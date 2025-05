El día en que Mel Gibson arremetió contra el papa Francisco: “No debería ser el papa”

El actor australiano acusó al pontífice de apostasía por permitir ceremonias con símbolos indígenas (EFE/IMAGO/ULMER)

Este jueves 8 de mayo, la Iglesia católica presentó al mundo a su nuevo líder espiritual, el papa León XIV. Robert Prevost, de origen estadounidense se convirtió así en el sucesor de Francisco I, el papa argentino que, por 12 años, fue símbolo de progresismo en la institución.

Aunque es recordado con aprecio por un gran porcentaje de creyentes y no creyentes, el papa Francisco también llegó a ser criticado por los sectores más conservadores del catolicismo.

Mel Gibson, el protagonista de Corazón valiente y director de La pasión de Cristo, fue una de las voces que arremetió contra el fallecido pontífice por lo que consideraba una traición a la fe católica.

En una amplia entrevista con Joe Rogan publicada en enero —antes del deceso del papa Francisco—, el actor lanzó fuertes críticas contra el sumo pontífice.

Gibson, criado en una tradición católica conservadora, se mostró en desacuerdo con las acciones de Francisco I (Captura: The Joe Rogan Experience)

“Apóstata. Trajo a un Dios sudamericano para adorarlo en la iglesia. Lo hizo, la Pachamama. Es como un ídolo sudamericano, Pachamama. ¿Por qué haría eso? Buena pregunta, pero lo hizo”, expresó en el podcast.

La crítica de Gibson se refería al controvertido episodio del Sínodo de la Amazonía de 2019, en el que se vio una figura de la Pachamama en eventos litúrgicos celebrados en el Vaticano.

Para Gibson, el gesto no fue un intento de inclusión cultural, sino una muestra de idolatría que comparó con un relato bíblico. “Toda la plana mayor del Vaticano incluso adoró a la Pachamama, en una ceremonia, rodeándola en el exterior. Bueno, eso constituye apostasía. Moisés sube a las montañas, y cuando vuelve a bajar la gente adora a un becerro de oro. Es lo mismo. No puedes hacer eso”, enfatizó.

La ceremonia de apertura del Sínodo de la Amazonía incluyó rituales simbólicos y culturales (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Explicando el origen de la polémica

La Pachamama es una deidad de la fertilidad venerada en varias culturas indígenas sudamericanas, a menudo representada como una mujer embarazada y desnuda, arrodillada con las manos sobre el vientre.

En octubre de 2019, durante el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, se celebró una ceremonia en los jardines del Vaticano que incluía símbolos de espiritualidad indígena, entre ellos varias estatuas de la Pachamama.

Las imágenes luego fueron colocadas en la iglesia de Santa Maria in Traspontina, cerca del Vaticano, como parte de las actividades del sínodo. Esto generó un escándalo entre sectores conservadores de la Iglesia. El punto más álgido ocurrió cuando Alexander Tschugguel, un activista católico austríaco, robó las estatuas y las arrojó al río Tíber en señal de protesta. El papa Francisco se disculpó públicamente por el incidente, aunque aseguró que “las estatuas fueron exhibidas sin intenciones idolátricas”.

Una de las imágenes de madera fue retirada y arrojada al río Tíber por un católico austríaco. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

No obstante, las críticas no cesaron, y la controversia se convirtió en un símbolo de la división entre los sectores progresistas y tradicionalistas dentro de la Iglesia católica.

Gibson, criado como católico sedevacantista (una corriente que considera que no hay papa legítimo desde el Concilio Vaticano II), se mostró especialmente crítico con la actitud de Francisco frente al pluralismo religioso: “Es una especie de palabrería, algo como: ‘Oh, todas las religiones son tan buenas como las demás’. Pero ya sabes, si esa es su opinión, no debería ser el papa”, afirmó.

En sus declaraciones a The Joe Rogan Experience, Gibson también acusó a Francisco de diluir la fe católica al nivel de un “supermercado de religiones”.

Mel Gibson y la secuela de La pasión de Cristo

Mel Gibson prepara el rodaje de "La pasión de Cristo 2", un proyecto que lleva varios años en desarrollo (archivo)

El actor australiano también ha usado su carrera cinematográfica como un vehículo para expresar su visión religiosa. Tras ganar dos premios Óscar por Corazón valiente (1995), dirigió y financió La pasión de Cristo (2004), un retrato crudo y explícito de las últimas horas de Jesús que, pese a las acusaciones de antisemitismo y ultraconservadurismo, recaudó más de 600 millones de dólares.

Ahora, dos décadas después, Gibson se prepara para iniciar el rodaje de la secuela: The Resurrection of the Christ, que comenzará a filmarse en agosto de 2025 en los estudios Cinecittà de Roma y en localidades rurales del sur de Italia como Altamura, Gravina y Matera, según confirmó Variety.

Por el momento, hay certeza de que Jim Caviezel retomará el papel de Jesús de Nazareth. Asimismo, el proyecto no tendrá una narración lineal, sino que desarrollará su historia en varias dimensiones.