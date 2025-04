Estrella de “Grey’s Anatomy” exigió a Ellen Pompeo que vuelva a la serie

Durante un emotivo homenaje, Debbie Allen destacó el impacto de Ellen Pompeo y pidió su regreso a la serie médica (ABC/Disney)

Debbie Allen, actriz que interpreta a la doctora Catherine Fox en la serie médica Grey’s Anatomy, hizo un llamado público para que Ellen Pompeo retome su rol protagónico de forma permanente.

Durante la ceremonia en la que Pompeo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Allen aprovechó el evento para dirigirse directamente a su compañera de elenco.

“Le permitimos salir para hacer ese otro programa”, bromeó Allen en referencia a la participación de Pompeo en la serie limitada de Hulu Good American Family, su primer papel principal fuera de Grey’s Anatomy en dos décadas.

“Muy bien, señora. ¿Ya estás bien? Hiciste eso. Ahora trae tu trasero de vuelta a casa”, le advirtió, siguiendo con la broma.

Durante el homenaje, Debbie Allen subrayó el peso de Ellen Pompeo en el éxito de la serie producida por ABC.

“Grey’s Anatomy es fuerte por ti”, dijo. “Somos fuertes por ti. Estoy aquí de pie gracias a ti. Y, ciertamente, gracias a Shonda Rhimes. Te amamos”.

Allen sorprendió al pedir públicamente a Pompeo que regrese como protagonista de "Grey’s Anatomy" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque la famosa actriz redujo notablemente sus apariciones en pantalla desde 2022, sigue siendo una figura central dentro del equipo.

Actualmente, narra cada episodio de la serie, que se encuentra en su temporada número 21.

Su presencia en los últimos años ha sido limitada: participó en ocho episodios de la temporada 19, cuatro de la temporada 20 y siete de la temporada en curso.

En esa misma línea, también elogió la ética laboral de su ex compañera de elenco. “Ser la número uno en la hoja de llamado es una gran responsabilidad, y tú la tomas muy en serio”, afirmó.

Y agregó: “No conozco a nadie más que llegue al set y se asegure de que todos tengan lo que necesitan, que ordene comida vegana aunque quieran carne. Alguien para quien debemos crear tiempo extra porque siempre tiene ideas. Siempre tiene ideas sobre su personaje”.

La estrella de 55 años fue reconocida en Hollywood con una estrella en el Paseo de la Fama (REUTERS/Mario Anzuoni)

Allen destacó además el impacto que Pompeo ha tenido a nivel internacional a través de su personaje.

“Eres una gran estrella, Ellen Pompeo, porque tienes luz, y la gente te sigue. Millones de chicas jóvenes en todo el mundo han ido a la universidad y se han involucrado en la profesión médica por ti. Estoy hablando de China, India, Rusia, Alemania, México, Brasil. En todo el mundo”.

Para ilustrar el alcance de su fama, Debbie Allen relató un episodio personal:

“Estaba en la selva de Cuba, tratando de ver una pequeña ceremonia, y alguien llegó pedaleando. La miré, gritó, yo grité, dijo: ‘¡Grey’s Anatomy! ¿Conoces a Ellen Pompeo?’ ¡En la selva! No puedo inventarlo”.

La actriz cerró su intervención con palabras afectuosas. “Felicitaciones, querida amiga. Te quiero”, concluyó.

En la temporada 21, Pompeo sigue presente como narradora, aunque con apariciones limitadas desde que dejó el elenco principal (ABC/Disney)

Por qué Ellen Pompeo nunca abandonará del todo “Grey’s Anatomy”

Pese a su alejamiento del elenco principal en 2023, Ellen Pompeo ha dejado claro que no contempla desligarse completamente de Grey’s Anatomy.

En una entrevista reciente con el diario El País, la estrella de televisión afirmó que su permanencia está motivada tanto por razones emocionales como financieras.

“No tendría sentido, ni emocional ni económicamente. La serie fue reproducida más de mil millones de veces en 2024. Más de mil millones de veces”, dijo Pompeo, destacando el nivel de rentabilidad que sigue generando la producción.

La actriz de 55 años advirtió que retirarse por completo significaría permitir que otros se beneficien de su trabajo sin que ella reciba una compensación justa.

Ellen Pompeo reveló que no planea abandonar "Grey’s Anatomy" por completo por razones emocionales y económicas (ABC/Disney)

“Si me alejara por completo, todos ganarían dinero con mi duro trabajo de 20 años y yo no ganaría nada”, señaló. “Para mí, no tiene sentido que todos se beneficien de mi esfuerzo”.

Pompeo también aludió al valor simbólico de la serie para el público: “Y emocionalmente, la serie significa mucho para la gente. Quiero tener una actitud de gratitud hacia la serie”.