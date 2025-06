La tragedia financiera de Kim Sae Ron: el peso invisible de la fama en la industria del entretenimiento surcoreano

Desde muy joven, Kim Sae-ron se convirtió en el sostén de su familia, poniéndola en una situación delicada (REUTERS/Bobby Yip)

La muerte de Kim Sae Ron, reconocida actriz surcoreana, ha puesto de manifiesto las profundas dificultades financieras que enfrentó durante los últimos años de su vida. Documentos judiciales, declaraciones de allegados y registros sobre sus actividades confirman que la joven —famosa desde la infancia por su trayectoria en el cine y la televisión— cargó con una abultada deuda familiar que la llevó a recurrir a préstamos, asistencia de colegas y a convertirse en el principal sustento de su hogar.

Una deuda heredada tras el fracaso económico de su familia

En 2023, registros de la corte revelaron que Kim Sae Ron figuraba como acreedora en el caso de bancarrota personal de su padre. El origen de este conflicto financiero se remonta a diciembre de 2020, cuando él solicitó la bancarrota tras fracasar un emprendimiento y acumular una deuda superior a los 200 millones de wones (aproximadamente 147.000 dólares) con una veintena de acreedores.

Por aquel entonces Kim Sae Ron tenía solamente 20 años. No solo debió asumir parte de esa deuda familiar, sino que también buscó la ayuda de la industria del entretenimiento y de conocidos para afrontar los pagos y mantener a flote su economía personal y la de sus familiares. Testimonios de personas próximas confirmaron que la actriz destinó recursos significativos de sus ganancias y de préstamos recibidos a intentar sanear ese pasivo.

Para el final de su vida, Kim Sae-ron acumuló una deuda de casi un millón de dólares (EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

El fracaso del restaurante familiar elevó la presión económica

En un intento por generar nuevos ingresos, Kim Sae Ron y su familia apostaron por la restauración en 2021. El negocio, registrado a nombre de un conocido pero sostenido financieramente por la actriz, cerró definitivamente en 2024. El dueño del edificio explicó que el restaurante dejó de operar antes de que venciera el contrato y que la familia perdió todo el depósito por la imposibilidad de afrontar el alquiler y los gastos de mantenimiento.

Este fracaso empresarial, lejos de aliviar la situación, agravó aún más el panorama financiero de la actriz, quien ya enfrentaba presiones por las deudas familiares y ahora sumaba la pérdida de la inversión hecha en el restaurante.

Más de $880.000 de deuda acumulada hasta el final de su vida

La situación se tornó aún más complicada tras el incidente de conducción bajo los efectos del alcohol protagonizado por Kim Sae Ron en 2022. Durante el juicio, su abogado enfatizó que la joven era el principal sostén de su familia y que tanto ella como sus parientes atravesaban una situación crítica. El escándalo público y el consecuente freno a su carrera profesional restringieron aún más su capacidad de obtener ingresos.

Otro conflicto que afectó gravemente a la actriz fue el accidente en auto bajo influencia de alcohol que la llevó a juicio (Netflix)

Un informe de SBS Entertainment News detalló que, además de las deudas con tres colegas del teatro y la televisión, la actriz mantenía compromisos económicos con cantantes, deportistas, actores y agencias con las que había trabajado previamente. En total, las obligaciones financieras alcanzaban los 1.200 millones de wones (cerca de 882.000 dólares) al momento de su muerte.

La escandalosa relación de Kim Sae Ron y Kim Soo Hyun

En paralelo al debate sobre sus problemas económicos, el nombre de Kim Sae Ron también circuló en el ambiente mediático debido a afirmaciones del actor Kim Soo Hyun. Él negó rotundamente los rumores sobre su relación sentimental con la actriz, con medios y círculos cercanos asegurando que habían tenido un romance cuando Sae Ron era aún menor de edad.

El actor Kim Soo-hyun se vió vinculado a la muerte de Kim Sae-ron tras haber tenido un romance con ella, aparentemente comenzado cuando Sae-ron era menor de edad (Gold Medalist/Instagram/@ron_sae)

Soo Hyun también fue vinculado con la muerte de la actriz, con su familia asegurando que las complicaciones de su relación secreta presionaron aún más a Sae Ron. Al respecto, Soo Hyun compartió la siguiente declaración en una conferencia de prensa:

“Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y estoy dispuesto a recibir críticas por ello. Pero no puedo asumir la responsabilidad por algo que no hice. Para las personas que aún creen en mí, quiero aclarar los hechos”.