elvis Costello, aunque solo dos versiones lograron posicionarse en las listas estadounidenses: The Vogues en 1970 y Marilyn Scott en 1978.

Su presencia en el cine y la televisión ha sido constante, apareciendo en películas como Love Actually, Boogie Nights y Saved, además de servir como tema principal de las primeras tres temporadas de la serie Big Love de HBO.

En 2014, BBC Music produjo una versión coral que incluyó a artistas como Pharrell Williams, Elton John, Stevie Wonder, Brian May y Sam Smith, alcanzando el puesto 20 en Reino Unido.

Taylor Swift se encuentra entre los artistas contemporáneos que han versionado "God Only Knows", demostrando la vigencia intergeneracional de esta composición clásica (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

Brian Wilson ha citado La novicia rebelde y las obras de Tchaikovsky como influencias en la melodía de “God Only Knows”.