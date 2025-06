Clint Eastwood: 95 años de vida, lucha y un legado que sigue intacto

El legendario director celebra sus 95 años manteniendo una filosofía de vida que desafía las convenciones sobre el envejecimiento en Hollywood (EFE)

El legendario actor y director Clint Eastwood alcanzó el sábado 31 de mayo su nonagésimo quinto cumpleaños, casi un año después del fallecimiento de su pareja de larga data Christina Sandera, quien murió el pasado julio a los 61 años por un infarto.

Su hijo Scott Eastwood, de 39 años, ofreció recientemente una actualización sobre el estado de su padre al medio People, indicando que el protagonista de Gran Torino se encuentra “bien” y agregando que “es un superviviente, un luchador”.

Scott destacó que su padre, ícono de Harry, el sucio, no es de los que se quejan. “Nació saliendo de la Gran Depresión, y luego fue joven durante la Segunda Guerra Mundial. Vio mucha lucha”, explicó el actor.

Sandera, quien fue novia de Clint durante 10 años, falleció de un ataque cardíaco en julio pasado. En ese momento, el ganador del Oscar emitió un comunicado expresando: “Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la extrañaré mucho”.

Christina Sandera, pareja de Clint Eastwood durante una década, falleció a los 61 años por infarto en julio de 2024 (EFE/ Nina Prommer)

En una entrevista con el periódico austriaco Kurier antes de su cumpleaños número 95, la estrella expresó que a su edad permanece en buena forma física y que nadie necesita preocuparse por su salud “durante mucho tiempo más”.

“No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad”, declaró. “Y tengo mucha más experiencia hoy. Claro, hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos”.

Aunque Clint Eastwood ha mantenido las apariciones públicas al mínimo recientemente, sigue siendo una presencia importante en Hollywood, como demuestra su último proyecto Jurado Nº 2.

El drama protagonizado por Nicholas Hoult presenta a un hombre de familia llamado Justin Kemp, quien sirve como jurado en un juicio por asesinato de alto perfil antes de encontrarse luchando con un serio dilema moral.

En la historia, esta disyuntiva podría ser usarda para influir en el veredicto del jurado y potencialmente condenar o liberar al asesino acusado.

El cineasta se ha mantenido activo con su último proyecto "Jurado Nº 2" protagonizado por Nicholas Hoult en el drama judicial (HBO Max)

Hoult reveló en el estreno del 27 de octubre en el AFI Film Festival que quedó “verdaderamente impactado” de ser elegido, mientras compartía cómo fue trabajar con la estrella de Los Imperdonables.

“Él es el cine de muchas maneras, como actor, las actuaciones que ha dado, las películas que ha dirigido”, señaló. “Es simplemente mágico estar en el set con él y haber aprendido de él. Así que me siento muy, muy afortunado”.

La familia de Clint también ha celebrado algunos hitos y logros, como los próximos filmes de su hijo Scott, Tin Soldier y Alarum, este último protagonizado por Sylvester Stallone, y el matrimonio de su hija Morgan Eastwood con Tanner Koopmans el verano pasado en Mission Ranch en Carmel, California.

En agosto pasado, Scott reveló el consejo significativo que su famoso padre le ha transmitido para ayudarlo con su carrera actoral: “Sigue tu instinto”.

Scott Eastwood confirma que su padre se encuentra bien casi un año después de la muerte de Christina Sandera por infarto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las claves de Clint Eastwood para mantener la vitalidad a los 94 años

El actor sigue un estricto régimen de salud que ha sido fundamental para su bienestar. Según reveló en una entrevista para Muscle & Fitness, este enfoque comenzó desde la adolescencia, cuando trabajaba en labores manuales como cargador de heno y leñador.

Empezó a levantar pesas a los 19 años, rutinas que le enseñaron a mantener una buena forma física.

Su hijo Scott compartió que Clint sigue una filosofía encarnada en lo que él llama el “Código Eastwood”, que enfatiza la importancia de una adecuada alimentación acompañada de ejercicio.

Clint Eastwood ha adoptado una mentalidad que celebra la edad en lugar de combatirla. Como mencionó en Express UK, la clave está en “recostarse y disfrutar” del envejecimiento.

Y se destaca por una filosofía particular: “Nunca dejes entrar al viejo”, una frase que refleja su insistencia en mantenerse productivo sin dejarse dominar por la edad cronológica.

Clint Eastwood comenzó a levantar pesas a los 19 años tras trabajar como cargador de heno y leñador (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una inquietud personal lo motivó hacia la salud. Después de la muerte de su padre por un infarto a los 63 años, Eastwood se concentró intensamente en evitar hábitos perjudiciales como fumar y seguir una mala dieta.