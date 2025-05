El debut como directora de Scarlett Johansson podría ser opacado por la disputa legal entre su exmarido Ryan Reynolds y Justin Baldoni

Justin Baldoni podría usar el éxito o fracaso del filme dirigido por Scarlett Johansson durante el juicio. (REUTERS/Kylie Cooper. AP)

Scarlett Johansson habló públicamente por primera vez sobre el polémico conflicto legal que enfrenta a su exesposo Ryan Reynolds y la actual esposa de este, Blake Lively, con el actor y productor Justin Baldoni.

La controversia amenaza con eclipsar el lanzamiento de Eleanor The Great, el debut como directora de Johansson, cuya producción fue cofinanciada precisamente por la compañía de Baldoni, Wayfarer Studios.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, la actriz de 40 años reaccionó con una “fuerte y significativa carcajada” —según describió la publicación— al ser consultada sobre Justin.

Scarlett Johansson soltó una risa cuando se le preguntó por la situación de Justin Badoni. (REUTERS/Kylie Cooper)

La estrella de Black Widow, que estuvo casada con Ryan Reynolds entre 2008 y 2011, reconoció que nunca ha conocido en persona al protagonista de Jane The Virgin, aunque destacó el respaldo que su equipo ofreció durante todo el proceso de producción.

“Fueron muy solidarios durante todo el proceso. Pero sí, qué momento tan extraño”, dijo a la revista.

Cabe destacar que Eleanor The Great, que se estrenará oficialmente el próximo 20 de mayo en el Festival de Cannes, cuenta con un elenco de renombre encabezado por June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht y Erin Kellyman.

La historia gira en torno a una mujer de 91 años de Florida que entabla una inesperada amistad con una joven de 19 años en Nueva York.

"Eleanor the Great" estará protagonizada por June Squibb (Sony Pictures Classics)

Sin embargo, el proyecto se ha visto envuelto en una tormenta mediática ajena a su contenido. La atención del público y la prensa ha estado centrada en el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, quienes trabajaron juntos en It Ends With Us, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover.

Lively ha acusado a Baldoni y al CEO de Wayfarer Studios, Jamey Heath, de acoso sexual, y también ha denunciado haber sido víctima de una campaña de difamación antes del estreno de la película.

En respuesta, Baldoni presentó una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y el periódico The New York Times, que fue el primer medio en reportar las acusaciones.

Justin Baldoni demandó a Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares. (Foto AP)

En medio de este enfrentamiento legal, Wayfarer y Baldoni fueron abandonados por su agencia de representación, y se informa que el actor ha perdido “tres proyectos importantes y cientos de millones de dólares”, según The Hollywood Reporter.

A pesar del revuelo, Justin ha decidido no asistir al estreno de Eleanor The Great en Cannes. Fuentes confirmaron a Daily Mail que Wayfarer Studios mantendrá su respaldo al filme y contará con presencia en el festival, pero sin Justin Baldoni. La medida busca evitar que la película de Johansson quede totalmente eclipsada por el drama mediático.

De hecho, la abogada Lisa Bloom, reconocida por asumir casos de alto perfil, advirtió que el éxito o fracaso de Eleanor The Great podría tener consecuencias directas en el litigio.

Justin Baldoni podría utilizar el fracaso de "Eleanor The Great" a su favor durante el juicio contra Blake Lively ( Splash News/The Grosby Group/Captura: Gent's Talk Podcast)

“Si la película fracasa, Baldoni culpará a la demanda de Blake Lively y señalará el fracaso como prueba de los daños que alega. Si tiene éxito, su teoría de que Hollywood le cerró las puertas por culpa de Lively quedará desacreditada”, explicó.

Asimismo, Bloom también anticipó que Scarlett Johansson, junto a otras figuras importantes del elenco y la producción, podría ser citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni.

“Y sospecho que el estreno del filme será opacado por preguntas de la prensa sobre la pelea legal entre Lively y Baldoni, que continúa su curso”, agregó.

El debut como directora de Scarlett Johansson podría verse opacado por la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively. (Sony Pictures Classics)

En un contexto donde lo artístico y lo personal se entrelazan, Johansson intenta mantener el foco en su obra. No obstante, el drama externo parece inevitablemente ligado a su esperado debut como directora, en un estreno donde el cine y la controversia se darán la mano en la alfombra roja de Cannes.