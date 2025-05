Ben Affleck regresa a su icónico papel en El contador 2: “Amo a este personaje”

“El Contador 2” no repite fórmulas, sino que expande su universo sin olvidar la humanidad de sus personajes principales (Warner Bros.)

“Gavin (O’Connor) y Bill (Dubuque) fueron los que realmente me trajeron de vuelta. Pasaron un año armando todo esto de forma meticulosa, paciente y orientada al personaje. Todo eso me resultó atractivo”, afirmó Ben Affleck en una entrevista con The AU Review, sobre su rol protagónico en El Contador 2. Con su claridad determina su involucramiento con el proyecto y encamina su carrera.

A diferencia de sus múltiples incursiones como Bruce Wayne (Batman) en el universo de DC o sus virajes autorales como director, Affleck reconoció que este regreso es especial. No solo porque es una secuela —poco común en su filmografía—, sino porque se trata de un papel que le pertenece emocionalmente. “Amo a este personaje. Me encanta interpretarlo”, admitió el actor de 52 años.

A casi una década del estreno de la primera entrega, el intérprete retoma el personaje de Christian Wolff, un contable con habilidades extraordinarias para el combate, la lógica y el peligro, en un thriller que busca expandir su universo sin perder su centro emocional.

Ben Affleck regresa al papel de Christian Wolff en "El Contador 2", una secuela que explora vínculos humanos y acción intensa (REUTERS)

Un regreso motivado por el público

Ben Affleck no tenía en sus planes hacer una segunda parte. Pero El Contador tuvo algo que otras películas no: una vida prolongada en la conversación popular. “Fue exitosa y estaba orgulloso del resultado, pero lo que me llamó la atención fue cuánto tiempo después la gente seguía mencionándomela”, compartió.

El fenómeno post-cine tuvo al ascenso del streaming como principal aliado. A propósito de ello, comentó: “Creo que también es por el hecho de que las plataformas explotaron después de ese estreno, así que la gente podía elegir qué ver”.

En ese terreno, Gavin O’Connor, director del film, y Bill Dubuque como guionista, tejieron la trampa perfecta para atraerlo de nuevo. Lejos de simplemente repetir la fórmula, ambos lo convencieron con una evolución argumental que el actor describió como “muy pensada, detallada y centrada en los personajes”.

Evolución del personaje y química fraternal

En esta segunda parte, el centro de gravedad emocional se desplaza hacia la relación entre Christian y su hermano Brax, interpretado nuevamente por Jon Bernthal. Lo que podría haberse tratado como una dupla funcional se convierte en una interacción profundamente humana.

“Es uno de esos rodajes donde todo fluye. Hay confianza, facilidad y eso rara vez pasa”, resaltó Affleck sobre la experiencia de actuar junto a Bernthal. Además añadió: “No creo que pudiera haber hecho esta película con alguien que no fuera Jon”.

Lo que más le atrajo no fue la acción, sino el tipo de conexión emocional entre ambos personajes. “Las relaciones fraternas verdaderas son difíciles de falsificar. Hay un ritmo, un lenguaje corporal y una familiaridad que solo funciona cuando hay algo real”, explicó.

La química entre Ben Affleck y Jon Bernthal se convierte en el núcleo emocional de la nueva película (Warner Bros.)

Acción con propósito: el sello de Gavin O’Connor

El artista estadounidense valora un tipo de cine de acción que se construye desde los personajes. Por eso, cuando habla del enfoque del director del proyecto, lo hace con admiración: “Gavin siempre se asegura de que haya una razón de fondo para cada cosa. Su don es convertir eso en algo visualmente atrapante”.

Sobre la construcción de la trama, amplió: “No queríamos que se sintiera como una coreografía vacía. El tercer acto no se trata solo de disparos: es el punto en el que los hermanos finalmente se entienden”.

Esa insistencia en que la acción sirva al arco emocional es una de las claves del tono que adoptó el filme. “Todo tiene que partir de lo que los personajes quieren y por qué lo hacen”, mencionó

Humor, humanidad y baile

Una de las sorpresas de El Contador 2 es que Christian Wolff no solo vuelve de lleno a la acción, también se atreve a bailar. “Nadie pidió que yo hiciera line dancing, pero acá estamos. América no lo esperaba, pero lo va a tener”, bromeó Affleck, reconociendo que esa escena es una de sus favoritas.

Lejos de la imagen del asesino implacable, el personaje revela una vulnerabilidad que conecta con el público. Sobre este apartado, el protagonista planteó: “Muchos no saben cómo conectar con alguien. Ese momento lo hace más humano”.

En sus recientes entrevistas, el actor confirmó conversaciones preliminares para dar marcha a una posible trilogía de "El Contador" (Warner Bros.)

¿Llegará “El Contador 3”? La visión de una trilogía

El dato no es nuevo para Affleck, sobre que Gavin O’Connor siempre pensó en una trilogía. Pero el actor se mantiene cauto. “Me dijo desde la primera que esto era parte de una trilogía, y eso suele asustarme, porque a veces significa que se están guardando las buenas ideas para la próxima”, admitió.

Sin embargo, este no fue el caso. Debido a esto, el actor aseguró: “En realidad fue un reflejo de que había una historia más grande detrás, y que Gavin y Bill estaban muy metidos en ese universo”.

Aunque no brindó detalles, Affleck compartió que ya están conversando ideas. “Hay un par que me gustan mucho. Lo que sé es que esto va a continuar con esta relación fraternal, que es lo que hace que esta película sea mejor que la primera”, concluyó el intérprete, sobre el futuro de una potencial trilogía.