Kanye West vuelve a cambiar legalmente de nombre: así quiere ser llamado el rapero

El rapero estadounidense Kanye West ha cambiado su nombre de manera legal por segunda ocasión.

Kanye West ha cambiado su nombre de manera oficial por segunda ocasión.

El rapero estadounidense, quien decidió modificar su nombre a “Ye” por primera vez en 2021 tras presentar unos documentos en un tribunal de Los Ángeles, ha vuelto a cambiar de opinión.

La revelación fue dada a conocer este lunes 9 de junio de 2025 por The U.S. Sun, medio que afirma haber descubierto documentos comerciales presentados por el director financiero del cantante, Hussain Lalani, ante el Tribunal de California.

El medio estadounidense confirma que el intérprete de “I Wonder” aparece en dichos papeles con el nuevo nombre de “Ye Ye”, abandonando así su anterior firma identificada como “Ye West”.

El nuevo nombre del cantante aparece en las firmas de los documentos correspondientes a sus empresas. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Además, se asegura que todas las empresas de Ye Ye, como Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC y Getting Out Dreams Inc. aparecen firmadas con la nueva denominación de la celebridad en el apartado de “nombre de gerente o miembro”.

Incluso Ox Paha Inc, una de sus principales empresas que ha presentado cientos de marcas a nombre de Ye West, ahora también lo identifica como Ye Ye.

El nuevo nombre del rapero salió a la luz luego de que dichos negocios presentaron una “declaración de información” ante el Secretario de Estado de California, entidad que proporciona los datos más actualizados de una empresas, como la dirección de la oficina, directivos, administradores y el tipo de industria.

Hasta el momento, el representante financiero de las marcas de Ye Ye no han compartido más información sobre la decisión del rapero.

¿Qué ha dicho Kanye West al respecto de su nuevo nombre?

A pesar de que el polémico rapero no ha anunciado su nuevo nombre de manera pública, a principios de este mes de junio de 2025 anunció en X que se estaba deshaciendo de su cuenta de esa misma red social, la cual incluía su nombre de nacimiento.

“Por fin voy a dejar de usar el twitter @kanyewst porque mi nombre es Ye”, publicó el 1 de junio de este año y agregó: “Voy a empezar una cuenta Ye y eso lo que es”.

De hecho, desde 2018 el empresario comenzó a compartir en redes sociales sus intenciones de cambiarse el nombre. Ese año, en X publicó: “El ser formalmente conocido como Kanye West. Yo soy Ye”.

Recientemente Kanye West afirmó que estaba a punto de renovar su cuenta de X usando el nombre de 'Ye' (Créditos: X / Kanye West)

Incluso, en ese mismo periodo lanzó un álbum titulado Ye, el cual grabó en su rancho de Jackson Hole, Wyo, a lo largo de varios meses.

Sin embargo, pasaron tres años hasta que el intérprete de “All Mine” presentó la documentación requerida para cambiar legalmente su nombre por “motivos personales”, según indicaron los documentos publicados en 2021.

Dos meses después de su solicitud legal, un juez aprobó el cambio oficial del nombre de West a Ye.

Pero en marzo de 2024, un importante colaborador del rapero identificado como Milo Yiannopoulos, exigió en una carta que la gente debía referirse al músico como Ye y no con “su nombre de esclavo”.

Los usuarios de redes sociales esperan que en unos días el rapero anuncie públicamente los motivos por los que se cambió de nombre por segunda ocasión.

“Ye es una de las personas más reconocibles del mundo, a la altura de los presidentes y los papas”, alegaba la carta que en su momento dio a conocer Page Six.

“No tomó a la ligera la decisión de cambiar su nombre, sacrificando potencialmente parte del inmenso valor obtenido por la marca ‘Kanye West’. El cambio se hizo de forma completa, legal y permanente. Esto es lo que es ahora. Se llama ‘Ye’“, expresaba la carta del representante del rapero.