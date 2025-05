Quién es quién en “Lilo & Stitch”: conoce al reparto del remake live-action de Disney

Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona... ni te olvida. #LiloYStitch, estreno 22 de mayo, solo en cines. (Crédito: Disney)

Casi 21 años han pasado desde que la historia animada de una niña hawaiana y su mejor amigo de pelaje azul conquistara corazones de grandes y chicos con su estreno en los cines. Esta semana, la versión live-action de Lilo & Stitch llegó a las salas con la esperanza de revivir la nostalgia por estos entrañables personajes.

La tarea cayó en manos de Dean Fleischer Camp, director y creador de Marcel the Shell with Shoes On (2021).

“El tema es tratar de hacer una película que rime realmente bien con lo que las personas recuerdan de la original, sin hacer simplemente una copia exacta, cual espejo”, contó el cineasta a Entertainment Weekly.

La adaptación live action se estrenó este jueves en cines de América Latina (Captura: Disney Studios)

Ello implica que los espectadores encontrarán cambios en ese salto de animación a acción real, como la ausencia de algunos personajes e incluso la modificación de ciertas escenas.

¿Cuáles son los nuevos rostros de los entrañables personajes del clásico de Disney? Este es el reparto de la flamante adaptación ya en cartelera.

Maia Kealoha es Lilo

Maia Kealoha en la premiere de "Lilo & Stitch" celebrada en Los Angeles, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con tan solo 8 años, Maia Kealoha debuta en el cine como Lilo, una niña hawaiana con una imaginación desbordante y un gran corazón, que encuentra compañía en el travieso Stitch.

Nacida y criada en la Isla Grande de Hawái, Kealoha fue elegida tras una convocatoria nacional que buscaba a una actriz con una profunda conexión con la cultura local. Sus presentaciones de hula y amor por la naturaleza convencieron al equipo creativo de que era la Lilo perfecta, tanto por su apariencia como por su genuina ternura y espontaneidad.

Chris Sanders es Stitch

Chris Sanders en el estreno de "Lilo & Stitch" en Los Angeles, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

El entrañable Experimento 626 vuelve con la voz en inglés original de su creador: Chris Sanders.

Sanders, quien coescribió y codirigió la cinta animada de 2002, ha sido la voz oficial de Stitch en todas sus apariciones cinematográficas y televisivas en idioma anglosajón.

Diseñador de personajes desde los tiempos de Muppet Babies, Sanders concibió a Stitch en 1985 para un libro infantil no publicado, y lo rescató años después para convertirlo en una de las criaturas más queridas de Disney.

Sydney Agudong es Nani

Hay más información sobre el personaje de Nani en la adaptación live-action (Disney)

La hermana mayor y tutora legal de Lilo es interpretada por Sydney Elizebeth Agudong, una actriz y cantante originaria de Kaua’i, Hawái.

Aunque ha tenido apariciones en series como NCIS y On My Block, este es su papel más importante hasta la fecha. Además de actuar, Agudong tiene una carrera musical bajo el nombre artístico de Jayne Doe.

Kaipo Dudoit es David

Kaipo Dudoit fue llamado para encarnar a David en el live-action de "Lilo & Stitch" (Disney)

El novio de Nani, David, es interpretado por Kaipo Dudoit, quien previamente actuó en Magnum P.I..

El personaje, un carismático surfista y bailarín de fuego, fue interpretado originalmente por Jason Scott Lee, que regresa en esta adaptación como el jefe de Nani en un lūʻau.

Dudoit fue elegido para el papel luego de que el actor que fue seleccionado inicialmente fuera removido tras revelarse comentarios racistas en sus redes sociales.

Zach Galifianakis es el Dr. Jumba Jookiba

Imagen de Pleakley y Jumba, transformados en Billy Magnussen y Zach Galifaniakis en 'Lilo y Stitch'

Zach Galifianakis, estrella de la comedia The Hangover, da vida al excéntrico Dr. Jumba Jookiba, el científico alienígena responsable de la creación de Stitch.

En esta versión, el personaje aparece tanto en forma humana como animada por CGI. Galifianakis aporta su característico humor al rol originalmente interpretado por David Ogden Stiers, voz habitual de clásicos de Disney como La Bella y la Bestia y Pocahontas.

Billy Magnussen es el Agente Pleakley

Así se ven Pleakley y Jumba en su versión alienígena para el live action de "Lilo & Stitch" (Disney)

El agente Pleakley, un nervioso experto en la Tierra de un solo ojo, está a cargo del actor Billy Magnussen. Con experiencia en el teatro, el cine y otros remakes de Disney (fue el Príncipe Anders en Aladdin), Magnussen presta su voz al personaje CGI y también aparece en forma humana. El personaje fue originalmente interpretado por Kevin McDonald en la versión animada.

Courtney B. Vance es Cobra Bubbles

Courtney B. Vance, ganador de premios Tony y Emmy, interpreta a Cobra Bubbles, un enigmático agente del gobierno que investiga a Stitch bajo la fachada de trabajador social.

Courtney B. Vance en el papel del misterioso agente Cobra Bubbles (Captura: Disney Studios)

Hannah Waddingham es la Gran Concejala

La líder de la Federación Galáctica es interpretada por Hannah Waddingham, estrella de la serie Ted Lasso.

Su personaje, completamente generado por CGI, da la orden de capturar a Stitch y supervisa la misión de Jumba y Pleakley. En la película original, este rol fue interpretada por la legendaria actriz Zoe Caldwell.

Hannah Waddingham pone voz a la imponente líder galáctica que busca capturar a Stitch (Disney)

Tia Carrere es la Sra. Kekoa

Tia Carrere, la voz original de Nani en 2002, vuelve a la franquicia en un nuevo papel: la trabajadora social Mrs. Kekoa.

Conocida por Wayne’s World y AJ and the Queen, Carrere interpreta a una mujer estricta pero comprensiva, encargada de evaluar la situación familiar de Lilo. Su presencia es un guiño emotivo a la película original, y un apoyo para construir el contexto social del relato.

Tia Carrere en el live action de "Lilo & Stitch" (Disney)