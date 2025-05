Sophie Nyweide tuvo cuatro intentos de suicidio antes de fallecer a los 24 años

Sophie Nyweide sufrió de varios problemas con las drogas antes de morir. (Fotos: IMBD)

De acuerdo con lo que informó Us Weekly, Sophie Nyweide, la exestrella infantil que falleció el pasado 14 de abril a los 24 años, estaba embarazada al momento de su muerte.

Según los reportes policiales, la artista fue hallada sin vida en la orilla de un río en Vermont. Su muerte ocurrió apenas cuatro semanas después de un intento de suicidio reportado por las autoridades.

Sophie, quien debutó en la gran pantalla a los seis años y es recordada por interpretar a la hija de Michelle Williams en el drama Mammoth (2009), vivió una infancia marcada por el brillo de Hollywood, pero sus últimos años estuvieron teñidos por la oscuridad de la adicción y problemas de salud mental.

Sophie Nyweide tuvo éxito como actriz infantil antes de cumplir los 10 años. (P-A Jörgensen)

De acuerdo con registros policiales obtenidos por Us Weekly, la actriz tuvo al menos 19 encuentros documentados con la policía de Bennington en los dos años previos a su fallecimiento, la mayoría relacionados con el consumo de drogas como heroína, crack y fentanilo.

El 11 de marzo, la policía respondió a una llamada de emergencia donde se informaba que Nyweide se había autolesionado cortándose el brazo y de inmediato fue trasladada a una clínica médica.

Solo tres semanas después, agentes realizaron un chequeo de bienestar al verla caminando visiblemente herida. Sophie Nyweide reconoció estar “con dolor” y fue llevada a un hospital local.

La autopsia aún no ha confirmado la causa de su muerte, pero su madre, Shelly Gibson, sospecha una sobredosis accidental.

Shelly Gibson sospecha que su hija Sophie Nyweide murió a causa de las drogas. (Instagram/Shelly Gibson)

“Estoy al tanto de que estaba consumiendo drogas desde hace tiempo. La ingresamos a muchos centros de tratamiento, pero no tenemos aún el informe toxicológico”, declaró Gibson al medio Daily Mail.

Según informes policiales, en agosto de 2023, el padre de Sophie, Jeffrey Nyweide, relató que ella había luchado contra el consumo de opioides durante cinco años. En una ocasión, fue encontrada inconsciente en el estacionamiento de un centro de consejería, junto a una bolsa de heroína y papel de aluminio quemado.

En otro incidente en abril de este año, la actriz e dijo a la policía que “acababa de salir del hospital, estaba cansada y estaba buscando un lugar para dormir” y que había estacionado afuera de una residencia donde “solía comprar drogas” y “esperaba consumir”.

Dentro del coche, las autoridades encontraron restos de materiales comúnmente utilizados para el consumo de crack.

Sophie Nyweide fue detenida por la policía en varias ocasiones por consumo de drogas (Facebook/Sophie Nyweide)

Sophie también fue arrestada en varias ocasiones por órdenes de aprehensión pendientes.

En junio de 2024, durante uno de estos arrestos, los oficiales hallaron heroína y cinco bolsitas marcadas con “357”, que dieron positivo en fentanilo.

El 13 de octubre, la famosa pidió ayuda, alegando que “creyó oír voces fuera de su casa”, pero posteriormente aseguró a la policía que estaba a salvo.

Más tarde ese mes, durante una investigación por sobredosis, confesó a los agentes que le había administrado Narcan (un fármaco para revertir la sobredosis de opioides) a una amiga, quien sobrevivió.

Más allá de sus dificultades, quienes la conocieron recuerdan su bondad y espíritu resiliente. Eden Herlihy, exnovia y amiga cercana, dijo a TMZ que Sophie “nunca dejó de luchar”.

Eden Herlihy aseguró que Sophie Nyweide siempre quiso ser madre (Facebook/Sophie Nyweide)

“Ella siempre quiso ser madre. Ella nunca tuvo realmente la oportunidad de ordenar su vida, de tener la oportunidad de tener la vida que quería”, añadió, visiblemente afectada por el hecho de que Sophie estuviera embarazada al momento de su muerte.

Cabe recordar que Sophie Nyweide apareció en siete películas antes de cumplir 10 años, incluyendo Margot at the Wedding (2007) junto a Nicole Kidman y An Invisible Sign (2010), con Jessica Alba. Tras abandonar la actuación en la secundaria, compitió en torneos de snowboard y se alejó de los reflectores.

En su obituario, su familia la describió como una “chica amable y confiada” con una pasión desbordante por el arte.

La familia de Sophie Nyweide la describió como una chica amable. (Facebook/Sophie Nyweide)

“Mi hija fue una luz para todos los que la conocieron. Quienes éramos muy cercanos a Sophie, estamos destrozados y necesitaremos mucho tiempo para superar su partida”, se lee una parte del obituario.