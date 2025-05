El fenómeno Tate McRae: “Mi mayor sueño está en marcha”

La cantante canadiense Tate McRae es reconocida por haber compuesto diferentes hits. Recientemente lanzó "I know love" en colaboración con su pareja (Tate McRae - I know love)

“Yo era una chica muy psicótica”, confesó Tate McRae, reflexionando sobre sus primeros años de intensa formación en la danza. A sus 21 años, la artista canadiense emergió repentinamente en el panorama pop contemporáneo, reinventando la figura del ídolo juvenil con una combinación única de talento, disciplina y carisma mediático.

En su reciente entrevista para la portada de Paper Magazine, dejó a entrever a una joven que, a pesar de su corta edad, acumuló una vasta experiencia en el mundo del espectáculo, construyendo un legado que se prevé colosal.

La cantautora, reconocida mundialmente por hits como “You broke me first” y “Greedy”, es la encarnación perfecta de una estrella que supo navegar la compleja intersección entre la música y el baile, aferrándose a su esencia mientras abraza el desafío de una carrera en crecimiento.

La carrera de McRae despegó desde videos caseros hasta llenar estadios en giras internacionales (REUTERS)

Inicios de un fenómeno cultural

Desde temprana edad, Tate McRae mostró un compromiso inquebrantable con la danza. “Entrenaba 40 horas a la semana en danza, hacía gimnasia rítmica y viajaba los fines de semana para asistir a convenciones”, recordó la artista, quien a los 12 años ya competía en el programa “So You Think You Can Dance”.

Esta exposición temprana a la presión de las cámaras y los juicios en tiempo real le inculcó una profunda comprensión del espectáculo y un sentido de disciplina comparables a figuras como Britney Spears en sus inicios.

La artista norteamericana destacó que vivir en Los Ángeles durante su participación en el show fue “un sueño hecho realidad”, una oportunidad que ella aprovechó al máximo para pulir sus habilidades.

La cantante logró destacar entrenando 40 horas semanales durante su infancia y adolescencia (USA TODAY Sports)

El ascenso a la fama

La historia de McRae no se resume únicamente a una trayectoria de arduo trabajo en los escenarios; también es un relato moderno de evolución digital.

Nacida y criada en Calgary (Canadá), su camino al estrellato estuvo marcado no por los clubes infantiles televisivos, sino por el alcance orgánico de YouTube. Desde videos caseros y covers hasta actuaciones virales, la cantante cultivó una base de seguidores leal que creció junto a ella.

“Mi idea del futuro seguía cambiando”, compartió sobre su transición de bailarina a estrella pop, un viaje donde la escritura se convirtió en su “cuerda de salvamento”. Actualmente llena estadios alrededor del mundo, pero siempre mantiene los pies en sus raíces, dado que todavía siente “escalofríos por todo el cuerpo” al imaginar su impacto en la audiencia.

La joven estrella canadiense reflexionó sobre los desafíos de mantener la salud en la cima del espectáculo (REUTERS)

Vida personal y prácticas diarias

Detrás del brillo de las luces del escenario, se encuentra una joven que comprende la importancia del equilibrio entre la salud física y mental. A propósito de esto, apuntó: “Trabajo casi todos los días”, haciendo referencia también a la adopción del desafiante ejercicio de cantar mientras corre en una cinta de correr.

Con dicha práctica puede mantener la resistencia necesaria para sus exigentes presentaciones en vivo. No obstante, reconoce los desafíos para su salud. “Siempre bromeo sobre ello, pero tengo asma, así que tengo que entrenar más duro para no jadear sobre el escenario”, confesó.

La cantante encuentra serenidad en la rutina “glam” que realiza antes de sus shows, un momento introspectivo que la prepara emocionalmente para lo que se aproxima.

En su entrevista con Paper Magazine, Tate McRae destacó que el internet y las redes sociales fueron piezas clave en el despegue de su trayectoria artística (Portada de Paper)

Era digital y relación con sus fans

En un mundo donde la vida digitalizada puede ser abrumadora, Tate McRae perfeccionó el arte de la interacción con su audiencia sin perderse a sí misma. Desde sus días como una adolescente que se grababa en su habitación hasta ahora, con grandes tours mundiales en su haber, mantuvo una conexión genuina con sus seguidores.

“Es una locura ver cómo han crecido conmigo”, reflexionó sobre el apoyo inquebrantable de sus fans, quienes fueron testigos de su evolución de una “nerd” creativa a una artista de renombre.

Sin embargo, la polivalente artista admitió las complicaciones de la autoevaluación digital continua, y planteó: “Verme tanto en internet a veces interrumpe el flujo de crear tu mejor trabajo”. Pero a pesar de este reto, se asegura de mantener una salud mental equilibrada, procurando no “mirar las opiniones” sobre ella misma, mientras agradece profundamente a quienes la apoyaron.

McRae admitió las dificultades al enfrentar la autoevaluación constante en redes sociales. Aunque compartió su gratitud para quienes la apoyaron desde sus inicios (REUTERS)

Proyecciones hacia el futuro

A medida que la cantautora se embarca en su gira mundial “Miss Possessive”, su visión del futuro cobra claridad. Sobre su preparación para cumplir con el sueño de liderar giras, manifestó: “Este año es bastante surrealista para mí”.

Como una estrella en constante crecimiento, ella está enfocada en aprovechar cada aspecto de su espectáculo, desde las coreografías hasta las visuales, un proceso inclusivo que encuentra tanto “refrescante” como “estimulante”.

Su creatividad, que alguna vez se expresó en su piano durante la adolescencia, ahora florece en escenarios globales. Al pensar en lo que vendrá, Tate McRae no solo sigue el ritmo de los cambios en la industria musical, sino que marca el compás de su propia trayectoria, impulsada por la pasión y la perseverancia.